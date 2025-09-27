O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão classificou este sábado a situação em Gaza como um “pesadelo humanitário” e um “inferno na Terra”, reiterando o apoio a uma solução de dois Estados, na sua intervenção perante a Assembleia Geral da ONU.

“Esta guerra deve terminar. Os reféns devem ser libertados. A existência e a segurança de Israel farão sempre parte da nossa razão de Estado”, afirmou o ministro Johann Wadephul, num discurso breve no qual substituiu o chanceler Friedrich Merz, cuja ausência na Assembleia Geral das Nações Unidas foi alvo de críticas na Alemanha.

O chefe da diplomacia da Alemanha disse que deve haver um futuro “em liberdade e dignidade para todos” no Médio Oriente e que a única solução viável passa por “dois Estados para dois povos”.

O ministro também se referiu às sanções das Nações Unidas contra o Irão, cuja reimposição foi desencadeada pela Alemanha, França e Reino Unido e que entrarão em vigor ainda hoje. Wadephul acusou o Irão de gerir uma rede de forças armadas malignas que desestabilizam o Médio Oriente e de desenvolver um programa nuclear que “vai além de qualquer uso civil plausível”, justificando o recurso ao mecanismo de sanções pelo facto de Teerão não cumprir os acordos sobre este assunto.