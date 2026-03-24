O presidente da França, Emmanuel Macron, teve uma tarde agitada a nível diplomático, tendo realizado chamadas tanto ao seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, como ao israelita, Isaac Herzog.

No que toca à conversa com Pezeshkian, Macron revelou numa publicação na rede social X que apelou ao Irão que “se comprometa de boa-fé nas negociações” para que se abra “o caminho para a desescalada”.

Je me suis entretenu avec le Président iranien Massoud Pezeshkian. J’ai rappelé l’absolue nécessité de mettre fin aux attaques inacceptables contre les pays de la région, à préserver les infrastructures énergétiques et civiles et à rétablir la liberté de navigation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2026

O presidente francês diz também ter reiterado “a necessidade absoluta de pôr fim aos ataques inaceitáveis contra os países da região, de preservar as infraestruturas energéticas e civis e de restabelecer a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz”, pedindo ainda a devolução de dois cidadãos franceses, Cécile Kohler e Jacques Paris.

No que toca à conversa com Herzog, o tom é bastante mais conciliatório, começando por dizer — também numa publicação feita na mesma rede social — que expressou “a total solidariedade de França com o povo israelita face aos ataques diários do Irão e do Hezbollah”.

Je me suis entretenu avec le Président de l’État d’Israël @Isaac_Herzog. Je l’ai assuré de la pleine solidarité de la France avec le peuple israélien face aux attaques quotidiennes de l’Iran et du Hezbollah dont il est la cible. Ces attaques doivent cesser immédiatement.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2026

Além de pedir a abertura do diálogo para pôr fim ao conflito, Macron afirma ter frisando também “a urgência de prevenir uma nova escalada do conflito no Líbano, cuja estabilidade e integridade territorial devem ser preservadas”.

“O Hezbollah cometeu uma falta grave ao decidir atacar Israel. Perante esta situação, a prioridade de França é a desescalada”, continua. “Disse ao Presidente Herzog estar convicto de que a retoma de discussões diretas entre Israel e o Líbano é uma oportunidade que deve ser aproveitada. França está mobilizada nesse sentido”, afirmou também.