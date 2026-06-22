O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Israel KATZ, o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, e o comandante do Comando Norte das IDF, Rafi Milo, reuniram-se esta segunda-feira e afirmaram que vão continuar a atacar o Líbano, apesar do cessar-fogo.

“As Forças de Defesa de Israel (IDF) continuarão a agir com determinação para neutralizar as ameaças contra os nossos soldados e cidadãos, demolir as infraestruturas terroristas e manter a zona de segurança no Sul do Líbano”, escreveu o gabinete do primeiro-ministro israelita depois da reunião, numa publicação na rede social X.

Joint statement by the Prime Minister, Minister of Defense and the Chief of the General Staff:

A short while ago, a discussion took place between the Prime Minister, the Minister of Defense, the Chief of the General Staff, and the Commander of the Northern Command. The IDF will… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 22, 2026

“O primeiro-ministro, o ministro da Defesa e o Chefe do Estado-Maior deixaram claro que a segurança dos cidadãos israelitas e das forças das FDI continuará a ser o seu princípio orientador, sem concessões”, pode ainda ler-se.