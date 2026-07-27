Momentos-chave
- Sete operacionais feridos nos fogos na Guarda e Vila Verde
- Mais de 600 operacionais mobilizados para três grandes incêndios depois da meia-noite
- Espera-se noite "com um pouco mais de humidade" e "sem grandes rajadas de vento" em Espanha
- Situação em Ávila é "bastante mais favorável"
- Fogo com três frentes ativas na Guarda combatido por 350 operacionais
- Retomada circulação na Autoestrada A1 e na Linha do Norte
- Incêndio de Aveiro entra em fase de resolução
- Perímetro do incêndio de Ávila já foi "estabilizado", garante governo regional
- Macron diz estar a "fazer tudo" para garantir o regresso das mais de 200 mil pessoas retiradas de casa pelos incêndios
- Fogo de Aveiro combatido por mais de 200 operacionais alastrou a Oliveira do Bairro
- Ministério da Defesa de Espanha publica vídeo a agradecer contributo português no combate aos incêndios
- Incêndio em Gironda pode vir a "acelerar". Macron garante que "não vão desistir"
- Mais de 100 operacionais combatem fogo com duas frentes ativas em Vila Verde
- Circulação na Linha do Norte cortada entre Oliveira do Bairro e Oiã devido a incêndio
- Incêndios em Almeirim e Bragança em fase de resolução
- Autoestrada A1 cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada devido a incêndio
- 162 pessoas já foram detidas por fogo posto em França desde o início de julho
- Mais de 1.600 operacionais e 26 meios aéreos combatem incêndios em todo o país
- Governo espanhol suspende temporariamente trabalhos de colheita com maquinaria agrícola em Madrid, Ávila e Toledo
- Incêndios em França e Espanha sem registo de vítimas portuguesas, confirma Governo
- 254 operacionais e oito meios aéreos combatem um fogo na Guarda
- Mais de cem operacionais combatem fogo em Aveiro
- Polícia militar francesa envia 10 viaturas "multifunções" e "blindadas" para ajudar a combater incêndio de Gironda
- "A Europa vai estar convosco até os fogos serem extintos". UE envia meios aéreos e operacionais para combater incêndios em Espanha e França
- Quase 200 operacionais e quatro meios aéreos combatem fogo em Almeirim
- Seis meios aéreos combatem incêndio em Bragança, que ainda não ameaça aldeias ou habitações
- Alemanha envia helicópteros e equipamento de combate a incêndios para o sudoeste de França
- Sistema europeu Copernicus capta área ardida em Espanha
- Mais de 90 mil pessoas foram retiradas de casa ou confinadas em Ávila, Madrid e Toledo
- União Europeia reforça apoio de meios de combate aéreo em Gironda, com mais 2 helicópteros esperados na terça-feira
- Macron vai visitar Gironda esta tarde para se reunir com autoridades e "transmitir o apoio da nação"
- Sánchez afirma que "estão pela frente horas difíceis e complexas". Próximos dias serão exigentes devido à nova vaga de calor
- Governo francês alerta que época de incêndios está "longe de terminar"
- UE já mobilizou seis aviões para Espanha e sete para França e outros meios portugueses
- Cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes transferidos em França
- Incêndios em Madrid e Ávila continuam ativos, apesar da evolução favorável durante a noite
- Autoridades investigam como fogo posto os dois incêndios florestais em Alosno, no sul de Espanha
- Poluição do ar provocada pelos incêndios continua a afetar o sudoeste de França
- Fogo na região de Madrid em estabilização, 30 aviões mobilizados para Valência
- Governo francês afasta necessidade de evacuar Bordéus devido a incêndios
- Portugal continental em perigo máximo de incêndio
- Emmanuel Macron reúne gabinete de crise de resposta aos incêndios às 09h00
- Incêndio de Gironda permaneceu "geralmente estável durante a noite" e "sem grandes desenvolvimentos a relatar"
Histórico de atualizações
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Bom dia, continuamos a seguir os incêndios em Portugal, França e Espanha neste outro artigo em direto.
Portugal continental volta a estar em perigo máximo ou muito elevado
Obrigada por nos acompanhar, até já.
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Sete operacionais feridos nos fogos na Guarda e Vila Verde
Cinco operacionais sofreram ferimentos leves no incêndio que continua ativo na Guarda, enquanto dois operacionais ficaram feridos e um foi assistido no fogo de Vila Verde (Braga), adiantou na segunda-feira à noite à Lusa fonte da Proteção Civil.
Num balanço pelas 23h30 de segunda-feira, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicou que o fogo que lavra no concelho da Guarda desde as 13h51 de segunda-feira mantinha à noite duas frentes ativas com vários quilómetros.
Cinco agentes de proteção civil sofreram ferimentos leves na sequência dos trabalhos, acrescentou.
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Mais de 600 operacionais mobilizados para três grandes incêndios depois da meia-noite
Pelas 0h15, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registava 37 ocorrências — três incêndios de grandes dimensões —, com um total de 1.429 operacionais mobilizados e 442 viaturas de apoio.
A estas horas, o incêndio na Guarda continua a ser o mais preocupante, com 295 operacionais no terreno e 87 meios terrestres a combater as chamas que continuam a lavrar desde o início da tarde desta segunda-feira.
Em Penafiel, continuam no teatro de operações 209 operacionais e 69 viaturas e, em Vila Verde, as várias frentes de incêndio reúnem outros 179 e ainda 51 meios terrestres.
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Espera-se noite "com um pouco mais de humidade" e "sem grandes rajadas de vento" em Espanha
As condições previstas para o combate às chamas esta noite “não são más”, prevê o ministro espanhol da Administração Interna. Segundo Fernando Grande-Marlaska, será uma noite “com um pouco mais de humidade”, “sem grandes rajadas de vento” e, por isso, será possível “trabalhar com todos os meios” disponíveis, cita o El País.
Adverte, no entanto, para a situação “a norte da reserva de San Juan de Madrid”. É a zona que “mais tem preocupado” os operacionais no terreno, apresentando dificuldades em conter o perímetro do incêndio. O plano, neste momento, é tentar dominar o fogo até quarta-feira, quando se espera a quarta onda de calor deste verão, que deverá dificultar o trabalho dos bombeiros.
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Situação em Ávila é "bastante mais favorável"
A situação em Ávila é “bastante mais favorável” do que era antes do dia ter começado, garante José Luis Gutiérrez, o responsável pelo plano de proteção civil e incêndios na região de Castilla-León. O dia foi “muito complicado”, como confessou em declarações citadas pelo El País, tratando-se de uma ocorrência que já queimou mais de 50 mil hectares.
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Fogo em Vila Verde combatido por 190 operacionais. Meios aéreos desmobilizaram
O combate terrestre ao incêndio florestal que deflagrou pelas 11h53 em Barros, Vila Verde, foi reforçado, estando pelas 21h00 cerca de 190 operacionais no terreno, disse o comandante sub-regional do Cávado da Proteção Civil à Lusa. Segundo Manuel Moreira, os operacionais contam com o apoio de 56 viaturas.
Os meios aéreos que estiveram no combate às chamas durante o dia já desmobilizaram, por falta de condições de visibilidade.
“Não há quaisquer habitações em risco”, sublinhou aquele responsável.
Manuel Moreira disse estar confiante de que o cair da noite, com o consequente aumento da humidade e descida da temperatura, possa ser “um bom aliado” dos operacionais.
O vento e o acentuado declive do terreno têm sido as principais dificuldades dos operacionais no terreno.
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Fogo com três frentes ativas na Guarda combatido por 350 operacionais
O incêndio que lavra no concelho da Guarda desde as 13:51 de hoje tinha três frentes ativas às 20:30, que estavam a ser combatidas por 350 operacionais, apoiados por sete meios aéreos e 92 viaturas, disse a Proteção Civil.
«O fogo continua ativo e por dominar, com três frentes a progredir em zona de mato nos limites dos concelhos da Guarda e Sabugal, entre as localidades de Rochoso e Cerdeira do Côa, respetivamente», disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.
A mesma fonte acrescentou que não há habitações ou povoações em risco.
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Retomada circulação na Autoestrada A1 e na Linha do Norte
A Autoestrada A1 reabriu ao trânsito pelas 20h10, entre os nós da Mealhada e de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, após corte devido a um incêndio, disse à agência Lusa fonte da GNR.
“A A1 está totalmente reaberta ao trânsito”, disse a mesma fonte, apelando aos automobilistas para circularem com precaução, porque “existe um fluxo muito grande de trânsito”.
Segundo a GNR, mantém-se ainda cortada ao trânsito a EN235 entre a Moviflor e os Armazéns Reis.
Cerca das 20h20, também foi retomada a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Oliveira do Bairro e Oiã, segundo fonte da Infraestruturas de Portugal.
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Incêndio de Aveiro entra em fase de resolução
O incêndio que deflagrou esta tarde, pelas 15h37, em Nossa Senhora de Fátima, Aveiro, entrou em fase de resolução, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Recorde-se que o combate a estas chamas mobilizou 192 operacionais e um meio aéreo.
Neste momento, existem ainda três grandes focos em território nacional. O incêndio na Guarda é o mais preocupante, com 344 operacionais no terreno, apoiados por 91 viaturas e ainda nove meios aéreos. Em Penafiel, estão 182 operacionais no teatro de operações, e ainda um meio aéreo. Já em Vila Verde, estão três aeronaves e 166 operacionais.
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Perímetro do incêndio de Ávila já foi "estabilizado", garante governo regional
O perímetro do grande incêndio que afeta Ávila, Madrid e Toledo já foi “estabilizado” naquela zona de Castilla-La Mancha, garante o governo regional citado pela ABC. Mesmo com este avanço, o fogo continua no nível mais alto de preocupação e várias localidades permanecem evacuadas.
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Macron diz estar a "fazer tudo" para garantir o regresso das mais de 200 mil pessoas retiradas de casa pelos incêndios
Macron garante que “está a fazer tudo” para assegurar o regresso das mais de 200 mil pessoas que tiveram de ser retiradas de casa devido aos incêndios em França.
O Presidente francês, citado pelo Le Monde, admite “dificuldades” no combate às chamas em Gironda, mas afirma que o incêndio de Landes já está “dominado”.
“Ao longo dos últimos dez anos, quase duplicámos os recursos da proteção civil. Nunca esperámos, investimos”, afirmou Emmanuel Macron.
Nas suas declarações à imprensa, o Presidente de França garante que serão garantidos “apoios” para as pessoas afetadas, tanto no setor do turismo, como na agricultura.
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Aumento da humidade no ar faz com que população comece a regressar a casa em Vall d'Uixó
A área ardida devido ao incêndio em Vall d’Uixó já ultrapassou os 8.500 hectares, avança a ABC. Contudo, a imprensa espanhola adianta que, devido ao aumento previsto do nível de humidade no ar durante a noite — que poderá facilitar o combate —, algumas das localidades evacuadas vão poder voltar a ser reabitadas.
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Fogo de Aveiro combatido por mais de 200 operacionais alastrou a Oliveira do Bairro
Um incêndio que deflagrou hoje no concelho da Aveiro e que está a ser combatido por mais de 200 operacionais já alastrou ao concelho de Oliveira do Bairro, disse o presidente daquela autarquia, Duarte Novo.
“O incêndio está na zona poente da zona industrial de Oiã. Tem uma frente ativa, mas está minimamente controlado”, disse à Lusa o autarca.
Duarte Novo referiu que as chamas andaram perto da zona industrial de Oiã, mas “o fogo não chegou a atingir a zona das empresas”.
O comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, António Ribeiro, disse que o incêndio “está a bater na Autoestrada A1, que é onde está a maior concentração de meios”.
O responsável diz que para já não tem conhecimento de casas ou industriais que tenham sido afetadas pelas chamas.
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TGV não vai circular a sul de Bordéus esta terça-feira devido a incêndio
“Dada a situação excecional causada pelos incêndios”, Bordéus vai continuar a servir de “estação terminal” de todos estes comboios de alta velocidade que chegam desde Paris, à exceção dos que se dirigem até Toulouse, garante a SNCF, que alargou as interdições de circulação até esta terça-feira, devido ao crescimento dos incêndios no sul de França, cita o Le Monde.
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Ministério da Defesa de Espanha publica vídeo a agradecer contributo português no combate aos incêndios
Foram mobilizados 124 operacionais portugueses para ajudar no combate aos incêndios em Espanha. Esta segunda-feira, o Ministério da Defesa espanhol agradeceu os contributos de Portugal num vídeo gravado no teatro de operações neste que é um dos maiores incêndios de sempre no país. Recordam, também, que há cerca de um mês, os papéis estavam invertidos em Vouzela — com Espanha a ajudar Portugal.
????Hace apenas un mes, la @UMEgob se desplazaba a #Portugal para apoyar en la lucha contra el fuego.
???????? Ahora son efectivos del país vecino los que se suman al operativo para ayudar en #Ávila
???? Juntos, en tareas de ataque directo a las llamas o enfriamiento de zonas.
Gracias pic.twitter.com/E56SNQyHe5
— Ministerio Defensa (@Defensagob) July 27, 2026
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Incêndio em Gironda pode vir a "acelerar". Macron garante que "não vão desistir"
O fogo “não se mexeu hoje”, mas está previsto que as condições piorem esta terça-feira em Gironda, de acordo com o diretor do serviço de resgate e incêndios da região. Numa reunião com o Presidente de França, acompanhada pelo Le Monde, Marc Vermeulen explica que as chamas podem vir a “acelerar”.
Em resposta aos hospitais, plataformas logísticas e outros pontos de “vulnerabilidade civil” discutidos neste encontro, Emmanuel Macron garante que “não vão desistir”. “As próximas semanas vão ser duras e temos de superar”, afirmou o Presidente.
O combate “vai demorar”, como admitiu Macron, que se mantém confiante que os franceses vão “vencer esta batalha juntos”. “A prioridade são as vidas”, acrescentou, relembrando os três bombeiros que foram vítimas das chamas.
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Mais de 100 operacionais combatem fogo com duas frentes ativas em Vila Verde
Mais de 100 operacionais encontravam-se, pelas 18:00, a combater um incêndio com duas frentes ativas numa zona de mato em Vila Verde, distrito de Braga, disse hoje à Lusa fonte da proteção civil.
De acordo com o comandante subregional do Cávado da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Manuel Moreira, o incêndio tem duas frentes ativas, sendo que uma está “a ceder visivelmente aos meios”.
O incêndio deflagrou por volta das 12:00 na União das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide e o vento e o declive do terreno têm dificultado o combate às chamas.
Segundo o ‘site’ da ANEPC, pelas 18:00 encontravam no local 110 operacionais, apoiados por 32 meios terrestres e dois meios áreos.
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Circulação na Linha do Norte cortada entre Oliveira do Bairro e Oiã devido a incêndio
A circulação ferroviária na Linha do Norte foi interrompida entre Oliveira do Bairro e Oiã devido ao incêndio em Mamodeiro, no concelho de Aveiro, ativo desde as 15h30, confirmou a Lusa junto de fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.
“Às 17:45 era combatido por 176 operacionais, apoiados por 52 veículos e três meios aéreos”, afirmou a mesma fonte da Proteção Civil.
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Incêndios em Almeirim e Bragança em fase de resolução
O incêndio que deflagrou no início desta tarde em Almeirim já está em fase de resolução. A ocorrência, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, chegou a ser combatida por mais de 200 operacionais no terreno, com o apoio de cinco meios aéreos.
Também em Bragança, o incêndio que começou em Deilão pelas 12h já está em fase de resolução. Recorde-se que na última atualização da ANEPC, o teatro de operações contava com 186 operacionais, 59 viaturas e quatro meios aéreos.
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Autoestrada A1 cortada nos dois sentidos entre Albergaria e a Mealhada devido a incêndio
O trânsito na Autoestrada (A)1 está cortado nos dois sentidos, entre o nó da Mealhada e o nó de Albergaria. Ao Observador, fonte oficial confirmou tratar-se de uma medida de prevenção devido à aproximação das chamas.
Segundo fonte da empresa à Lusa, no sentido Lisboa-Porto é possível entrar em Aveiro Sul e circular em direção a Norte.
*Com Lusa