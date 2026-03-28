Momentos-chave
- Irão ameaça atingir universidades dos EUA no Médio Oriente em retaliação a ataques a centros de investigação iranianos
- Irão acusa EUA e Israel de atacarem "deliberadamente" universidades e centros de investigação
- IDF dizem estar a "poucos dias" de destruir "a maioria das capacidades de produção militar" do Irão
- Pahlavi: "O Presidente Trump está a tornar a América grande novamente. Eu quero tornar o Irão grande novamente"
- Israel anuncia ataque à sede do complexo de armas navais iraniano
- Aeroporto internacional do Kuwait atacado por "série de drones iranianos"
- Pelo menos 1.189 pessoas morreram em ataques israelitas no Líbano desde 2 de março
- EUA negam ataques iranianos no Dubai
- Ataque israelita mata três jornalistas libaneses
- Polícia de Paris impede atentado com bomba artesanal em frente a um banco
- Qatar e Ucrânia assinam acordo de cooperação na área da defesa
- "Continuamos abertos a apoiar todos". Depois de visitar os Emirados Árabes Unidos, Zelensky chega ao Qatar
- Presidente do Irão promete retaliar caso as infraestruturas e a economia do país sejam alvo de ataques
- FMI concede 1.051 ME ao Paquistão para proteger economia face à crise
- Pelo menos 10 mortos em ataques israelitas no Líbano
- Ex-primeiro-ministro do Nepal detido um dia após tomada de posse de sucessor
- Kim Jong-un afirma que relações entre Pequim e Pyongyang estão a “atingir novos patamares”
- Ataques causam três mortos em território ucraniano e um na Rússia
- Huthis do Iémen confirmam ataque com mísseis contra sul de Israel
Histórico de atualizações
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Fica por aqui a cobertura dos conflitos armados no mundo, com destaque para a guerra no Médio Oriente e na Ucrânia, durante este sábado.
Para continuar a acompanhar os desenvolvimentos, minuto a minuto, pode acompanhar este novo liveblog.
Um bom domingo, fique connosco!
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Empresa no Bahrain confirma ter sido atingida durante ataque iraniano. Dois funcionários ficaram feridos
A Aluminium Bahrain, uma das maiores empresas de fundição de alumínio, confirmou que as suas instalações foram atingidas por um ataque iraniano esta sexta-feira, escreve a Al Jazeera. Dois funcionários ficaram feridos.
“A Alba está a avaliar a gravidade dos danos causados nas suas instalações e mantém-se focada em manter a resiliência operacional e a segurança dos funcionários”, lê-se no comunicado citado.
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Irão ameaça atingir universidades dos EUA no Médio Oriente em retaliação a ataques a centros de investigação iranianos
A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou atingir universidades norte-americanos no Médio Oriente após ter denunciado ataques dos EUA e de Israel contra universidades e centros de investigação iranianos.
“Se o governo dos EUA deseja que as suas universidades na região fiquem a salvo de retaliações… devem condenar o bombardeamento das universidades numa declaração oficial até às 12h00 de segunda-feira, 30 de março, hora de Teerão”, afirmaram, num comunicado citado pela agência France Presse.
A Guarda acrescenta também um aviso “a todos os funcionários, professores e estudantes” destas instituições, para se afastarem das instalações das universidades.
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EUA condenam ataque iraniano contra residência de Presidente do Curdistão Iraquiano
O ataque foi intercetado, mas os Estados Unidos da América não deixaram de condenar a ofensiva que dizem ter sido levada a cabo “pelo Irão e pelos seus proxies” contra a residência oficial do líder da região autónoma do Curdistão, no Iraque.
“Estas ações do Irão e dos seus proxies são um ataque direto à soberania, estabilidade e união do Iraque”, afirmou um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano. “Rejeitamos categoricamente os atos terroristas indiscriminados e covardes que o Irão e os seus proxies têm feito na região do Curdistão Iraquiano e no resto do país”, acrescentou Tommy Pigott, citado pelo The Guardian.
O ataque à residência de Nechirvan Barzani está a ser investigado pelas autoridades iraquianas.
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Irão acusa EUA e Israel de atacarem "deliberadamente" universidades e centros de investigação
O Irão acusa os Estados Unidos e Israel de atacarem “deliberadamente” múltiplas universidades e centros de investigação no país.
Numa publicação na rede social X, o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que os dois países estão a tentar minar “fundação científica e o legado cultural do Irão ao atacar sistematicamente universidades, centros de investigação, monumentos históricos e cientistas proeminentes”.
Na sua publicação, Esmail Baghaei diz que as justificações apresentadas por Washington e Telavive para atacar o Irão são apenas “pretextos maliciosos” e “meras invenções destinadas a ocultar a sua verdadeira intenção”.
Isfahan University of Technology and the University of Science and Technology in Tehran are just two among many universities and research centers deliberately attacked by the aggressors during the past 30 days of their illegal war on the Iranian nation.
In fact, the…
— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 28, 2026
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Houthis prometem continuar ataques até Israel "acabar com a agressão"
Os Houthis do Iémen reivindicaram esta noite uma “segunda operação militar” contra Israel, com recurso a drones e mísseis cruzeiro. Num discurso transmitido na televisão estatal, citado pelo The Guardian, o porta-voz militar do grupo aliado do Irão promete continuar os ataques contra território israelita até Telavive “acabar com os seus ataques e com a agressão”.
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Ministro francês liga atentado frustrado a guerra no Médio Oriente
O ministro da Administração Interna de França ligou este sábado o atentado frustrado contra o Bank of America, em Paris, à guerra no Médio Oriente, apontando semelhanças com operações realizadas noutros países europeus e reivindicadas por um pequeno grupo.
As autoridades francesas detiveram hoje um homem que tinha acabado de deixar um engenho explosivo artesanal junto das instalações do Bank of America, no centro da capital francesa.
Em entrevista à televisão privada francesa BFMTV, o ministro Laurent Nuñez disse que o incidente lhe fazia lembrar “ações semelhantes que ocorreram noutros países europeus”, como os Países Baixos, nos últimos dias.
“Estou a estabelecer uma ligação com as ações realizadas nos países vizinhos […] que foram bem-sucedidas” e foram seguidas de “reivindicações de responsabilidade por parte de um pequeno grupo que fez referência ao conflito”, afirmou.
A detenção ocorreu por volta das 2h30 (hora de Lisboa) em frente ao banco. O engenho encontrado era composto por um bidão de cinco litros de líquido, provavelmente hidrocarboneto, uma carga de 650 gramas de pólvora explosiva e um sistema de ignição, indicou uma fonte à agência noticiosa France-Presse.
Segundo a AFP, a investigação do incidente está a ser conduzida pelo departamento antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris.
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Irão chega a acordo com Paquistão para deixar passar 20 navios pelo Estreito de Ormuz
O Paquistão chegou a um acordo com o Governo do Irão para permitir a passagem de mais de 20 navios com bandeira paquistanesa pelo Estreito de Ormuz, escreve o ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão na rede social X. A passagem será a limitada a dois navios por dia.
“Este é um gesto bem-vindo e construtivo por parte do Irão e merece o nosso reconhecimento. É um prenúncio de paz e contribuirá para trazer estabilidade à região. Este anúncio positivo representa um passo significativo rumo à paz e reforçará os nossos esforços coletivos nesse sentido”, acrescenta Ishaq Dar na rede social X, numa publicação em que, de forma subtil, apela a JD Vance, Marco Rubio e Steve Witkoff por negociações diplomáticas com o Irão.
I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.
This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It…
— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026
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IDF dizem estar a "poucos dias" de destruir "a maioria das capacidades de produção militar" do Irão
As Forças de Defesa de Israel dizem que, “dentro de poucos dias”, vão conseguir ter atacado todos os alvos “críticos” da indústria militar do Irão, avançou o porta-voz este sábado, numa conferência de imprensa citada pelo The Times of Israel.
“Isto quer dizer que iremos destruir a maioria das capacidades de produção militar [do Irão] e o regime vai demorar muito tempo até conseguir recuperá-las”, afirmou brigadeiro-general Effie Defrin.
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OMS diz que ataques israelitas no Líbano mataram nove paramédicos
A Organização Mundial da Saúde denunciou este sábado que nove paramédicos morreram no Líbano após cinco ataques diferentes vindos de Israel, escreveu o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus nas redes sociais.
More tragedy in southern Lebanon today, with nine paramedics killed in five attacks on health care, taking the number of health personnel killed this month to 51. Seven medics were wounded in the strikes.
March has been the second most deadly month for health workers in Lebanon… pic.twitter.com/vJDvchSMNa
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2026
De acordo com o responsável pela OMS, este mês de março tem sido o segundo mais mortífero para profissionais de saúde no Líbano desde o início do conflito israelo-palestiniano em outubro de 2023.
“Os sucessivos ataques em instalações de saúde estão a perturbar gravemente a prestação de serviços no sul do Líbano. Quatro hospitais e 51 centros de saúde estão fechados, limitando significativamente o acesso a cuidados essenciais numa altura em que são cada vez mais necessários”, escreveu Ghebreyesus.
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Pahlavi: "O Presidente Trump está a tornar a América grande novamente. Eu quero tornar o Irão grande novamente"
O filho do último Xá do Irão, Reza Pahlavi, que está exilado nos Estados Unidos da América, garantiu estar pronto a liderar o Irão num momento de transição do atual regime e, “assim que o momento certo chegar”, diz que vai apelar aos iranianos que se manifestem nesse sentido.
Numa conferência que reuniu dezenas de conservadores norte-americanos,Reza Pahlavi saudou os esforços de Donald Trump no conflito no seu país de origem. “Conseguem imaginar o Irão a passar de ‘Morte à América’ para ‘Deus abençoe a América’?”, questionou o príncipe iraniano que, de acordo com Associated Press, foi recebido com aplausos e euforia do público.
“O Presidente Trump está a tornar a América grande novamente. Eu quero tornar o Irão grande novamente”, rematou ainda Reza Pahlavi.
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Israel anuncia ataque à sede do complexo de armas navais iraniano
O exército israelita anunciou hoje que tinha atacado a sede do complexo de armas navais iraniano, bem como outras instalações de fabrico de sistemas de defesa aérea.
“Na noite passada, cerca de 50 aviões de guerra israelitas realizaram ataques em grande escala contra as infraestruturas do regime terrorista iraniano em Teerão”.
A sede do complexo de armas navais e “instalações utilizadas para a produção de diversas armas e sistemas de defesa aérea” estão entre aqueles locais do ataque, informou o exército israelita.
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Imprensa estrangeira condena violência de soldados israelitas contra jornalistas
A Associação de Imprensa Estrangeira (AIE) condenou hoje o “comportamento violento” de soldados israelitas contra uma equipa de reportagem da CNN na Cisjordânia ocupada, bem como a sua “detenção arbitrária”, tendo o exército anunciado que vai abrir uma investigação.
Na quinta-feira, os jornalistas da CNN estavam a cobrir as consequências de um ataque de colonos e o estabelecimento de um posto avançado perto da aldeia palestiniana de Tayasir (nordeste da Cisjordânia) quando foram alvejados por soldados israelitas, afirmou a AIE em comunicado.
Embora se tenham “identificado claramente”, segundo a associação, os jornalistas e civis palestinianos foram ameaçados, com os soldados a apontarem as armas e a ordenarem a interrupção das filmagens.
“Um soldado abordou o fotojornalista da CNN por trás, agarrou-o pelo pescoço, atirou-o para o chão e danificou o seu equipamento. A equipa, juntamente com outros palestinianos presentes, foi então detida durante aproximadamente duas horas, sendo deliberadamente impedida de realizar o seu trabalho”, denunciou a AIE, especificando que toda a cena tinha sido filmada.
“O comportamento dos soldados neste incidente não representa o exército israelita, contraria o que se espera dos seus membros e será investigado”, disse o porta-voz internacional do exército, tenente-coronel Nadav Shoshani, numa mensagem no X.
The soldiers' conduct and statements in this incident do not represent the IDF, go against what is expected of IDF soldiers and will be investigated.
In real time, after receiving the report of the incident, we acted to resolve the issue ASAP.
I apologized privately, and I… https://t.co/qRShRtmC0B
— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) March 28, 2026
Ao receber o relatório, “agiu-se para resolver a situação o mais rapidamente possível”, acrescentou, afirmando que já tinha “pedido desculpa em privado” e que queria garantir o respeito pela liberdade de imprensa.
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Líbano vai preparar queixa junto do Conselho de Segurança da ONU sobre morte de jornalistas
O Governo do Líbano está a preparar uma queixa junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas após Israel ter reivindicado a morte de três jornalistas, confirma o ministro da Informação libanês, citado pela Al Jazeera.
Paul Morcos diz que o Líbano “não vai tratar estes ataques como se fossem normais”, e reiterou o compromisso pela “união nacional”. O governante libanês defendeu “a aplicação das proteções internacionais aos jornalistas e alertou contra qualquer tentativa de enfraquecer essas salvaguardas”.
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Aeroporto internacional do Kuwait atacado por "série de drones iranianos"
O aeroporto internacional do Kuwait foi atacado por uma “séries de drones iranianos”, avança a agência estatal KUNA, indicando que o sistema de radares do aeroporto e vários tanques de combustíveis sofreram “danos significativos”. Segundo a Sky News, não há registo de feridos.
Scenes at Kuwait International Airport after it was targeted by Iran this morning, with strikes causing significant damage to radar systems. pic.twitter.com/96PtKT8NDT
— Current Report (@Currentreport1) March 28, 2026
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Residência do Presidente do Curdistão Iraquiano atacada
O Iraque tem vindo a tentar distanciar-se do conflito no Médio Oriente, mas este sábado, a residência do Presidente do Curdistão Iraquiano foi atacada, de acordo com a CNN Internacional, que cita o gabinete do primeiro-ministro do Iraque. Não existem informações sobre eventuais danos resultantes do ataque, ou a origem do mesmo.
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Houthis voltaram a atacar Israel. Míssil terá sido intercetado, sem feridos
Os Houthis voltaram a atacar Israel esta tarde, poucas horas depois de terem entrado oficialmente no conflito. A informação foi avançada pela CNN Internacional que cita uma fonte israelita. Terá sido lançado um míssil cruzeiro com direção a Israel, mas ofensiva do grupo iemenita aliado do Irão terá sido intercetada e não houve feridos ou danos registados.
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Pelo menos 1.189 pessoas morreram em ataques israelitas no Líbano desde 2 de março
O Ministério da Saúde do Líbano afirma que pelo menos 1.189 pessoas morreram e outras 3.427 ficaram feridas em ataques israelitas ao país desde 2 de março, noticia a Aljazeera.
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EUA negam ataques iranianos no Dubai
O Comando Central dos Estados Unidos desmentiu, numa publicação na rede social X, a alegação feita pelos Guardas da Revolução do Irão sobre um ataque a vários esconderijos militares norte-americanos no Dubai.
De acordo com as autoridades iranianas, esses locais acolheriam mais de 500 militares dos EUA. No entanto, o Centcom garante que “nenhum militar norte-americano foi alvo de qualquer ataque no Dubai” e acusa o regime iraniano de “divulgar informações falsas”.
???? CLAIM: Iran's IRGC alleges it struck U.S. "hideouts" in Dubai, causing over 500 casualties.
✅ FACT: No U.S. personnel have been attacked in Dubai. The Iranian regime is manufacturing lies on social media to hide the reality that their military capabilities are undeniably… pic.twitter.com/yR1jWMRZOc
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
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Ataque israelita mata três jornalistas libaneses
Um ataque israelita contra um carro no sul do Líbano causou a morte de três jornalistas libaneses, informou este sábado a emissora libanesa Al Manar TV, escreve a agência Reuters.
O repórter da Al Manar, Ali Shaib, e a repórter Fatima Ftouni, da emissora Al Mayadeen, morreram quando o carro foi atingido. O ministro da Informação do Líbano afirmou posteriormente que o irmão de Ftouni, o operador de câmara Mohammed Ftouni, também tinha morrido no ataque.
A Al Manar é controlada pelo grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, e a Al Mayadeen é amplamente vista como editorialmente alinhada com os aliados e apoiantes do Irão na região, lembra a Reuters.