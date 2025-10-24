Maria do Rosário Palma Ramalho responde agora a várias rondas de questões das várias bancadas parlamentares. Começa pelas perguntas colocadas pelo deputado do PS, Miguel Cabrita, sobre a condicionalidade que poderá ser implementada pela Comissão Europeia entra a atribuição de fundos e a reforma do sistema de pensões.

“Trata-se de uma comunicação da Comissão Europeia e não sabemos se terá consequência”, afirma e diz que o organismo é apenas um dos atores europeus.

Responde a Isabel Mendes Lopes sobre a questão da licença da amamentação, que o governo quer que tenha um tecto de dois anos, “em linha com recomendações da OMS”. “As crianças aos dois anos com certeza que não são exclusivamente amamentadas e, portanto, sendo amamentadas de manhã e à noite já não vai interferir com o horário de trabalho”, diz.

A ministra diz que fala sobre o ponto levantado pela deputada do Livre porque “as mães são prejudicadas por direitos que lhes são dirigidas só a elas e não aos pais”.

Detalha dados do gozo da licença parental inicial de 120 dias requerido por 17.600 mães, em comparação com cerca de 4.740 pais. A média de licença pelo pai foi de apenas 35 dias. Em 2025, 12.290 mães beneficiaram da licença alargada, pais foram dois mil.

Sobre a semana de quatro dias recorda que já houve um projeto piloto na Administração Central e a ministra considera que a medida deve ser entregue às contratações coletivas. “O Estado não se deve substituir ao empregador nessa matéria”, garante a ministra.