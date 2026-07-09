Comando Central dos Estados Unidos afirma que navegação no Estreito de Ormuz não é controlada pelo Irão

Israel partilhou informações com os Estados Unidos sobre um novo plano do Irão para matar Donald Trump. A informação é revelada pelo The Wall Street Journal.

O alegado plano de assassinato do Presidente norte-americano seria uma retaliação pela morte de Qassem Soleimani, major-general da Guarda Revolucionária Iraniana, em 2020, ordenada por Trump.

Na quarta-feira, durante a cimeira da NATO, o Presidente dos Estados Unidos fez referências a ameaças à sua vida por parte do Irão.

“Eles querem eliminar o líder dos Estados Unidos – eu”, afirmou. “Estou em todas as listas. Eu vi esta manhã. Estou em cada uma das listas e, até agora, acho que tenho sido um pouco sortudo, mas isso pode não durar muito”.

Trump on Iranian leadership: 'These are evil, sick people, and we have to rid their cancer' The US president also claimed that Iran is actively targeting him for assassination. "They want to take out the US leader, me. I'm on every list. I saw things this morning. I'm on every… pic.twitter.com/1LGLKih8l9 — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ ™ (@Flick1_) July 8, 2026

A notícia do The Wall Street Journal não refere qual foi o canal de informações que avisou os Estados Unidos, nem quando o alerta foi transmitido.