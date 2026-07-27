Cinco operacionais sofreram ferimentos leves no incêndio que continua ativo na Guarda, enquanto dois operacionais ficaram feridos e um foi assistido no fogo de Vila Verde (Braga), adiantou na segunda-feira à noite à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 23h30 de segunda-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou que o fogo que lavra no concelho da Guarda desde as 13h51 de segunda-feira mantinha à noite duas frentes ativas com vários quilómetros.

Cinco agentes de proteção civil sofreram ferimentos leves na sequência dos trabalhos, acrescentou.