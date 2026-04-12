Donald Trump está a ponderar retomar a ofensiva militar contra o Irão através de ataques limitados, segundo o The Wall Street Journal.

Depois do fracasso no encontro diplomático em Islamabad, o Presidente dos EUA passou grande parte do domingo num resort em Miami onde se reuniu com vários conselheiros e discutiu soluções para quebrar o impasse nas negociações com o Irão.

Além de bloquear o Estreito de Ormuz, uma das opções em cima da mesa é retomar os ataques limitados ao Irão, escreve o jornal norte-americano. Trump também poderá realizar uma nova ronda de ataques em larga escala, mas essa é vista como uma alternativa menos provável.

O próprio Presidente norte-americano admitiu retomar os ataques, numa entrevista este domingo à Fox News. “Detestaria fazê-lo, mas as águas, as estações de dessalinização, as centrais elétricas deles são muito fáceis de atingir”, afirmou Trump.

Apesar destas ameaças, a solução diplomática também não foi totalmente descartada, de acordo com o The Wall Street Journal.

“O presidente já ordenou um bloqueio marítimo ao Estreito de Ormuz, pondo fim à extorsão iraniana, e mantém sabiamente todas as opções adicionais em aberto”, afirmou a porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales. “Quem quer que esteja a dizer ao The Journal que sabem o que o Presidente vai fazer a seguir está apenas a especular.”