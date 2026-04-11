Estados Unidos e Irão falham acordo após 21 horas de negociações. JD Vance diz que EUA vão abandonar o Paquistão

O primeiro-ministro, Viktor Orbán, e o líder da oposição húngara, Péter Magyar, terminaram hoje a campanha eleitoral, na véspera das legislativas, com um apelo ao voto dos jovens, reunindo milhares de apoiantes nos comícios finais.

“Queridos jovens, vocês estão agora na rua principal da história, vamos escrevê-la juntos. Conversem com os vossos pais e avós amanhã [domingo], peçam a ajuda deles. Acho que eles vos amam muito mais do que vocês acreditam nessa propaganda mentirosa”, apelou Péter Magyar (Tisza, centro-direita), que lidera as sondagens e pode pôr fim a 16 anos de governação do ultraconservador Viktor Orbán (Fidesz).

Perante milhares de apoiantes, que enchiam a praça da Universidade de Debrecen (leste da Hungria), segunda cidade do país e tradicionalmente dominada pelo partido no poder, Magyar advertiu os eleitores contra fraudes eleitorais.

“Eles realizarão uma série de operações de falsa bandeira em consulta com agentes russos, seguindo os seus conselhos. Eles tentarão infiltrar-se nas circunscrições [círculos eleitorais] disfarçados de ativistas do Tisza. Pergunto: a quem interessa uma operação de falsa bandeira como essa? Por que isso seria do interesse do Tisza? Amanhã [domingo], a polícia deve agir de acordo com o seu juramento”, pediu, citado pelo meio ‘online’ independente 24.hu.

“Cada um estará sozinho na cabine de votação com a sua própria consciência. Peço a todos que reflitam se vale a pena vender o seu futuro a essas pessoas por uma vantagem diária, dez mil florins ou uma cesta básica”, apelou, adiantando que o partido criou um ‘site’ para denúncias de possíveis fraudes eleitorais.

Na capital húngara, milhares de apoiantes do Fidesz enchiam hoje ao final da tarde a praça Szentháromság, no coração do bairro do Castelo de Buda, património mundial da Unesco, agitando bandeiras do país e, à medida que escurecia, erguendo tochas acesas.

Falando também para os jovens — que, segundo as sondagens, preferem a oposição —, Orbán garantiu que não permitirá que sejam levados para a guerra, repetindo uma das principais mensagens da campanha, durante a qual tem advertido que a vitória do Tisza levará a Hungria a ser arrastada para a guerra na vizinha Ucrânia.

Insistindo na ideia “do perigo”, avisou que “não é altura para aventuras”, segundo o 24.hu.