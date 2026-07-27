Trump afirma que vai derrotar o Irão, mas que está em "negociações muito amigáveis" com Teerão

Os houthis do Iémen pretendem replicar o modelo iraniano de controlo do Estreito de Ormuz para o de Bab el-Mandeb. A acusação é feita por Afrah Al-Zouba, ministra dos Negócios Estrangeiros do Governo internacionalmente reconhecido do Iémen, citada pela Reuters.

“Os houthis querem copiar o modelo iraniano e isso fechará dois estreitos principais, as entradas para o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho”, afirmou na embaixada iemenita em Riade, na Arábia Saudita.

A chefe da diplomacia iemenita também admite que está preparada para uma escalada no conflito entre os houthis e a Arábia Saudita, que “precisa de chegar ao fim, seja através de meios pacíficos ou de outra forma”.

Os houthis do Iémen têm contribuído para a escalada do conflito na região, algo acentuado com o anúncio do bloqueio naval à Arábia Saudita, na segunda-feira.

O Estreito de Bab el-Mandeb liga o Mar Vermelho ao Oceano Índico e é uma das principais rotas comerciais a nível mundial.