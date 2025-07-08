O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Alexandre Homem Cristo, esclareceu que o objetivo é que, logo em setembro, no início de cada ano letivo, possa ser definido um projeto concreto para a disciplina ao longo do ano letivo, incluindo as entidades externas que venham a ser convidadas para intervir nas aulas.

Nesse projeto, explica, será importante ouvir, por exemplo, o Conselho Geral da escola, onde os pais e encarregados de educação têm assento.

Ainda assim, os pais não terão possibilidade de alterar o currículo ou as aprendizagens essenciais da disciplina — apenas sugerir e dar opiniões sobre entidades externas, atividades e outras formas de dar corpo à disciplina nas aulas. “Não estamos a falar de uma decisão que os pais tomem e que se sobreponha à do professor”, esclarece.

Questionado sobre se esta alteração tornará a disciplina menos polémica do que no passado, nomeadamente no que toca às questões relacionadas com a sexualidade, a identidade de género e outras matérias que geraram polémica no passado, Fernando Alexandre sublinha que as aprendizagens essenciais serão incluídas na consulta pública.

Apesar de os temas da sexualidade serem mais tratados “na disciplina de biologia”, a Cidadania e Desenvolvimento terá espaço para discutir, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis e comportamentos seguros.

“A igualdade de género para nós não é polémica e mantém-se nas aprendizagens essenciais”, sublinha. “A polémica surgiu mais em torno das questões de identidade de género, tem de ser tratado com muito mais cuidado pela sua complexidade. É importante ter pessoas que estão preparadas para falar sobre essas coisas. Essa não é uma questão.”