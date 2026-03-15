A Ucrânia pretende receber dinheiro e tecnologia em troca de experiência. Em causa estão a ajuda que os países do Médio Oriente têm procurado para se defender de drones do Irão.

De acordo com a Reuters, Volodymyr Zelensky revelou que foram enviadas três equipas para o Médio Oriente para realizar avaliações técnicas e para demonstrar como devem funcionar os sistemas de defesa contra drones.

O Presidente da Ucrânia já tinha anunciado o envio de equipas para o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, bem como para uma base militar dos Estados Unidos na Jordânia. “Isto não tem a ver com estarmos envolvidos em operações. Não estamos em guerra com o Irão”, assegurou Zelensky.

Segundo a Reuters, o Presidente da Ucrânia acredita que será possível atingir acordos mais abrangentes e de longo prazo com países do Golfo, apontando para mais tarde o que será possível a Ucrânia ganhar com esta ajuda.

“Para nós, neste momento, tanto a tecnologia como o financiamento são importantes”, resumiu.