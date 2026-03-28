O ministro da Administração Interna de França ligou este sábado o atentado frustrado contra o Bank of America, em Paris, à guerra no Médio Oriente, apontando semelhanças com operações realizadas noutros países europeus e reivindicadas por um pequeno grupo.

As autoridades francesas detiveram hoje um homem que tinha acabado de deixar um engenho explosivo artesanal junto das instalações do Bank of America, no centro da capital francesa.

Em entrevista à televisão privada francesa BFMTV, o ministro Laurent Nuñez disse que o incidente lhe fazia lembrar “ações semelhantes que ocorreram noutros países europeus”, como os Países Baixos, nos últimos dias.

“Estou a estabelecer uma ligação com as ações realizadas nos países vizinhos […] que foram bem-sucedidas” e foram seguidas de “reivindicações de responsabilidade por parte de um pequeno grupo que fez referência ao conflito”, afirmou.

A detenção ocorreu por volta das 2h30 (hora de Lisboa) em frente ao banco. O engenho encontrado era composto por um bidão de cinco litros de líquido, provavelmente hidrocarboneto, uma carga de 650 gramas de pólvora explosiva e um sistema de ignição, indicou uma fonte à agência noticiosa France-Presse.

Segundo a AFP, a investigação do incidente está a ser conduzida pelo departamento antiterrorista da brigada criminal da polícia judiciária de Paris.