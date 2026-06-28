Momentos-chave
- Mais de 3 mil feridos e mais de 700 edifícios destruídos. Os números mais atualizados da tragédia na Venezuela
- Número de portugueses e lusodescendentes mortos volta a subir: 53 vítimas dos sismos
- 140 cães ajudam nas operações de resgate
- José Luís Carneiro antecipa que Portugal terá que reforçar condições de apoio
- Número de mortes sobe para 1.450
- 680 mil crianças precisam de ajuda humanitária, diz Unicef
- Já foram resgatadas 33 pessoas dos escombros durante o fim de semana
- Starlink oferece comunicações gratuitas aos clientes das principais operadoras venezuelanas
- Vídeo mostra resgate de mulher venezuelana dos escombros
- 12 países da UE disponibilizaram ajuda à Venezuela no âmbito do mecanismo de proteção civil
- Sobe para 51 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela
- EUA divididos sobre o regresso de María Corina Machado à Venezuela
- Menino de 11 anos encontrado vivo três dias após sismos na Venezuela
- Líder da diplomacia europeia falou com Presidente interina da Venezuela. "Europa está ao lado da Venezuela nesta hora de necessidade"
Histórico de atualizações
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura noticiosa deste domingo das consequências dos sismos na Venezuela registados na noite de quarta-feira da semana passada.
Continuamos a acompanhar todos os desenvolvimentos ao minuto, durante esta segunda-feira, neste novo liveblog.
Resgatado jovem de 21 anos com vida dos escombros após estar preso durante quase cinco dias. Sismos já mataram pelo menos 1.719 pessoas
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Mais de 3 mil feridos e mais de 700 edifícios destruídos. Os números mais atualizados da tragédia na Venezuela
O presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, divulgou esta tarde uma atualização dos principais números relativos à catástrofe, de acordo com a BBC.
Estes são os dados mais atualizados:
- 1.450 mortos
- 3.150 feridos
- 12.721 família afetadas no total
- 774 edifícios afetados ou colapsados
O número global de pessoas afetadas fica, contudo, aquém de algumas estatísticas que têm sido avançadas por outra via. Este domingo, mais de 49.800 pessoas estavam dadas como desaparecidas ou incontactáveis num site criado por um grupo de voluntários para o efeito.
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Número de portugueses e lusodescendentes mortos volta a subir: 53 vítimas dos sismos
Uma nova atualização de dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros português dá conta de uma subida para 53 do número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos na Venezuela.
Oito das vítimas mortais são crianças e 45 são adultos. Do número total agora atualizado sabe-se também que 46 pessoas são lusodescendentes, seis são cidadãos portugueses e um é português por casamento.
O MNE diz ainda que, nesta altura, são 83 os desaparecidos, no universo com ligação a Portugal, sendo 46 deles homens e 37 mulheres.
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140 cães ajudam nas operações de resgate
Encontram-se na Venezuela cerca de 140 cães especializados em resgate de pessoas em zonas de desastre, avança a ONU, citada pela Sky News.
Vindos de todo o mundo, estes cães são fundamentais nos esforços de resgate de pessoas soterradas nos escombros, uma vez que conseguem sentir o cheiro das pessoas e alertar os socorristas para os locais onde devem concentrar os esforços.
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José Luís Carneiro antecipa que Portugal terá que reforçar condições de apoio
O secretário-geral socialista antecipou hoje que vai ser necessário reforçar o apoio que Portugal deu à Venezuela na sequência do sismo, uma ajuda que não será apenas no curto prazo, mostrando disponibilidade do PS para este esforço.
“O envio do apoio é importante, foi positivo, mostrou uma sensibilidade, mas estou em crer que vai ser necessário reforçar as condições de apoio, não apenas para o curto prazo, mas para os termos em que as pessoas vão viver nas próximas semanas e nos próximos meses”, defendeu José Luís Carneiro na sua intervenção final na Comissão Nacional do PS, que hoje decorreu em Lisboa.
Referindo que conhece bem o país afetado por uma “tragédia muito grande”, o líder do PS lembrou que a Venezuela “já tinha debilidades estruturais e infraestruturais muito grandes e agora ficou em situação autenticamente dramática para muitos milhares, se não mesmo milhões, de pessoas”.
Carneiro disse que tem recebido “relatos muito dramáticos da forma como as pessoas estão a enfrentar este momento muito difícil” e, por isso, o Governo português deve “preparar-se para poder reforçar os apoios”.
“Nós temos lá uma comunidade muito forte, mais de um milhão, talvez, de portugueses e lusodescendentes, que estão nos setores comerciais, estão na economia, estão nas instituições e, tendo em consideração o momento que o país está a viver, vai ser importante que Portugal esteja preparado para poder dar continuidade a este esforço coletivo”, apelou.
Pelo PS, o seu líder manifestou total disponibilidade para participar “ativamente neste esforço”, sendo “o primeiro grande esforço o da coordenação da ajuda”, algo que “é muito difícil”.
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Número de mortes sobe para 1.450
O número de vítimas mortais nos sismos na Venezuela subiu para 1.450, anunciou o presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez.
Trata-se, de acordo com a BBC, de um aumento de 20 vítimas em relação ao último balanço.
As autoridades temem, contudo, uma subida significativa do número de mortes, uma vez que já passaram mais de 72 horas desde o sismo e continuam milhares de pessoas desaparecidas e muitos escombros ainda por retirar.
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680 mil crianças precisam de ajuda humanitária, diz Unicef
Cerca de 680 mil crianças venezuelanas precisam de ajuda humanitária na sequência dos sismos, de acordo com a Unicef.
No total, haverá 1,8 milhões de pessoas a necessitar de apoio, estima ainda a organização da ONU, citada pela BBC.
O representante da Unicef na Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, diz ainda que os hospitais do país estão a operar para lá da capacidade e que há milhares de crianças sem acesso a água potável.
No total, o sismo causou danos em 432 escolas só na região da capital.
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Já foram resgatadas 33 pessoas dos escombros durante o fim de semana
Até agora, ao longo do fim de semana, já foram resgatadas com vida 33 pessoas, anunciou a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, citada pela Sky News.
A estação britânica, que tem estado presente no local, dá conta de que, antes da chegada dos cerca de 1.600 socorristas estrangeiros (incluindo portugueses) ao local, foram as famílias e uma série de voluntários a retirar muitos sobreviventes e corpos dos escombros.
No terreno, abundam as críticas à limitada resposta de emergência do governo.
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Starlink oferece comunicações gratuitas aos clientes das principais operadoras venezuelanas
A Starlink, empresa de internet por satélite de Elon Musk, está a fornecer gratuitamente serviços de telecomunicações aos venezuelanos nas regiões mais afetadas pelos sismos, concretamente na região de La Guaira.
A empresa anunciou, através da rede social X, que os clientes da Movistar, uma das maiores empresas de telecomunicações da Venezuela, já têm comunicações gratuitas. Neste momento, a Starlink está a trabalhar no sentido de alargar “o mais rapidamente possível” a oferta aos clientes da Digitel e da Movilnet, outras duas principais empresas de telecomunicações do país.
“As famílias, comunidades e empresas com telemóveis LTE compatíveis já podem manter-se conectadas através de SMS mesmo se as redes terrestres não estiverem disponíveis e os telemóveis dos clientes vão automaticamente ligar-se à Starlink Mobile”, explicou a empresa, referindo-se ao serviço da Starlink que faz com que os seus satélites de órbita baixa que fornecem sinal de internet funcionem como antenas telefónicas no espaço.
A Starlink explica que a conectividade funciona melhor em zonas onde o céu esteja aberto.
Logo na sequência dos sismos, a Starlink tinha anunciado que o seu serviço normal de internet seria gratuito para todos os clientes na Venezuela e que estava a trabalhar no sentido de enviar o maior número de terminais possível para o país.
Starlink Mobile is providing free connectivity to @MovistarVe customers in the La Guaira region, and we are working to provide free service for @DigitelAyuda and @movilnet_ve customers as quickly as possible.
Families, communities and businesses with compatible LTE smartphones… https://t.co/qsz0bZq9Gj
— Starlink (@Starlink) June 28, 2026
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Vídeo mostra resgate de mulher venezuelana dos escombros
Continuam a surgir histórias de sucesso nos esforços de busca e salvamento nos escombros na Venezuela. A Presidente interina do país, Delcy Rodríguez, tem colocado imagens dos resgates na rede social X.
“Depois de horas de trabalho em equipa, Belkys Barreto foi resgatada com vida”, escreveu Rodríguez acerca de um salvamento. “Quando a esperança está no coração, nada o detém.”
Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026
Noutro vídeo divulgado pela chefe de Estado, é possível ver múltiplas equipas da proteção civil e bombeiros, bem como socorristas venezuelanos e internacionais, a trabalhar nos escombros.
Protección Civil, Bomberos, rescatistas nacionales e internacionales, cuerpos de seguridad y médicos desplegados en toda La Guaira, trabajando de la mano para seguir salvando vidas y sembrar esperanza. pic.twitter.com/7quVL10Mms
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026
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Redes de transporte em Caracas começam lentamente a recuperar. Metro volta a funcionar hoje
Os transportes estão lentamente a voltar a funcionar em Caracas.
O Ministério dos Transportes venezuelano anunciou que o metro da capital voltará a funcionar este domingo após as autoridades concluírem a inspeção à rede, escreve o New York Times. A rede de autocarros também voltará a funcionar hoje.
O aeroporto internacional Simón Bolívar, o principal do país, reabriu este fim de semana para receber voos de ajuda humanitária, escreve o jornal.
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12 países da UE disponibilizaram ajuda à Venezuela no âmbito do mecanismo de proteção civil
Uma dúzia de países da União Europeia, incluindo Portugal, disponibilizaram ajuda à Venezuela após os sismos, refere uma publicação no X.
A assistência é disponibilizada através do mecanismo de proteção civil da UE, levando “mais de 700 socorristas e especialistas” para a Venezuela.
Os diversos países enviaram “equipas de busca e salvamento, especialistas médicos, apoio às telecomunicações e ajuda humanitária às pessoas necessitadas”.
Following the devastating #VenezuelaEarthquake, 12 countries offered assistance via the #EUCivilProtection Mechanism – deploying search and rescue teams, medical experts, telecoms support, and relief items to those in need.
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— EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) June 28, 2026
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Imagens de satélite mostram antes e depois dos sismos
A Planet Labs revela novas imagens de satélite da Venezuela. Foram divulgadas imagens de antes e depois de Macuto, com as fotografias mais recentes captadas a 27 de junho.Planet Labs PBCPlanet Labs PBC
Nestas imagens, é percetível que alguns dos prédios localizados perto da costa ruíram.Planet Labs PBCPlanet Labs PBC
Em Carabelleda também é possível perceber a destruição. A imagem antes dos sismos…Planet Labs PBC
… e o depois:Planet Labs PBC
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"Perseguição política". Oposição queixa-se de proibições na recolha de ajuda, "como se o Governo tivesse registado a marca"
Oposição diz-se proibida de usar termo “centro de doação”. Há vídeos que mostram polícia a desmobilizar recolhas. Especialistas alertam que ajuda humanitária alimenta luta política. E dos dois lados.
“Perseguição política”. Oposição queixa-se de proibições na recolha de ajuda, “como se o Governo tivesse registado a marca”
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Sismos danificaram quase 1.500 edifícios
As Nações Unidas estimam que quase 1.500 edifícios foram danificados pelos sismos na Venezuela, escreve a Sky News.
Mais de 3.100 famílias estão desalojadas.
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Futebolista argentino perde a mulher e dois filhos nos sismos da Venezuela
Lucas Trejo, futebolista argentino que joga no clube venezuelano La Guaira, perdeu a mulher e os dois filhos nos sismos desta semana. A informação foi dada pelo clube no Instagram.
Yani Maranella e os filhos Aarón e Ainhoa foram encontrados mortos este sábado, nos escombros do prédio onde viviam, em Playa Grande.
O jogador tinha feito um apelo nas redes sociais, à procura de informações sobre a família.
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Sobe para 51 o número de portugueses e lusodescendentes mortos na Venezuela
Morreram 51 portugueses e lusodescendentes nos sismos da Venezuela, de acordo com um novo balanço divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
O MNE indicou que estão desaparecidos ou incontactáveis 84 portugueses ou lusodescendentes.
Dos 51 mortos, 44 são adultos e sete crianças. 44 são lusodescendentes, seis são portugueses e uma pessoa tem nacionalidade portuguesa por casamento.
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Papa Leão XIV agradece e encoraja quem ajuda a Venezuela no socorro
Leão XIV expressou, em espanhol, a sua “gratidão e encorajamento” a todos aqueles que “trabalham generosamente nos esforços de busca e salvamento” na Venezuela.
Papa Leão XIV agradece e encoraja quem ajuda a Venezuela no socorro
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EUA divididos sobre o regresso de María Corina Machado à Venezuela
Há uma discussão a acontecer sobre a janela de oportunidade para o regresso de María Corina Machado à Venezuela, após os sismos que abalaram o país.
Se há quem, no Governo e no Congresso dos EUA, considere que a presença de Corina poderia ser útil no apoio às vítimas, outros acreditam que não é o momento certo para um regresso que poderia perturbar o frágil equilíbrio político do país, de acordo com o jornal ABC.
No sábado, a Reuters noticiou que altos funcionários em Washington reagiram com frustração aos esforços de Machado para regressar imediatamente, com um funcionário da Casa Branca a questionar: “Apoiamos o seu regresso, mas precisa de ser 24 horas depois de uma catástrofe humanitária de grandes proporções?”.
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Pedro Sánchez lamenta a morte de nove espanhóis nos sismos da Venezuela
O chefe do governo espanhol lamenta a morte de nove espanhóis nos sismos da Venezuela.
“Quero transmitir, em nome do governo de Espanha, os nossos mais sentidos pêsames e todo o nosso carinho às suas famílias e entes queridos”, escreve Pedro Sánchez no X. O governante também deixa uma mensagem “a quem está a tentar localizar os familiares desaparecidos”.
Sánchez refere que “Espanha continuará a colaborar com as autoridades venezuelanas e a prestar todas a assistência consular necessárias aos afetados e às suas famílias nestes momentos tão difíceis”.
Con enorme tristeza recibimos la confirmación de que ya son nueve los españoles fallecidos a causa de los devastadores terremotos en Venezuela.
Quiero trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familias y seres queridos.…
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 28, 2026