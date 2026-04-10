É a vez da especialista da missão Christina Koch dizer algumas palavras. “Para mim a missão começou quando o nosso líder de missão me bateu à porta nos dormitórios da equipa a sussurrar ‘Christina, temos um go for launch, levanta-te. E terminou ontem quando a enfermeira no navio me deitou e perguntou se me podia abraçar.”

“Por isso, muita coisa aconteceu entre esses dois momentos. Mas o início e o fim foram momentos humanos aqui na Terra”, explica.

Depois, tenta explicar a diferença entre uma equipa e uma tripulação. “Uma tripulação é um grupo de pessoas que está envolvido o tempo todo, independentemente do que aconteça, que está a remar a cada minuto com mesmo propósito. Que estão dispostos a sacrificarem-se uns pelos outros, que agradecem, que se responsabilizam.”

E refere que, ao observar a Terra do Espaço, aquilo que a impressionou “não foi só a Terra, foi ver toda a escuridão à sua volta”. “A Terra era só um salva-vidas a pairar no Universo”, antes de ficar sem palavras.

Koch diz que “há muitas coisas que ainda não aprendeu sobre a viagem, mas há uma nova coisa” que fixou: “planeta Terra, vocês são uma tripulação”.