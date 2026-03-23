Casa Branca recusa comentar "especulações sobre reuniões" entre EUA, Irão e intermediários

A Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa) divulgou imagens que mostram um ataque russo com mísseis à cidade de Kiev, ocorrido na madrugada de 27 de dezembro de 2025.

Os registos, analisados por especialistas, mostram dois rastos luminosos a deslocarem-se em direção à capital ucraniana, seguidos de explosões no céu, associadas à atuação da defesa aérea da Ucrânia.

“Estamos a ver um ataque de mísseis a Kiev. Vemos a defesa aérea a operar dentro e à volta da cidade para travar esses ataques”, disse um analista citado pela agência Reuters.

“O que é realmente interessante é que se pode ver a diferença entre a Ucrânia e a Rússia ou a Ucrânia e os vizinhos ocidentais, como a Polónia e os países Bálticos, que estão multo iluminados, a 27 de dezembro, mesmo pela noite dentro, comparado com Kiev, por exemplo”, sublinhou.

O ataque fez parte de uma ofensiva de Moscovo que provocou pelo menos 11 feridos e danos em várias zonas da cidade.