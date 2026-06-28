O secretário-geral socialista antecipou hoje que vai ser necessário reforçar o apoio que Portugal deu à Venezuela na sequência do sismo, uma ajuda que não será apenas no curto prazo, mostrando disponibilidade do PS para este esforço.

“O envio do apoio é importante, foi positivo, mostrou uma sensibilidade, mas estou em crer que vai ser necessário reforçar as condições de apoio, não apenas para o curto prazo, mas para os termos em que as pessoas vão viver nas próximas semanas e nos próximos meses”, defendeu José Luís Carneiro na sua intervenção final na Comissão Nacional do PS, que hoje decorreu em Lisboa.

Referindo que conhece bem o país afetado por uma “tragédia muito grande”, o líder do PS lembrou que a Venezuela “já tinha debilidades estruturais e infraestruturais muito grandes e agora ficou em situação autenticamente dramática para muitos milhares, se não mesmo milhões, de pessoas”.

Carneiro disse que tem recebido “relatos muito dramáticos da forma como as pessoas estão a enfrentar este momento muito difícil” e, por isso, o Governo português deve “preparar-se para poder reforçar os apoios”.

“Nós temos lá uma comunidade muito forte, mais de um milhão, talvez, de portugueses e lusodescendentes, que estão nos setores comerciais, estão na economia, estão nas instituições e, tendo em consideração o momento que o país está a viver, vai ser importante que Portugal esteja preparado para poder dar continuidade a este esforço coletivo”, apelou.

Pelo PS, o seu líder manifestou total disponibilidade para participar “ativamente neste esforço”, sendo “o primeiro grande esforço o da coordenação da ajuda”, algo que “é muito difícil”.