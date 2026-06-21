Dirigentes de quatro países mediadores no conflito do Médio Oriente declararam hoje que as negociações de paz, a decorrer na Suíça, devem ter em conta a segurança dos países do Golfo Pérsico e do Levante.

Egito, Arábia Saudita, Turquia e Paquistão defenderam que “as preocupações dos países da região devem ser tidas em conta, especialmente no que diz respeito à segurança e à estabilidade dos Estados árabes do Golfo, bem como da região do Levante”, que inclui Líbano, mas também Síria e Jordânia, de acordo com um comunicado divulgado no final de uma reunião na capital egípcia.

O objetivo da ronda negocial é “reforçar a segurança coletiva e promover a estabilidade regional a longo prazo”, referiram os ministros dos Negócios Estrangeiros do Egito, Badr Abdellaty, do Paquistão, Ishaq Dar, da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, e da Turquia, Hakan Fidan.

Na mesma declaração, os responsáveis sublinharam também “a importância de alcançar uma conclusão rápida e bem-sucedida para a próxima fase das negociações, visando uma solução duradoura, verificável e mutuamente aceitável para as questões pendentes”.