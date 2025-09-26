O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na sua rede social Truth Social, informou que estavam a decorrer “discussões muito inspiradoras e produtivas com a comunidade do Médio Oriente sobre Gaza”.

“As negociações intensas já duram quatro dias e continuarão pelo tempo que for necessário para que se chegue a um acordo bem-sucedido”, acrescentou o líder, sublinhando que “todos os países da região estão envolvidos”

“O Hamas está bem ciente dessas discussões e Israel foi informado em todos os níveis, incluindo o primeiro-ministro Bibi Netanyahu”, continuou.

“Há mais boa vontade e entusiasmo para chegar a um acordo, após tantas décadas, do que eu jamais vi antes. Todos estão entusiasmados para deixar para trás este período de morte e escuridão. É uma honra fazer parte desta negociação. Temos de resgatar os reféns e alcançar uma PAZ PERMANENTE E DURADOURA!”, concluiu o líder.