Netanyahu anuncia que nomeou Trump para o Prémio Nobel da Paz: "É bem merecido"

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou esta tarde que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “discutirão os desenvolvimentos positivos que estão a ocorrer na região do Médio Oriente” no jantar marcado para a noite desta segunda-feira.

Quando questionada sobre o motivo pelo qual a reunião seria à porta fechada, Leavitt explicou que “há muitos assuntos importantes em curso na região”, acrescentando que “a prioridade máxima do Presidente neste momento é acabar com a guerra em Gaza e resgatar todos os reféns”.

A porta-voz confirmou, ainda, que Israel apoia a proposta de cessar-fogo recentemente enviada ao Hamas e expressou esperança de que o grupo palestiniano concorde com ela.

Em relação às garantias para o fim permanente da guerra e ao planeamento para o período pós-cessar-fogo, Leavitt disse: “Neste momento, o Presidente está focado no presente e na forma como iremos fazer com que o Hamas concorde com o cessar-fogo”, acrescentando que Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, “pretende viajar para Doha [Qatar] no final desta semana” para continuar as negociações.

Sobre a questão de um acordo permanente com o Irão, Leavitt afirmou que “há várias semanas, [Trump] achava que não era necessário, mas é claro que ele está interessado na paz e na diplomacia”. “Isso continua a ser verdade, e o governo continua em contacto, tanto direto como indireto, com os iranianos sobre um acordo”, concluiu.