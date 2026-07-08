No voo de regresso da cimeira da NATO em Ancara, na Turquia, Donald Trump afirmou que o Irão lhe telefonou a pedir para fazer um acordo após repetidos ataques dos EUA na região, avança a CNN.

“Ligaram há pouco, querem tanto fazer um acordo”, disse o Presidente dos EUA aos jornalistas a bordo do Air Force One. “Só não sei se são dignos de fazer um acordo”.