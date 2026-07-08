Momentos-chave
- Bombeiro morreu na sequência de ataque dos EUA ao aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão
- Trump afirma que Irão o contactou a pedir um acordo após ataques dos EUA
- Veículos retirados da Zona Franca de Chabahar após ataques dos EUA
- Ataques russos em Odessa fazem quatro mortos e sete feridos
- Trégua dos EUA com o Irão cessou "temporariamente", segundo fonte norte-americana
- Trump avisa Teerão sobre retaliação: “Se voltar a acontecer, a situação ficará muito pior!”
- Conselheiro do Líder Supremo do Irão avisa que inimigos serão "severamente punidos"
- Bernie Sanders: "reiniciar a sua guerra imprudente com o Irão não tornará os EUA mais fortes"
- Ataques norte-americanos contra Irão serão em maior número do que os da noite passada
- Ataques aéreos dos EUA atingem torre de controlo de tráfego marítimo na cidade portuária iraniana de Chabahar
- Novas explosões ouvidas na ilha iraniana de Abu Musa
- Cortes de energia na cidade iraniana de Chabahar após relatos de explosões
- Resposta do Irão ao "exército terrorista" dos EUA será "de grande escala"
- Oito explosões ouvidas na cidade de Bandar Abbas, no sul do Irão
- Membro do governo iraniano chama "criminoso assassino" a Trump
- Trump diz que ofensivas contra o Irão vão "acabar muito rápido" e não acredita que guerra recomece
- Trump volta a criticar ausência de Espanha, Itália e Reino Unido ao lado dos EUA nos ataques ao Irão
- Trump diz que EUA estão à frente da China na IA e garante: "Sou o número um do TikTok"
- "Eles gostam do trabalho que eu estou a fazer", diz Trump sobre líderes dos países membros da NATO
- "Havia imenso amor naquela sala", diz Trump sobre encontro da NATO
- Trump encerra participação na cimeira da NATO a elogiar o "amigo de longa data" Erdogan e o "inteligente" Mark Rutte
- "Conversámos sobre ideias que podem fortalecer as nossas posições e aproximar a paz", diz Zelensky sobre encontro com Trump
- EUA ainda estão a decidir como será a próxima ronda de ataques ao Irão
- "Venham, estamos à vossa espera". Porta-voz do parlamento iraniano responde às ameaças à ilha de Kharg
- Mark Rutte admite não intervir no conflito entre EUA e Irão, "que está fora do território da NATO"
- Trump considera que Putin e Zelensky "vão chegar a um acordo". "Às vezes, é preciso deixá-los lutar", diz
- Trump diz que Zelensky "fez um trabalho extraordinário" e é "muito eficaz"
- Trump diz que porta-aviões dos EUA intercetou 111 mísseis e troca "Irão" por "Japão"
- Trump diz que ataques à ilha iraniana de Kharg foram "tremendamente eficazes"
- Trump admite que questão do programa nuclear iraniano poderá ser resolvida "sem um novo acordo"
- Aliados reafirmam “compromisso inabalável” com artigo 5.º
- "Vou dar-lhes um pequeno aviso. Vamos atingi-los com força esta noite". Trump prepara novo ataque ao Irão
- Primeiro-ministro húngaro reafirma apoio à Ucrânia, mas exclui envio de armas e tropas
- "A via diplomática e negocial é a correta", diz Montenegro, quando questionado sobre declarações de Trump que põem fim ao cessar-fogo
- Montenegro aponta a 2026 com reforço no investimento na Defesa
- Ucrânia "demonstra agressividade e uma tendência para realizar ataques terroristas contra o sistema energético global", diz Kremlin
- Zelensky e primeiro-ministro húngaro acordam realizar encontro bilateral
- "A Rússia não tem hipóteses de vencer esta guerra", diz Merz
- UE prepara abertura de um novo bloco de negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldávia
- Ucrânia atingiu nove petroleiros da "frota fantasma" russa durante a noite
- Kiev atingida por mísseis e drones russos durante a madrugada. Pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas
- "Itália continuará a prestar assistência ao povo ucraniano", garante Meloni após reunir-se com Zelensky
- Os EUA "contornam as regras, intimidam os adversários, criam obstáculos e fazem batota", diz Presidente do Irão
- Zelesnky e António Costa reuniram-se em Ancara. "Como sempre, uma boa reunião", diz líder ucraniano
- Ucrânia ataca duas refinarias russas. Zelensky garante que esta é "uma resposta totalmente justificada aos ataques russos"
- Reino Unido e Turquia vão assinar pacto de defesa
- Hegseth cancela viagem a Israel
- "Estou do seu lado no que diz respeito ao Irão", diz Mark Rutte a Trump
- Kuwait diz ter intercetado dois mísseis no seu espaço aéreo
- Trump profere uma série de insultos contra o Irão
- Kaja Kallas: "Os ataques do Irão ao Bahrein e ao Kuwait são inaceitáveis"
- Trump critica os membros da NATO pela falta de apoio durante a guerra com o Irão
- Espanha minimiza ameaça comercial de Trump. Governo de Sánchez diz que "recebe com tranquilidade e normalidade estas declarações"
- Trump corta todas as relações comerciais com Espanha
- Donald Trump anuncia que cessar-fogo "acabou" e diz que os iranianos são "doentes"
- Irão informa que duas bases militares em Bushehr foram alvo de ataques
- Egito condena ataques iranianos no Golfo
- Bahrein diz que defesas aéreas interceptaram projéteis iranianos
- Kuwait condena ataque iraniano como uma "violação flagrante" da soberania
- Montenegro diz que "segurança marítima é prioritária" e espera que interesses de Portugal "possam ser acautelados"
- Dinamarca preparada para defender “cada centímetro” da Gronelândia
- Luís Montenegro expressou "solidariedade com Copenhaga", um dia depois de Trump voltar a ameaçar anexar Gronelândia
- Guarda Revolucionária Islâmica do Irão afirma ter "destruído 85 instalações militares norte-americanas" no Bahrein e no Kuwait.
- Irão reivindica ataque com drones à base aérea de Sheikh Isa, no Bahrein
Histórico de atualizações
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Bom dia!
Este liveblog fica por aqui. Pode continuar a acompanhar os desenvolvimentos das tensões internacionais neste novo artigo em direto que agora abrimos.
Comando Central dos Estados Unidos afirma que navegação no Estreito de Ormuz não é controlada pelo Irão
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O que se passou até agora
- Donald Trump, Presidente dos EUA, anunciou o fim do cessar-fogo com o Irão durante a cimeira da NATO em Ancara, Turquia, justificando a decisão com os recentes ataques iranianos a navios no Estreito de Ormuz. Trump descreveu os iranianos como “doentes”.
- Ao final da noite, pela segunda vez consecutiva, os EUA voltaram a atacar alvos militares iranianos no Estreito de Ormuz. Posteriormente, no voo de regresso da cimeira da NATO, Trump afirmou que o Irão lhe telefonou a pedir para fazer um acordo após os ataques.
- Líderes internacionais expressaram preocupação com a escalada nas hostilidades. O Egito condenou os ataques iranianos contra o Kuwait e o Bahrein, descrevendo-os como violações flagrantes da soberania e ameaças à estabilidade regional. A União Europeia, representada por Kaja Kallas, também classificou os ataques iranianos como inaceitáveis, complicando ainda mais as já difíceis conversações de paz.
- O Secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que os ataques dos EUA ao Irão foram “absolutamente necessários” devido às repetidas violações do cessar-fogo por parte do Irão. Rutte defendeu a ação dos EUA como uma resposta crucial à violação do acordo por Teerão, reafirmando o apoio da NATO às medidas tomadas pelos Estados Unidos.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Bombeiro morreu na sequência de ataque dos EUA ao aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão
Um bombeiro morreu após um ataque norte-americano às instalações do aeroporto de Iranshahr, no sudeste do Irão, segundo a agência de notícias estatal iraniana IRNA, relata a Al Jazeera.
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Trump afirma que Irão o contactou a pedir um acordo após ataques dos EUA
No voo de regresso da cimeira da NATO em Ancara, na Turquia, Donald Trump afirmou que o Irão lhe telefonou a pedir para fazer um acordo após repetidos ataques dos EUA na região, avança a CNN.
“Ligaram há pouco, querem tanto fazer um acordo”, disse o Presidente dos EUA aos jornalistas a bordo do Air Force One. “Só não sei se são dignos de fazer um acordo”.
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Veículos retirados da Zona Franca de Chabahar após ataques dos EUA
Mohammad Saeed Arbab, o responsável da Organização da Zona Franca de Chabahar, que opera o único porto marítimo do Irão, afirma que as autoridades começaram a retirar os veículos armazenados em depósitos, após os ataques norte-americanos na região, relata a Al Jazeera.
O responsável disse, segundo a emsisora, que cerca de 300 veículos foram retirados dos depósitos. Acrescentou ainda que operação deverá continuar até ao amanhecer, para transportar outros 100.
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Ataques russos em Odessa fazem quatro mortos e sete feridos
A Rússia atacou a cidade de Odessa com mísseis balísticos na noite desta quarta-feira, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo outras sete, informou o governador regional Oleh Kiper, citado pelo The Kyiv Independent.
Os alvos foram infraestruturas civis, incluindo um posto de abastecimento de combustível local, informou o governador. Um autocarro pegou fogo em consequência do ataque.
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Trégua dos EUA com o Irão cessou "temporariamente", segundo fonte norte-americana
As tréguas dos EUA com o Irão cessaram “pelo menos temporariamente”, segundo uma fonte norte-americano à jornalista Pamela Brown, da CNN, que se encontra a bordo do USS Abraham Lincoln, no norte do Mar Arábico.
Segundo a fonte norte-americana, a situação poderá levar a mais ataques para além dos anunciados. Em declarações à emissora, admitiu ainda que os militares norte-americanos “estão em modo de espera” e que os alvos desta noite foram mísseis e drones.
A marinha dos EUA, de acordo com a fonte, foi utilizada na última ronda de ataques, que vieram tanto de terra como do mar.
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Trump avisa Teerão sobre retaliação: “Se voltar a acontecer, a situação ficará muito pior!”
Numa publicação na plataforma Truth Social, Donald Trump afirmou que os ataques norte-americanos desta noite ao Irão são “uma retaliação pelo bombardeamento de navios realizado ontem” pelo país.
“Se voltar a acontecer, a situação ficará muito pior!”, avisou o Presidente norte-americano.Truth Social/ @realDonaldTrump
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Conselheiro do Líder Supremo do Irão avisa que inimigos serão "severamente punidos"
Mohsen Rezaei, conselheiro militar do Líder Supremo do Irão, publicou um versículo do Corão na rede social X, acrescentando ainda que “o inimigo agressor e os seus cúmplices serão severamente punidos”.
" فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ "
دشمن متجاوز و همدستانش به شدت تنبیه خواهند شد.
— محسن رضایی (@ir_rezaee) July 8, 2026
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Bernie Sanders: "reiniciar a sua guerra imprudente com o Irão não tornará os EUA mais fortes"
O senador norte-americano Bernie Sanders afirmou que “reiniciar a sua guerra imprudente com o Irão não tornará os EUA mais fortes. Isso custará mais vidas e desperdiçará mais dinheiro dos contribuintes”.
Numa publicação na rede social X, Sanders acrescentou que “depois de ter levado os Estados Unidos para uma guerra baseada em mentiras, Trump declarou agora o cessar-fogo com o Irão ‘encerrado’ após menos de um mês”.
After getting the United States into a war based on lies, Trump has now declared the ceasefire with Iran "over" after less than a month.
Restarting his reckless war with Iran won't make America stronger. It will cost more lives and waste more taxpayer dollars.
END THIS WAR
— Bernie Sanders (@BernieSanders) July 8, 2026
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Ataques norte-americanos contra Irão serão em maior número do que os da noite passada
Uma fonte próxima do Governo norte-americano afirmou que os ataques contra o Irão serão em maior número do que os da noite passada, relata o The Times of Israel.
Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.
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Ataques aéreos dos EUA atingem torre de controlo de tráfego marítimo na cidade portuária iraniana de Chabahar
A agência de notícias iraniana Mehr noticiou que ataques aéreos norte-americanos atingiram dois cais e uma torre de controlo de tráfego marítimo na cidade portuária iraniana de Chabahar, relata a Al Jazeera.
A Mehr afirmou ainda, segundo a emissoraque os ataques dos EUA na província de Bushehr, no sul do Irão, não causaram danos na central nuclear de Bushehr.
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Novas explosões ouvidas na ilha iraniana de Abu Musa
Explosões acabam de ser ouvidas na ilha de Abu Musa, no Irão, de acordo com emissora estatal iraniana, escreve a Al Jazeera.
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Cortes de energia na cidade iraniana de Chabahar após relatos de explosões
A agência de notícias iraniana IRNA reportou cortes de energia na cidade de Chabahar após relatos de explosões na região, avança a Al Jazeera.
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Resposta do Irão ao "exército terrorista" dos EUA será "de grande escala"
A resposta das forças armadas da República Islâmica do Irão à agressão desta noite do “exército terrorista” dos EUA será “de grande escala”, segundo uma fonte militar iraniana à NourNews.
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Oito explosões ouvidas na cidade de Bandar Abbas, no sul do Irão
A emissora estatal iraniana IRIB informou que foram ouvidas oito explosões na cidade portuária do sul do Irão, o que levou à ativação dos sistemas de defesa aérea do país, relata a Al Jazeera.
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"Quem está a perder a face são os países da NATO"
Para António José Telo, o apoio total a Trump agora é um sinal de que erraram antes. Relativamente ao conflito na Ucrânia, o historiador prevê um acordo ainda este ano.
Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra na Rádio Observador.
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Ormuz. "Ataques adicionais" dos EUA querem "degradar ainda mais" capacidades do Irão de ameaçar navegação
Numa nota publicada no X, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou as ações militares no estreito, explicando que os “EUA começaram ataques adicionais contra o Irão para degradar ainda mais a sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação” em Ormuz.
“Os EUA responsabilizam o Irão pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegam livremente por uma via internacional vital”, acusa ainda o organismo.
At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026
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EUA atacam alvos militares iranianos em Ormuz pela segunda noite consecutiva
Pela segunda noite consecutiva, os EUA estão a atacar alvos militares iranianos no Estreito de Ormuz. A informação foi avançada pelo jornalista da Axios Barak Ravid, citando um alto responsável norte-americano.
🚨The U.S. military is conducting strikes against Iranian military targets in the Strait of Hormuz, a U.S. official told me
— Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026
Segundo a mesma fonte explicou ao jornalista, estes ataques são mais amplos e pretendem atingir radares, mísseis antinavio e sistemas de defesa aérea.
Em resposta, as defesas aéreas de Teerão, segundo a agência Mehr, estão a reagir ao que consideram ser “alvos hostis” perto da cidade portuária de Bandar Abbas.
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Membro do governo iraniano chama "criminoso assassino" a Trump
Kazem Gharibabadi, número dois do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, é um “criminoso” assassino, em resposta às ameaças do líder norte-americano em lançar novos ataques contra o Irão.
Gharibabadi diz que as declarações de Trump “não são um sinal de força, mas uma admissão do fracasso de uma política construída durante anos com base na força, sanções e ameaças, que, em última análise, não conseguiu colocar a nação iraniana de joelhos”.
اظهارات امروز ترامپ، از توهین به ملت ایران تا تهدید به حملات بیشتر، نه نشانه اقتدار، بلکه اعتراف به شکست سیاستی است که سال ها بر زور، تحریم و تهدید بنا شده و نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد. با ترامپ جنایتکار و قاتل باید با زبان خودش صحبت کرد، ظاهرا زبان زور را بهتر می فهمد!
— Gharibabadi (@Gharibabadi) July 8, 2026
“O criminoso e assassino Trump deve ser tratado na linguagem que ele entende, aparentemente, que é a linguagem da força”, escreveu Gharibabadi na rede social X.