Momentos-chave
Histórico de atualizações
1 de 3

  • Entrada em destaque

    07:03
    Dulce Neto

    Bom dia, continuamos a seguir os incêndios em Portugal, França e Espanha neste outro artigo em direto.

    Portugal continental volta a estar em perigo máximo ou muito elevado

    Obrigada por nos acompanhar, até já.

  • Entrada em destaque

    00:21
    Agência Lusa

    Sete operacionais feridos nos fogos na Guarda e Vila Verde

    Cinco operacionais sofreram ferimentos leves no incêndio que continua ativo na Guarda, enquanto dois operacionais ficaram feridos e um foi assistido no fogo de Vila Verde (Braga), adiantou na segunda-feira à noite à Lusa fonte da Proteção Civil.

    Num balanço pelas 23h30 de segunda-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou que o fogo que lavra no concelho da Guarda desde as 13h51 de segunda-feira mantinha à noite duas frentes ativas com vários quilómetros.

    Cinco agentes de proteção civil sofreram ferimentos leves na sequência dos trabalhos, acrescentou.

  • Entrada em destaque

    00:19
    Martim Andrade

    Mais de 600 operacionais mobilizados para três grandes incêndios depois da meia-noite

    Pelas 0h15, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registava 37 ocorrências — três incêndios de grandes dimensões —, com um total de 1.429 operacionais mobilizados e 442 viaturas de apoio.

    A estas horas, o incêndio na Guarda continua a ser o mais preocupante, com 295 operacionais no terreno e 87 meios terrestres a combater as chamas que continuam a lavrar desde o início da tarde desta segunda-feira.

    Em Penafiel, continuam no teatro de operações 209 operacionais e 69 viaturas e, em Vila Verde, as várias frentes de incêndio reúnem outros 179 e ainda 51 meios terrestres.

  • Entrada em destaque

    23:22
    Martim Andrade

    Espera-se noite "com um pouco mais de humidade" e "sem grandes rajadas de vento" em Espanha

    As condições previstas para o combate às chamas esta noite “não são más”, prevê o ministro espanhol da Administração Interna. Segundo Fernando Grande-Marlaska, será uma noite “com um pouco mais de humidade”, “sem grandes rajadas de vento” e, por isso, será possível “trabalhar com todos os meios” disponíveis, cita o El País.

    Adverte, no entanto, para a situação “a norte da reserva de San Juan de Madrid”. É a zona que “mais tem preocupado” os operacionais no terreno, apresentando dificuldades em conter o perímetro do incêndio. O plano, neste momento, é tentar dominar o fogo até quarta-feira, quando se espera a quarta onda de calor deste verão, que deverá dificultar o trabalho dos bombeiros.

  • Entrada em destaque

    22:04
    Martim Andrade

    Situação em Ávila é "bastante mais favorável"

    A situação em Ávila é “bastante mais favorável” do que era antes do dia ter começado, garante José Luis Gutiérrez, o responsável pelo plano de proteção civil e incêndios na região de Castilla-León. O dia foi “muito complicado”, como confessou em declarações citadas pelo El País, tratando-se de uma ocorrência que já queimou mais de 50 mil hectares.

  • Entrada em destaque

    21:12
    Agência Lusa

    Fogo em Vila Verde combatido por 190 operacionais. Meios aéreos desmobilizaram

    O combate terrestre ao incêndio florestal que deflagrou pelas 11h53 em Barros, Vila Verde, foi reforçado, estando pelas 21h00 cerca de 190 operacionais no terreno, disse o comandante sub-regional do Cávado da Proteção Civil à Lusa. Segundo Manuel Moreira, os operacionais contam com o apoio de 56 viaturas.

    Os meios aéreos que estiveram no combate às chamas durante o dia já desmobilizaram, por falta de condições de visibilidade.

    “Não há quaisquer habitações em risco”, sublinhou aquele responsável.

    Manuel Moreira disse estar confiante de que o cair da noite, com o consequente aumento da humidade e descida da temperatura, possa ser “um bom aliado” dos operacionais.

    O vento e o acentuado declive do terreno têm sido as principais dificuldades dos operacionais no terreno.

  • Entrada em destaque

    20:56
    Agência Lusa

    Fogo com três frentes ativas na Guarda combatido por 350 operacionais

    O incêndio que lavra no concelho da Guarda desde as 13:51 de hoje tinha três frentes ativas às 20:30, que estavam a ser combatidas por 350 operacionais, apoiados por sete meios aéreos e 92 viaturas, disse a Proteção Civil.

    «O fogo continua ativo e por dominar, com três frentes a progredir em zona de mato nos limites dos concelhos da Guarda e Sabugal, entre as localidades de Rochoso e Cerdeira do Côa, respetivamente», disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

    A mesma fonte acrescentou que não há habitações ou povoações em risco.

  • Entrada em destaque

    20:42
    Agência Lusa

    Retomada circulação na Autoestrada A1 e na Linha do Norte

    A Autoestrada A1 reabriu ao trânsito pelas 20h10, entre os nós da Mealhada e de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, após corte devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da GNR.

    “A A1 está totalmente reaberta ao trânsito”, disse a mesma fonte, apelando aos automobilistas para circularem com precaução, porque “existe um fluxo muito grande de trânsito”.

    Segundo a GNR, mantém-se ainda cortada ao trânsito a EN235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis.

    Cerca das 20h20, também foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal.

  • Entrada em destaque

    20:14
    Martim Andrade

    Incêndio de Aveiro entra em fase de resolução

    O incêndio que deflagrou esta tarde, pelas 15h37, em Nossa Senhora de Fátima, Aveiro, entrou em fase de resolução, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Recorde-se que o combate a estas chamas mobilizou 192 operacionais e um meio aéreo.

    Neste momento, existem ainda três grandes focos em território nacional. O incêndio na Guarda é o mais preocupante, com 344 operacionais no terreno, apoiados por 91 viaturas e ainda nove meios aéreos. Em Penafiel, estão 182 operacionais no teatro de operações, e ainda um meio aéreo. Já em Vila Verde, estão três aeronaves e 166 operacionais.

  • Entrada em destaque

    20:01
    Martim Andrade

    Perímetro do incêndio de Ávila já foi "estabilizado", garante governo regional

    O perímetro do grande incêndio que afeta Ávila, Madrid e Toledo já foi “estabilizado” naquela zona de Castilla-La Mancha, garante o governo regional citado pela ABC. Mesmo com este avanço, o fogo continua no nível mais alto de preocupação e várias localidades permanecem evacuadas.

  • Entrada em destaque

    19:46
    Martim Andrade

    Macron diz estar a "fazer tudo" para garantir o regresso das mais de 200 mil pessoas retiradas de casa pelos incêndios

    Macron garante que “está a fazer tudo” para assegurar o regresso das mais de 200 mil pessoas que tiveram de ser retiradas de casa devido aos incêndios em França.

    O Presidente francês, citado pelo Le Monde, admite “dificuldades” no combate às chamas em Gironda, mas afirma que o incêndio de Landes já está “dominado”.

    “Ao longo dos últimos dez anos, quase duplicámos os recursos da proteção civil. Nunca esperámos, investimos”, afirmou Emmanuel Macron.

    Nas suas declarações à imprensa, o Presidente de França garante que serão garantidos “apoios” para as pessoas afetadas, tanto no setor do turismo, como na agricultura.

  • Entrada em destaque

    19:33
    Martim Andrade

    Aumento da humidade no ar faz com que população comece a regressar a casa em Vall d'Uixó

    A área ardida devido ao incêndio em Vall d’Uixó já ultrapassou os 8.500 hectares, avança a ABC. Contudo, a imprensa espanhola adianta que, devido ao aumento previsto do nível de humidade no ar durante a noite — que poderá facilitar o combate —, algumas das localidades evacuadas vão poder voltar a ser reabitadas.

  • Entrada em destaque

    19:28
    Agência Lusa

    Fogo de Aveiro combatido por mais de 200 operacionais alastrou a Oliveira do Bairro

    Um incêndio que deflagrou hoje no concelho da Aveiro e que está a ser combatido por mais de 200 operacionais já alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro, disse o presidente daquela autarquia, Duarte Novo.

    “O incêndio está na zona poente da zona industrial de Oiã. Tem uma frente ativa, mas está minimamente controlado”, disse à Lusa o autarca.

    Duarte Novo referiu que as chamas andaram perto da zona industrial de Oiã, mas “o fogo não chegou a atingir a zona das empresas”.

    O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio “está a bater na Autoestrada A1, que é onde está a maior concentração de meios”.

    O responsável diz que para já não tem conhecimento de casas ou industriais que tenham sido afetadas pelas chamas.

  • Entrada em destaque

    19:27
    Martim Andrade

    TGV não vai circular a sul de Bordéus esta terça-feira devido a incêndio

    “Dada a situação excecional causada pelos incêndios”, Bordéus vai continuar a servir de “estação terminal” de todos estes comboios de alta velocidade que chegam desde Paris, à exceção dos que se dirigem até Toulouse, garante a SNCF, que alargou as interdições de circulação até esta terça-feira, devido ao crescimento dos incêndios no sul de França, cita o Le Monde.

  • Entrada em destaque

    19:23
    Martim Andrade

    Ministério da Defesa de Espanha publica vídeo a agradecer contributo português no combate aos incêndios

    Foram mobilizados 124 operacionais portugueses para ajudar no combate aos incêndios em Espanha. Esta segunda-feira, o Ministério da Defesa espanhol agradeceu os contributos de Portugal num vídeo gravado no teatro de operações neste que é um dos maiores incêndios de sempre no país. Recordam, também, que há cerca de um mês, os papéis estavam invertidos em Vouzela — com Espanha a ajudar Portugal.

  • Entrada em destaque

    18:29
    Martim Andrade

    Incêndio em Gironda pode vir a "acelerar". Macron garante que "não vão desistir"

    O fogo “não se mexeu hoje”, mas está previsto que as condições piorem esta terça-feira em Gironda, de acordo com o diretor do serviço de resgate e incêndios da região. Numa reunião com o Presidente de França, acompanhada pelo Le Monde, Marc Vermeulen explica que as chamas podem vir a “acelerar”.

    Em resposta aos hospitais, plataformas logísticas e outros pontos de “vulnerabilidade civil” discutidos neste encontro, Emmanuel Macron garante que “não vão desistir”. “As próximas semanas vão ser duras e temos de superar”, afirmou o Presidente.

    O combate “vai demorar”, como admitiu Macron, que se mantém confiante que os franceses vão “vencer esta batalha juntos”. “A prioridade são as vidas”, acrescentou, relembrando os três bombeiros que foram vítimas das chamas.

  • Entrada em destaque

    18:20
    Agência Lusa

    Mais de 100 operacionais combatem fogo com duas frentes ativas em Vila Verde

    Mais de 100 operacionais encontravam-se, pelas 18:00, a combater um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato em Vila Verde, distrito de Braga, disse hoje à Lusa fonte da proteção civil.

    De acordo com o comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Manuel Moreira, o incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está “a ceder visivelmente aos meios”.

    O incêndio deflagrou por volta das 12:00 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.

    Segundo o ‘site’ da ANEPC, pelas 18:00 encontravam no local 110 operacionais, apoiados por 32 meios terrestres e dois meios áreos.

  • Entrada em destaque

    18:20
    Agência Lusa

    Circulação na Linha do Norte cortada entre Oliveira do Bairro e Oiã devido a incêndio

    A circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, ativo desde as 15h30, confirmou a Lusa junto de fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

    “Às 17:45 era combatido por 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos”, afirmou a mesma fonte da Proteção Civil.

  • Entrada em destaque

    18:06
    Martim Andrade

    Incêndios em Almeirim e Bragança em fase de resolução

    O incêndio que deflagrou no início desta tarde em Almeirim já está em fase de resolução. A ocorrência, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chegou a ser combatida por mais de 200 operacionais no terreno, com o apoio de cinco meios aéreos.

    Também em Bragança, o incêndio que começou em Deilão pelas 12h já está em fase de resolução. Recorde-se que na última atualização da ANEPC, o teatro de operações contava com 186 operacionais, 59 viaturas e quatro meios aéreos.

  • Entrada em destaque

    18:02
    Martim Andrade

    Autoestrada A1 cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada devido a incêndio

    O trânsito na Autoestrada (A)1 está cortado nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria. Ao Observador, fonte oficial confirmou tratar-se de uma medida de prevenção devido à aproximação das chamas.

    Segundo fonte da empresa à Lusa, no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.

    *Com Lusa

1 de 3