Momentos-chave
- Netanyahu anuncia que nomeou Trump para o Prémio Nobel da Paz: "É bem merecido"
- Mais de mil mortos na guerra, diz responsável iraniano
- Israel está a elaborar novos planos para atacar o Irão. Netanyahu acredita que contará com apoio de Trump
- Casa Branca: Trump e Netanyahu irão discutir os "desenvolvimentos positivos que estão a ocorrer no Médio Oriente"
- Familiares de reféns juntam-se em frente ao Capitólio, nos EUA, para pedirem um acordo de cessar-fogo em Gaza
- Forças israelitas mostram imagens do ataque a navio comandado pelos houthis
- Israel quer concentrar toda a população de Gaza numa "cidade humanitária" em Rafah
- Reaberta embaixada portuguesa em Teerão
- Eles querem o regresso dos reféns e o fim da guerra em Gaza. "Se o Bibi de hoje conhecesse o de antes, dava-lhe uma chapada"
- Acordo entre Israel e Hamas pode ser alcançado na próxima quinta-feira, diz fonte do grupo palestiniano
- Programa de mísseis do Irão continua a ser uma preocupação para Israel, diz ministro da Defesa israelita
- Israel confisca mais terras para expandir colonatos na Cisjordânia
- Ataque israelita no sul do Líbano faz, pelo menos, um morto
- Netanyahu reúne-se com Witkoff e Rubio antes do jantar com Donald Trump
- Segunda ronda negocial entre Israel e Hamas termina sem progressos significativos. Terceira ronda marcada para esta tarde
- UNRWA alerta que “Gaza está a morrer” e reitera urgência de trégua
- Fundação Humanitária de Gaza propõe construção de "Áreas de Trânsito Humano" para os palestinianos deslocados
- "Toda a gente que entrar tem de morrer." Soldado israelita descreve assassinato arbitrário de civis na Faixa de Gaza
- "Tentaram, mas falharam." Presidente do Irão acusa Israel de tentativa de homicídio
- Primeiro-ministro do Líbano apela a um acordo que oferece desarmamento do Hezbollah em troca da retirada das forças israelitas do país
- Rebeldes do Iémen reivindicam ataque a navio e Israel retalia
- Encontro entre Trump e Netanyahu não vai ter conferência de imprensa nem será aberto a jornalistas
- 105 pessoas morreram em Gaza nas últimas 24 horas, diz ministério do enclave
- Houthis lançaram mísseis contra Israel após ataques israelitas
- Retomada distribuição de ajuda humanitária por fundação norte-americana em Gaza
- Especial. Israel, a vida num país com duas guerras
- Pelo menos 13 palestinianos mortos por Israel esta segunda-feira
- Ronda negocial entre Israel e Hamas termina em impasse. Negociações retomadas esta segunda-feira
- Hamas já não controla 80% da Faixa de Gaza
- Israel volta a bombardear Hodeida após ataque contra navio
- Benjamin Netanyahu já está em Washington para se reunir com Donald Trump esta segunda-feira
Histórico de atualizações
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- O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nomeou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prémio Nobel da Paz, justificando que este reconhecimento é bem merecido pelos seus esforços de paz no Médio Oriente. Netanyahu entregou pessoalmente a carta de nomeação a Trump durante um jantar na Casa Branca.
- As negociações entre Israel e o Hamas permanecem num impasse, sendo mediadas pelo Egipto e Qatar. Apesar dos sinais positivos de ambas as partes, as divergências centram-se na entrega de ajuda humanitária e na presença militar israelita na Faixa de Gaza. Um possível acordo de cessar-fogo de 60 dias está em discussão, mas ainda sem consenso.
- Israel está a planear novos ataques ao Irão caso este decida reavivar o seu programa nuclear. Este assunto será debatido durante o jantar entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu, uma vez que Israel acredita poder contar com o apoio dos Estados Unidos em determinados cenários relacionados com o programa nuclear iraniano.
- A guerra de 12 dias entre Israel e o Irão resultou em mais de mil mortes no Irão. A Fundação dos Mártires e Veteranos do país afirmou que 1.060 mártires foram enterrados até à data. A situação exacerbou as tensões na região, aumentando a urgência de soluções diplomáticas.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]
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Bom dia,
Este liveblog fica por aqui. Mas neste link pode continuar a acompanhar toda a atualidade relativamente à guerra em Gaza.
Netanyahu enfatiza que Israel está “determinado” a alcançar “todos os objetivos da guerra” em Gaza
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Netanyahu anuncia que nomeou Trump para o Prémio Nobel da Paz: "É bem merecido"
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que nomeou o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, para o Prémio Nobel da Paz.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has nominated President Trump for the Nobel Peace Prize.
At dinner at the White House just now, he presented President Trump with the nomination letter. pic.twitter.com/QVMlK6BnaT
— Yashar Ali ???? (@yashar) July 7, 2025
Benjamin Netanyahu entregou a carta que enviou para a Comissão do Prémio Nobel a Donald Trump, na Casa Branca, onde o líder do executivo israelita está a jantar com o chefe de Estado norte-americano.
“É bem merecido pelo que tem feito pelo Médio Oriente”, afirma Benjamin Netanyahu, acrescentando: “Obrigado por tudo o que tem feito”.
Em resposta, Donald Trump reconheceu ser uma “grande honra”, ainda para mais pela nomeação vir das mãos do primeiro-ministro de Israel.
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Mais de mil mortos na guerra, diz responsável iraniano
Mais de mil pessoas morreram no Irão, na sequência da guerra de 12 dias com Israel, anunciou hoje o diretor da Fundação dos Mártires e Veteranos do país.
“Até esta noite, enterrámos 1.060 mártires em todo o país”, declarou Saeed Ohadi, numa entrevista na televisão estatal iraniana.
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Israel está a elaborar novos planos para atacar o Irão. Netanyahu acredita que contará com apoio de Trump
Os dirigentes israelitas estão a preparar novos ataques ao Irão, caso Teerão tente reavivar o seu programa nuclear, avança hoje o jornal norte-americano Axios.
O assunto será debatido hoje no jantar entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que está de visita aos Estados Unidos.
Os israelitas acreditam também que contarão com o apoio de Donald Trump nesses novos ataques em determinados contextos, principalmente relacionados com o programa nuclear iraniano.
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Casa Branca: Trump e Netanyahu irão discutir os "desenvolvimentos positivos que estão a ocorrer no Médio Oriente"
A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou esta tarde que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “discutirão os desenvolvimentos positivos que estão a ocorrer na região do Médio Oriente” no jantar marcado para a noite desta segunda-feira.
Quando questionada sobre o motivo pelo qual a reunião seria à porta fechada, Leavitt explicou que “há muitos assuntos importantes em curso na região”, acrescentando que “a prioridade máxima do Presidente neste momento é acabar com a guerra em Gaza e resgatar todos os reféns”.
A porta-voz confirmou, ainda, que Israel apoia a proposta de cessar-fogo recentemente enviada ao Hamas e expressou esperança de que o grupo palestiniano concorde com ela.
Em relação às garantias para o fim permanente da guerra e ao planeamento para o período pós-cessar-fogo, Leavitt disse: “Neste momento, o Presidente está focado no presente e na forma como iremos fazer com que o Hamas concorde com o cessar-fogo”, acrescentando que Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, “pretende viajar para Doha [Qatar] no final desta semana” para continuar as negociações.
Sobre a questão de um acordo permanente com o Irão, Leavitt afirmou que “há várias semanas, [Trump] achava que não era necessário, mas é claro que ele está interessado na paz e na diplomacia”. “Isso continua a ser verdade, e o governo continua em contacto, tanto direto como indireto, com os iranianos sobre um acordo”, concluiu.
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Familiares de reféns juntam-se em frente ao Capitólio, nos EUA, para pedirem um acordo de cessar-fogo em Gaza
Familiares de vários reféns ainda mantidos em cativeiro na Faixa Gaza estão reunidos em frente ao Capitólio, em Washington, enquanto o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se preparam para se encontrar na Casa Branca na noite desta segunda-feira.
Os familiares pedem que os dois líderes garantam um acordo que leve para casa todos os reféns que estão em Gaza.
As President Trump and Prime Minister Netanyahu Prepare to Meet, Hostage Families Stand in D.C. with One Clear Message: “We Need One Hostage Deal to Bring All 50 Home. Don’t leave anyone behind.” pic.twitter.com/WMIDJ1uzgi
— Bring Them Home Now (@bringhomenow) July 7, 2025
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Forças israelitas mostram imagens do ataque a navio comandado pelos houthis
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) publicaram, esta segunda-feira, imagens que mostram o ataque aéreo ao navio “Galaxy Leader” durante a noite.
O “Galaxy Leader”, que foi sequestrado pelos houthis em novembro de 2023, estava a ser utilizado pelo grupo apoiado pelo Irão para vigilância marítima e planeamento operacional, de acordo com os militares.
תיעוד מתקיפת חיל-האוויר אמש בנמל ראס עיסא בתימן, של אוניית הסחר ״GLAXY LEADER” עליה השתלט השלטון הח׳ותי בנובמבר 2023, ושומשה למעקב אחר כלי שיט במרחב הימי הבינלאומי עבור קידום פעילות שלטון הטרור. pic.twitter.com/smLPfEELSa
— Israeli Air Force (@IAFsite) July 7, 2025
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Israel quer concentrar toda a população de Gaza numa "cidade humanitária" em Rafah
O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou esta segunda-feira que deu instruções ao exército para preparar um plano para estabelecer uma nova “cidade humanitária” nas ruínas de Rafah, onde pretende concentrar toda a população da Faixa de Gaza.
De acordo com Katz, citado pelo Haaretz, esta nova zona humanitária acolheria inicialmente cerca de 600 mil palestinianos que vivem em condições precárias na zona costeira de Al-Mawasi (perto de Rafah, onde chegaram nos últimos meses após terem sido forçados pelo exército a abandonar outras zonas do enclave).
O ministro da Defesa acrescentou, ainda, que se as condições permitirem, a construção da “cidade” começaria durante o cessar-fogo de 60 dias entre Israel e o Hamas, atualmente em negociação.
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Reaberta embaixada portuguesa em Teerão
A embaixada de Portugal em Teerão foi reaberta no domingo, após ter sido encerrada em meados de junho na sequência da guerra entre Israel e o Irão, afirmou hoje à Lusa fonte oficial da diplomacia portuguesa.
“De forma faseada, para já reabrimos a embaixada [domingo] e numa segunda fase a secção consular será reaberta depois da devida avaliação”, acrescentou a mesma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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Eles querem o regresso dos reféns e o fim da guerra em Gaza. "Se o Bibi de hoje conhecesse o de antes, dava-lhe uma chapada"
Milhares saíram à rua em 2023, contra a reforma judicial. Os reféns e Gaza continuam a mobilizar os ativistas, que desprezam o primeiro-ministro. Mas o movimento já não tem o mesmo fôlego de outrora.
Eles querem o regresso dos reféns e o fim da guerra em Gaza. “Se o Bibi de hoje conhecesse o de antes, dava-lhe uma chapada”
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Acordo entre Israel e Hamas pode ser alcançado na próxima quinta-feira, diz fonte do grupo palestiniano
Uma fonte do Hamas afirmou esta segunda-feira ao jornal saudita Asharq Al-Awsat que a atual ronda de negociações indiretas entre Israel e o Hamas (mediada pelo Egipto e Qatar) está “a ser conduzida com mais seriedade do que as rondas anteriores” e que um acordo pode ser alcançado já esta quinta-feira.
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Programa de mísseis do Irão continua a ser uma preocupação para Israel, diz ministro da Defesa israelita
O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou esta segunda-feira que embora a ameaça nuclear do Irão tenha sido neutralizada, o programa de mísseis iraniano continua a ser uma preocupação.
Segundo Katz, citado pelo Haaretz, o Irão tomou a decisão estratégica de restaurar o programa de mísseis e Israel está a trabalhar com os Estados Unidos para o combater através de canais diplomáticos.
O ministro da Defesa revelou, também, detalhes sobre os preparativos de Israel para o ataque realizado ao Irão, afirmando que o país passou semanas a discutir a possibilidade do envolvimento dos EUA — o governo de Netanyahu procurou “uma luz verde” como uma forma básica de aprovação, uma vez que as bases norte-americanas poderiam sofrer retaliação iraniana.
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Israel confisca mais terras para expandir colonatos na Cisjordânia
Israel confiscou hoje milhares de metros quadrados de terras nas aldeias de Al-Mughayir e Jaba, a nordeste de Ramallah, como parte do processo de expansão dos colonatos judaicos na Cisjordânia ocupada, disseram autoridades locais.
Segundo a Comissão de Resistência aos Muros e Colonatos na Palestina, um órgão do Governo de Ramallah, citada pela agência de notícias palestiniana Wafa, a área confiscada inclui Malakhi HaShalom, um assentamento ilegal estabelecido em 2015 em terras pertencentes à aldeia de Al-Mughayir.
A ordem israelita foi realizada sob o pretexto de declarar as terras como “propriedade estatal”, uma estratégia que a entidade afirmou fazer parte de um esforço mais amplo para legalizar e expandir os colonatos existentes, em concreto o de Malakhi HaShalom.
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Ataque israelita no sul do Líbano faz, pelo menos, um morto
Pelo menos uma pessoa morreu na sequência de um ataque israelita na cidade de Deir Kifa, no sul do Líbano, escreve a Al Jazeera.
As forças israelitas ainda não reivindicaram o ataque.
عاجل | جريحٌ بقصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في بلدة دير كيفا، قضاء صور في جنوب لبنان. pic.twitter.com/I2ucWJcifh
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 7, 2025
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Netanyahu reúne-se com Witkoff e Rubio antes do jantar com Donald Trump
O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que o líder se irá encontrar esta segunda-feira com o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e posteriormente com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
Os dois encontros terão lugar na Blair House, a casa de hóspedes oficial para os chefes de Estado visitantes.
Após estas duas reuniões, Netanyahu encontra-se com Donald Trump pelas 18h30 locais (23h30 em Lisboa). Trata-se de um jantar privado na Casa Branca que não será aberto aos jornalistas, como o Observador deu conta neste mesmo liveblog.
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Segunda ronda negocial entre Israel e Hamas termina sem progressos significativos. Terceira ronda marcada para esta tarde
Até agora, foram realizadas duas rondas de negociações indiretas entre Israel e o Hamas, mediadas pelo Egipto e pelo Qatar: a primeira no domingo à noite e a segunda nesta segunda-feira de manhã.
De acordo com a Al Jazeera, até agora não houve nenhum progresso e o principal obstáculo continua a ser a entrega de ajuda humanitária. O Hamas insiste que a ajuda seja entregue através do mecanismo tradicional, liderado pelas Nações Unidas, equanto Israel defende a continuação do trabalho feito pela Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês).
As negociações atuais centram-se no estabelecimento de um quadro geral e, se forem bem-sucedidas, abrirão caminho para discussões detalhadas sobre a trégua proposta, incluindo o número de reféns e prisioneiros a trocar e o processo de retirada das forças israelitas de Gaza.
Uma terceira ronda está marcada para as 19h em Doha (17h em Lisboa).
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UNRWA alerta que “Gaza está a morrer” e reitera urgência de trégua
A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA) alertou esta segunda-feira que “Gaza está a morrer” devido à intensificação da ofensiva militar de Israel contra o enclave e pediu um cessar-fogo urgente.
“Gaza está a morrer. Cessar-fogo agora”, declarou o líder da agência, Philippe Lazzarini, numa mensagem apenas com estas palavras nas redes sociais.
#CeasefireNow #Gaza pic.twitter.com/8C2LL36cII
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) July 7, 2025
A declaração de Lazzarini surge numa fase em que se aguardam resultados das negociações para um novo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.
Novas negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram esta segunda-feira retomadas no Qatar, com o objetivo de alcançar um novo acordo, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter afirmado que espera conseguir um entendimento esta semana.
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Fundação Humanitária de Gaza propõe construção de "Áreas de Trânsito Humano" para os palestinianos deslocados
A Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês) propôs a construção de campos denominados “Áreas de Trânsito Humanitário” dentro (e possivelmente fora) da Faixa de Gaza para alojar a população palestiniana, relata a agência Reuters.
De acordo com a proposta analisada pela mesma agência noticiosa, o objetivo é “substituir o controlo do Hamas sobre a população em Gaza”. O plano descreve os campos como lugares “em grande escala” com “voluntários” onde a população de Gaza poderia “residir temporariamente, desradicalizar-se, reintegrar-se e preparar-se para se mudar, se assim o desejar”.
O projeto da organização israelo-americana foi apresentado à administração Trump e recentemente discutido na Casa Branca, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.
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"Toda a gente que entrar tem de morrer." Soldado israelita descreve assassinato arbitrário de civis na Faixa de Gaza
Soldado israelita que passou três vezes por Gaza deu uma entrevista à Sky News a descrever como os militares recebem ordem para matar todos os que cruzarem as linhas imaginárias das zonas proibidas.
“Toda a gente que entrar tem de morrer.” Soldado israelita descreve assassinato arbitrário de civis na Faixa de Gaza