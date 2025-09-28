O ministro da Defesa italiano alertou hoje que, se a Flotilha Global Sumud tentar forçar um bloqueio naval, ficará exposta a “perigos extremamente elevados” e pediu aos ativistas que evitem ações que possam colocar vidas em risco.

Guido Crosetto reuniu-se hoje, em Roma, com o porta-voz da delegação italiana da flotilha que está a caminho de Gaza e com outros representantes do movimento, aos quais voltou a manifestar as suas preocupações, sublinhando a importância do diálogo e a necessidade de evitar “ações que possam colocar qualquer vida em risco”, sobretudo as dos ativistas italianos.

Se a Flotilha Sumud, onde estão a deputada e coordenadora do BE Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício, “decidir tomar medidas para forçar um bloqueio naval, irá expor-se a perigos extremamente elevados e incontroláveis, dado que estamos a falar de embarcações civis que tentam ‘forçar’ uma operação militar”, salientou Crosetto, num comunicado do Ministério da Defesa.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel indicou que Portugal não enviará navios para acompanhar a flotilha que ruma a Gaza, mas os portugueses a bordo poderão recorrer às fragatas italianas para proteção consular e humanitária.

Em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral da ONU, Paulo Rangel frisou que “não há nenhum plano extra” face aos relatos de explosões intimidatórias contra a flotilha que transporta ajuda humanitária, sublinhado que os “riscos são conhecidos, todas as pessoas estão conscientes deles”.