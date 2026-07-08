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    06:54
    Manuel Nobre Monteiro

    Bom dia!

    Este liveblog fica por aqui. Pode continuar a acompanhar os desenvolvimentos das tensões internacionais neste novo artigo em direto que agora abrimos.

    Comando Central dos Estados Unidos afirma que navegação no Estreito de Ormuz não é controlada pelo Irão

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    00:22
    Observador

    O que se passou até agora

    • Donald Trump, Presidente dos EUA, anunciou o fim do cessar-fogo com o Irão durante a cimeira da NATO em Ancara, Turquia, justificando a decisão com os recentes ataques iranianos a navios no Estreito de Ormuz. Trump descreveu os iranianos como “doentes”.
    • Ao final da noite, pela segunda vez consecutiva, os EUA voltaram a atacar alvos militares iranianos no Estreito de Ormuz. Posteriormente, no voo de regresso da cimeira da NATO, Trump afirmou que o Irão lhe telefonou a pedir para fazer um acordo após os ataques.
    • Líderes internacionais expressaram preocupação com a escalada nas hostilidades. O Egito condenou os ataques iranianos contra o Kuwait e o Bahrein, descrevendo-os como violações flagrantes da soberania e ameaças à estabilidade regional. A União Europeia, representada por Kaja Kallas, também classificou os ataques iranianos como inaceitáveis, complicando ainda mais as já difíceis conversações de paz.
    • O Secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que os ataques dos EUA ao Irão foram “absolutamente necessários” devido às repetidas violações do cessar-fogo por parte do Irão. Rutte defendeu a ação dos EUA como uma resposta crucial à violação do acordo por Teerão, reafirmando o apoio da NATO às medidas tomadas pelos Estados Unidos.

    Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.

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    00:19
    Margarida Vieira dos Santos

    Bombeiro morreu na sequência de ataque dos EUA ao aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão

    Um bombeiro morreu após um ataque norte-americano às instalações do aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão, segundo a agência de notícias estatal iraniana IRNA, relata a Al Jazeera.

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    00:03
    Margarida Vieira dos Santos

    Trump afirma que Irão o contactou a pedir um acordo após ataques dos EUA

    No voo de regresso da cimeira da NATO em Ancara, na Turquia, Donald Trump afirmou que o Irão lhe telefonou a pedir para fazer um acordo após repetidos ataques dos EUA na região, avança a CNN.

    “Ligaram há pouco, querem tanto fazer um acordo”, disse o Presidente dos EUA aos jornalistas a bordo do Air Force One. “Só não sei se são dignos de fazer um acordo”.

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    23:55
    Margarida Vieira dos Santos

    Veículos retirados da Zona Franca de Chabahar após ataques dos EUA

    Mohammad Saeed Arbab, o responsável da Organização da Zona Franca de Chabahar, que opera o único porto marítimo do Irão, afirma que as autoridades começaram a retirar os veículos armazenados em depósitos, após os ataques norte-americanos na região, relata a Al Jazeera.

    O responsável disse, segundo a emsisora, que cerca de 300 veículos foram retirados dos depósitos. Acrescentou ainda que operação deverá continuar até ao amanhecer, para transportar outros 100.

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    23:54
    Marina Ferreira

    Ataques russos em Odessa fazem quatro mortos e sete feridos

    A Rússia atacou a cidade de Odessa com mísseis balísticos na noite desta quarta-feira, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo outras sete, informou o governador regional Oleh Kiper, citado pelo The Kyiv Independent.

    Os alvos foram infraestruturas civis, incluindo um posto de abastecimento de combustível local, informou o governador. Um autocarro pegou fogo em consequência do ataque.

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    23:36
    Margarida Vieira dos Santos

    Trégua dos EUA com o Irão cessou "temporariamente", segundo fonte norte-americana

    As tréguas dos EUA com o Irão cessaram “pelo menos temporariamente”, segundo uma fonte norte-americano à jornalista Pamela Brown, da CNN, que se encontra a bordo do USS Abraham Lincoln, no norte do Mar Arábico.

    Segundo a fonte norte-americana, a situação poderá levar a mais ataques para além dos anunciados. Em declarações à emissora, admitiu ainda que os militares norte-americanos “estão em modo de espera” e que os alvos desta noite foram mísseis e drones.

    A marinha dos EUA, de acordo com a fonte, foi utilizada na última ronda de ataques, que vieram tanto de terra como do mar.

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    22:52
    Margarida Vieira dos Santos

    Trump avisa Teerão sobre retaliação: “Se voltar a acontecer, a situação ficará muito pior!”

    Numa publicação na plataforma Truth Social, Donald Trump afirmou que os ataques norte-americanos desta noite ao Irão são “uma retaliação pelo bombardeamento de navios realizado ontem” pelo país.

    “Se voltar a acontecer, a situação ficará muito pior!”, avisou o Presidente norte-americano.

    Truth Social/ @realDonaldTrump

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    22:49
    Margarida Vieira dos Santos

    Conselheiro do Líder Supremo do Irão avisa que inimigos serão "severamente punidos"

    Mohsen Rezaei, conselheiro militar do Líder Supremo do Irão, publicou um versículo do Corão na rede social X, acrescentando ainda que “o inimigo agressor e os seus cúmplices serão severamente punidos”.

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    22:34
    Margarida Vieira dos Santos

    Bernie Sanders: "reiniciar a sua guerra imprudente com o Irão não tornará os EUA mais fortes"

    O senador norte-americano Bernie Sanders afirmou que “reiniciar a sua guerra imprudente com o Irão não tornará os EUA mais fortes. Isso custará mais vidas e desperdiçará mais dinheiro dos contribuintes”.

    Numa publicação na rede social X, Sanders acrescentou que “depois de ter levado os Estados Unidos para uma guerra baseada em mentiras, Trump declarou agora o cessar-fogo com o Irão ‘encerrado’ após menos de um mês”.

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    22:32
    Margarida Vieira dos Santos

    Ataques norte-americanos contra Irão serão em maior número do que os da noite passada

    Uma fonte próxima do Governo norte-americano afirmou que os ataques contra o Irão serão em maior número do que os da noite passada, relata o The Times of Israel.

    Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.

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    22:25
    Margarida Vieira dos Santos

    Ataques aéreos dos EUA atingem torre de controlo de tráfego marítimo na cidade portuária iraniana de Chabahar

    A agência de notícias iraniana Mehr noticiou que ataques aéreos norte-americanos atingiram dois cais e uma torre de controlo de tráfego marítimo na cidade portuária iraniana de Chabahar, relata a Al Jazeera.

    A Mehr afirmou ainda, segundo a emissoraque os ataques dos EUA na província de Bushehr, no sul do Irão, não causaram danos na central nuclear de Bushehr.

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    22:00
    Margarida Vieira dos Santos

    Novas explosões ouvidas na ilha iraniana de Abu Musa

    Explosões acabam de ser ouvidas na ilha de Abu Musa, no Irão, de acordo com emissora estatal iraniana, escreve a Al Jazeera.

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    21:58
    Margarida Vieira dos Santos

    Cortes de energia na cidade iraniana de Chabahar após relatos de explosões

    A agência de notícias iraniana IRNA reportou cortes de energia na cidade de Chabahar após relatos de explosões na região, avança a Al Jazeera.

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    21:52
    Margarida Vieira dos Santos

    Resposta do Irão ao "exército terrorista" dos EUA será "de grande escala"

    A resposta das forças armadas da República Islâmica do Irão à agressão desta noite do “exército terrorista” dos EUA será “de grande escala”, segundo uma fonte militar iraniana à NourNews.

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    21:41
    Margarida Vieira dos Santos

    Oito explosões ouvidas na cidade de Bandar Abbas, no sul do Irão

    A emissora estatal iraniana IRIB informou que foram ouvidas oito explosões na cidade portuária do sul do Irão, o que levou à ativação dos sistemas de defesa aérea do país, relata a Al Jazeera.

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    21:39
    Laura Figueiredo

    "Quem está a perder a face são os países da NATO"

    Para António José Telo, o apoio total a Trump agora é um sinal de que erraram antes. Relativamente ao conflito na Ucrânia, o historiador prevê um acordo ainda este ano.

    Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra na Rádio Observador.

    “Quem está a perder a face são os países da NATO”

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    21:31
    Cátia Andrea Costa

    Ormuz. "Ataques adicionais" dos EUA querem "degradar ainda mais" capacidades do Irão de ameaçar navegação

    Numa nota publicada no X, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou as ações militares no estreito, explicando que os “EUA começaram ataques adicionais contra o Irão para degradar ainda mais a sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação” em Ormuz.

    “Os EUA responsabilizam o Irão pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegam livremente por uma via internacional vital”, acusa ainda o organismo.

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    21:20
    Cátia Andrea Costa

    EUA atacam alvos militares iranianos em Ormuz pela segunda noite consecutiva

    Pela segunda noite consecutiva, os EUA estão a atacar alvos militares iranianos no Estreito de Ormuz. A informação foi avançada pelo jornalista da Axios Barak Ravid, citando um alto responsável norte-americano.

    Segundo a mesma fonte explicou ao jornalista, estes ataques são mais amplos e pretendem atingir radares, mísseis antinavio e sistemas de defesa aérea.

    Em resposta, as defesas aéreas de Teerão, segundo a agência Mehr, estão a reagir ao que consideram ser “alvos hostis” perto da cidade portuária de Bandar Abbas.

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    19:41
    Marina Ferreira

    Membro do governo iraniano chama "criminoso assassino" a Trump

    Kazem Gharibabadi, número dois do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, é um “criminoso” assassino, em resposta às ameaças do líder norte-americano em lançar novos ataques contra o Irão.

    Gharibabadi diz que as declarações de Trump “não são um sinal de força, mas uma admissão do fracasso de uma política construída durante anos com base na força, sanções e ameaças, que, em última análise, não conseguiu colocar a nação iraniana de joelhos”.

    “O criminoso e assassino Trump deve ser tratado na linguagem que ele entende, aparentemente, que é a linguagem da força”, escreveu Gharibabadi na rede social X.

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