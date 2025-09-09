Novamente sobre a saída de Campos e Cunha do Governo, o MP questionou então se José Sócrates conseguia concretizar a data da reunião em que o então ministro das Finanças lhe teria transmitido a vontade de substituir a administração da Caixa Geral de Depósitos e se já tinha sido apresentada alguma carta de demissão.

“Estamos a falar de factos de há 20 anos… o que me lembro é o seguinte: logo que chegámos ao governo, o ministro Campos e Cunha comunicou-me a intenção de mudar a administração da Caixa… Que tinha sido nomeada por razões partidárias, que não tinha competências, que era importante por causa do fundo de pensões e porque a Caixa estava uma confusão”, referiu.

Sócrates alegou ainda que foram “várias” as cartas de demissão apresentadas por Campos e Cunha. “A Wikipédia diz que apresentou quatro”, comentou, gerando alguns risos na sala. Logo de seguida, explicou que a primeira carta de demissão foi depois das medidas que o Governo tomou, entre as quais a reforma da administração pública que alterou regras de aposentação.

“Lembro-me de uma reunião em que se discutiu isso. Nós queríamos aumentar a idade de reforma porque havia pessoas a reformar-se aos 50 e 55 anos e o ministro defendia que se devia aumentar no privado dos 65 para os 70 e deixar tudo igual no público, porque eram direitos adquiridos. Eu disse que não podia ser e que tinha de se dar o exemplo. E aí começou o mal-estar (do ministro)”, frisou.