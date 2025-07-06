IDF confirmam ataques contra alvos dos houthis no Iémen

A última ronda de negociações indiretas entre Israel e o Hamas acabaram este domingo em impasse, noticia a BBC citando um responsável palestiniano com conhecimento do processo.

As negociações decorreram durante perto de três horas e meia em dois edifícios separados na cidade de Doha, no Qatar. As duas delegações não estiveram juntas no mesmo edifício — os dois lados contactaram apenas através de mediadores do Qatar e do Egipto.

As negociações deverão continuar esta segunda-feira, mas do lado palestiniano há reservas quanto ao real poder da delegação israelita para aceitar alterações à proposta inicial.

Neste momento, apesar de respostas positivas de ambos os lados à proposta norte-americana, restam ainda diferendos: o Hamas quer que o resultado final das negociações seja o fim definitivo da presença militar de Israel em Gaza e o fim total e definitivo das hostilidades, ao passo que Israel não admite a continuação do Hamas no controlo de Gaza.