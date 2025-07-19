João Cotrim de Figueiredo anunciou, em entrevista ao Observador, que está a ponderar avançar para a corrida presidencial. O liberal afirma que “se já tivesse alguma decisão tomada diria”, explicando que começou a equacionar uma candidatura nos últimos meses, porque se tem sentido “desconsolado” com os candidatos anunciados.

Esse candidatos “não inspiram as pessoas, não estou a ver a juventude com aquelas figuras”, disse Cotrim. O liberal considera que consegue “mobilizar uma parte da população que não se sente identificada” com os nomes já anunciados e, para chegar a essa conclusão, o resultado das europeias também teve um contributo, diz.

“Não leiam daqui uma desilusão com as funções de eurodeputado”, afirmou, adiantando que não vai abdicar desse cargo.

Na Convenção da Iniciativa Liberal, em Alcobaça, diz não gostaria que a sua candidatura “fosse uma coisa demasiado partidária”. Duvida que houvesse outros partidos a apoiá-lo, ainda que queira uma candidatura suprapartidária.

Sobre o Henrique Gouveia e Melo, diz que “não adora a estética da coisa”, mas afirma que, sendo que “o liberal vê além da farda”, não considera que o passado de militar do candidato presidencial seja “inibidor”.

“Também não me parece que será daqueles que entusiasma as pessoas”, acrescenta. João Cotrim de Figueiredo assume que gosta da “abordagem mais exigente para o cumprimento de promessas” do almirante na reserva, mas avança que nunca dissolveria o Parlamento por um Governo não cumprir com as suas promessas eleitorais — como sugeriu Gouveia e Melo. Se Cotrim acompanha a alta exigência do almirante, “a conclusão que tira é péssima”, afirma.