Na parte de final da audição, e pressionada por Chega, IL e PS, a ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde voltou a defender que não teve conhecimento do pré-aviso de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH).

O deputado da IL Mário Amorim Lopes confrontou Cristina Vaz Tomé com um email enviado a 10 de outubro de 2024 para a Secretária de Estado da Gestão da Saúde com um pré-aviso de greve dos TEPH.

“Existia um email a 10 de outubro [de 2024] a dar conta da greve, que foi lido”, disse o deputado.

O email, com o assunto ‘Aviso prévio de greve ao trabalho suplementar’, foi enviado para o Ministério da Saúde dois dias antes de Cristina Vaz Tomé sair do país e 20 dias antes do início da greve no INEM.

Mas a ex-governante disse que não teve conhecimento do email. “Não recebi na minha caixa de email o pré-aviso de dia 10. Há uma caixa de email em cada gabinete mas isso não significa que os gabinetes o saibam”, disse Vaz Tomé, reiterando: “não tive informação atempadamente”.

A ex-governante admitiu que “houve falhas no circuito de comunicação”, pelo que, quando esteve no Governo, deu indicações para alterar o processo de gestão interna das comunicações que chegavam ao Ministério da Saúde.