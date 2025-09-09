Cartas de demissão na Wikipédia, os "pensamentos criminosos" com Vara e o dinheiro do primo. As negações de Sócrates em tribunal

A nona sessão do julgamento da Operação Marquês constituiu esta terça-feira um verdadeiro regresso ao passado, ao revisitar muitos factos de 2005 e do início do Governo de José Sócrates. Da meteórica passagem — de cerca de quatro meses — do antigo ministro Campos e Cunha pela pasta das Finanças até ao contexto da entrada do amigo e ex-ministro Armando Vara para a administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), sem esquecer as alegadas entregas de dinheiro do primo José Paulo Pinto de Sousa, entre 2006 e 2007, José Sócrates negou todos os pontos da acusação do Ministério Público (MP).

Na reta final dos esclarecimentos sobre Vale do Lobo, o último dos três blocos temáticos definidos para as suas declarações iniciais, o antigo primeiro-ministro deu um passo atrás em relação ao suposto conluio com Vara para o financiamento do empreendimento no Algarve e recuou até aos passos que conduziram à substituição da administração da CGD. Nesta viagem pela memória, José Sócrates atacou duramente Campos e Cunha, que descreveu como um “incapaz” e um “equívoco político”, negando que tivesse pressionado o antigo ministro das Finanças para trocar a administração do banco público.

Em paralelo, desmentiu a tese do MP de que tivesse já em vista uma influência sobre o financiamento de Vale do Lobo através da presença de Armando Vara na administração. Sem renegar a amizade com o antigo governante, Sócrates rebateu os “pensamentos criminosos” imputados pelo MP, ao vincar que não tinha como antecipar que Vara ficaria responsável pelo crédito às empresas do sul. Garantiu ainda que nunca falou com o seu amigo sobre Vale do Lobo e explicou as “reservas” que tinha levantado à sua nomeação para a CGD por sugestão do sucessor de Campos e Cunha na pasta das Finanças: Fernando Teixeira dos Santos.

Por último, negou qualquer ligação ao dinheiro do primo José Paulo Pinto de Sousa, designadamente, que tivesse recebido dois milhões de euros, e atacou o MP por considerar que os procuradores não sustentam a acusação com provas. José Sócrates acabaria o dia a ouvir a juíza presidente Susana Seca lembrar-lhe de que o julgamento “é uma maratona, não é um sprint”.

Ataque a Campos e Cunha e as quatro cartas de demissão, segundo a Wikipédia

Luís Campos e Cunha foi a primeira ‘vítima’ do Governo de José Sócrates, ao deixar o executivo a 20 de julho de 2005, completando apenas quatro meses como ministro das Finanças. E nesses quatro meses foram também quatro as cartas de demissão que terá apresentado, face às várias polémicas em que esteve envolvido e que José Sócrates aproveitou hoje para recordar, num ajuste de contas com Campos e Cunha para desmentir as alegações (como em 2017, na comissão de inquérito à gestão da CGD) de que foi “pressionado pelo primeiro-ministro [José Sócrates] para demitir o presidente da CGD e a administração da CGD”.