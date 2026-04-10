Momentos-chave
- “A Artemis II será sempre relembrada”, diz administrador da NASA
- Astronautas da Artemis II recebidos com aplausos em Houston
- Reid Wiseman: "Este planeta é tremendamente bonito de qualquer altitude"
- Todos os astronautas retirados
- Astronautas retirados. Christina Koch é a primeira a sair da cápsula
- Trump saúda "ótima e muito talentosa" tripulação da Artemis II após "aterragem perfeita"
- Médicos confirmam que os astronautas estão "ótimos e felizes por estarem em casa"
- Resgate dos astronautas já começou, quase uma hora após amaragem
- Administrador da NASA "não podia estar mais orgulhoso" do sucesso da missão e diz que "há muito para celebrar"
- "Mas que viagem". Astronautas chegaram em segurança e estão todos "verde"
- "Uma descida perfeita". Ao fim de 10 dias de viagem espacial, os quatro astronautas da Artemis II regressam em segurança a Terra
- Comunicações repostas, "trajetória nominal" e primeiros paraquedas abertos
- Astronautas da Artemis II entraram na atmosfera terrestre a mais de 38.000 km/h
- Módulo de serviço e módulo de tripulação separados. Falta pouco mais de meia hora para o regresso à Terra
- A 45 minutos de amarar, os astronautas já estão sentados e preparados para voltar a Terra
- Viagens de helicóptero e muitos exames médicos. O que vai acontecer quando os astronautas chegarem ao Oceano Pacífico?
- Faltam menos de duas horas até ao splashdown, mas últimos 13 minutos serão determinantes
- A menos de duas horas do regresso, astronautas já começaram a vestir os fatos
- O que é o escudo térmico que irá determinar o sucesso do regresso dos astronautas?
- Jared Isaacman já espera pelos astronautas no navio de resgate
- O que vai acontecer esta noite?
Histórico de atualizações
-
Este liveblog ficará por aqui. Acompanhámos o regresso da missão Artemis II à Terra e a sua amaragem.
Também acompanhámos a conferência dos quatro astronautas nesse regresso.
Obrigada por ter estado connosco.
-
-
Desenhado por uma criança e com uma missão muito importante. Quem é Rise, a mascote da Artemis II?
A NASA lançou um concurso para descobrir a mascote desta missão e o vencedor foi Lucas Ye, com 8 anos. A criação foi um sucesso nas redes sociais e fez Lucas pensar no seu futuro enquanto astronauta.
Desenhado por uma criança e com uma missão muito importante. Quem é Rise, a mascote da Artemis II?
-
A experiência humana e a ligação "para sempre" dos astronautas da Artemis II. "A Terra era só um salva-vidas a pairar no Universo"
Os quatro astronautas deram a sua primeira conferência depois de voltarem à Terra. Visivelmente emocionados é uma experiência que “não foi fácil” mas que os ligou para sempre. A Terra é o salva-vidas.
A experiência humana e a ligação “para sempre” dos astronautas da Artemis II. “A Terra era só um salva-vidas a pairar no Universo”
-
-
"À equipa da NASA e aos nossos parceiros: esta conquista é vossa"
Norm Knight, diretor de operações de voo do Centro Espacial Johnson, conclui a receção aos quatro astronautas com um “bem-vindos a casa”.
Aproveita também a ocasião para agradecer à equipa da NASA e aos parceiros: “Esta conquista é vossa”.
-
-
Jeremy Hansen começa com uma graça. "É a maior distância do Reid a que estou em muito tempo"
O astronauta canadiano Jeremy Hansen é o último a falar. Começa com uma graça, a dizer que “é a maior distância” a que está de Reid Weisman “em muito tempo”.
A plateia ri-se e o comandante Weisman muda de lugar para a cadeira mais próxima do canadiano.
“Partilho três das experiências humanas que tivemos”, diz. “Ouvem-nos a falar muito sobre ciência, as coisas que aprendemos e é porque aconteceram e são incríveis. Mas é a experiência humana que é extraordinária para nós.”
Fala em “gratitude pela família, pela NASA, pela sua liderança, pela Agência Espacial do Canadá”, falando durante breves momentos em francês. “Acho que as pessoas não compreendem quão bem treinados e apoiados fomos. É quase inacreditável.”
A segunda lição “é a felicidade”. “Viram muita felicidade lá em cima”, ainda que admita que “nem sempre estávamos no ‘comboio’ da felicidade”. “A última coisa é amor: vimos um grupo de pessoas que adora contribuir, a ter felicidade, e percebemos que isso também foi algo especial para vocês”, dirigindo-se ao público.
-
-
Especialista da missão Christina Koch afirma que "o início e o fim [da missão] foram momentos humanos aqui na Terra"
É a vez da especialista da missão Christina Koch dizer algumas palavras. “Para mim a missão começou quando o nosso líder de missão me bateu à porta nos dormitórios da equipa a sussurrar ‘Christina, temos um go for launch, levanta-te. E terminou ontem quando a enfermeira no navio me deitou e perguntou se me podia abraçar.”
“Por isso, muita coisa aconteceu entre esses dois momentos. Mas o início e o fim foram momentos humanos aqui na Terra”, explica.
Depois, tenta explicar a diferença entre uma equipa e uma tripulação. “Uma tripulação é um grupo de pessoas que está envolvido o tempo todo, independentemente do que aconteça, que está a remar a cada minuto com mesmo propósito. Que estão dispostos a sacrificarem-se uns pelos outros, que agradecem, que se responsabilizam.”
E refere que, ao observar a Terra do Espaço, aquilo que a impressionou “não foi só a Terra, foi ver toda a escuridão à sua volta”. “A Terra era só um salva-vidas a pairar no Universo”, antes de ficar sem palavras.
Koch diz que “há muitas coisas que ainda não aprendeu sobre a viagem, mas há uma nova coisa” que fixou: “planeta Terra, vocês são uma tripulação”.
-
"Ainda não processei o que aconteceu", diz piloto Victor Glover
Depois de um abraço de equipa, é a vez de o piloto Victor Glover tomar a palavra.
“Prometo ser breve. Ainda não processei o que aconteceu”, começa por dizer. Deixa um agradecimento a Deus, à família e à liderança da NASA. “A liderança mudou, mas a qualidade não.”
-
Comandante Reid Wiseman é o primeiro a falar. "Victor, Christina e Jeremy, estamos ligados para sempre"
Reid Wiseman é o primeiro dos quatro astronautas a falar. Entre risos, admite que a tripulação está algo distraída. Levantando-se, assume que não sabe bem o que dizer.
“Há 24 horas a Terra era algo grande na janela. E agora estamos aqui de volta a casa, em Houston”, antes de distribuir cumprimentos pelo resto da equipa.
“Victor, Christina e Jeremy, estamos ligados para sempre. E nunca ninguém aqui vai saber aquilo que nós os quatro passámos. Foi a coisa mais especial que alguma vez irá acontecer na minha vida.”
Deixa também uma palavra às famílias, que tiveram uma provação nos últimos dias. “Antes de irem acham que é o maior sonho da Terra. Quando lá estão, só querem voltar para as famílias e para os amigos. É uma coisa especial ser humano e estar de volta à Terra.”
-
-
“A Artemis II será sempre relembrada”, diz administrador da NASA
Jared Isaacman, administrador da NASA, lembra que, em entrevistas em fevereiro, os astronautas disseram que “esperavam que a missão fosse esquecida, ofuscada por tudo o que virá depois”.
“Mas, lamento desapontar-vos, a Artemis II será sempre relembrada. Foi o momento em que voltámos a ver a Lua.”
“Ajudaram o mundo a sonhar outra vez — e isso é algo que nunca ninguém vai esquecer”, diz o administrador da agência espacial dos EUA.
“Obrigado por contribuírem para a maior aventura da história da Humanidade. Bem-vindos a casa, Artemis II.”
-
Astronautas da Artemis II recebidos com aplausos em Houston
A equipa de quatro astronautas da missão Artemis II foi recebida com aplausos na receção no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas.
“A NASA está de volta ao negócio de enviar astronautas à Lua e trazê-los de forma segura à Terra”, disse Jared Isaacman, administrador da NASA, antes de chamar a equipa ao palco.
-
-
Reid Wiseman: "Este planeta é tremendamente bonito de qualquer altitude"
Um dos astronautas, Reid Wiseman, escreveu na rede x que está a sair de helicóptero do navio norte-americana, sem indicar o destino. Deixa a mensagem que o planeta terra é “tremendamente bonito visto de qualquer altitude” e Wiseman esteve longe.
On the helicopter leaving the ship right now. This planet is impossibly beautiful from every altitude I’ve seen it…surface to 250,000 miles pic.twitter.com/qnyTQQ6OkB
— Reid Wiseman (@astro_reid) April 11, 2026
-
Quatro astronautas veem a cápsula do Orion
A NASA acaba de publicar uma imagem dos quatro astronautas a bordo do navio USS John P. Murtha depois de verem a cápsula do Orion.
The astronauts. Their ride around the Moon.
The Artemis II astronauts pose for a group photo after viewing their Orion spacecraft — which they named Integrity — in the well deck of USS John P. Murtha following their splashdown. pic.twitter.com/dLicqJPoox
— NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026
-
-
Os astronautas depois de saírem da cápsula Orion.
-
Tripulação recebida em navio por administrador da NASA
Já a bordo do navio USS John P Murtha, os quatro astronautas foram recebidos com um abraço e umas palavras do administrador da NASA Jared Isaacman antes de se deslocarem para o posto médico desta embarcação, onde serão submetidos a exames médicos pós-missão.
Todos conseguiram caminhar pelo próprio pé, apesar de haver a possibilidade de serem transportados por uma cadeira de rodas.
-
Tripulação está a ser levada de helicóptero para avaliações médicas em navio
Cerca de 20 minutos após terem sido retirados da Orion, os astronautas começaram a ser elevados até aos diferentes helicópteros que circundavam a nave, para serem transportados até ao navio USS John P Murtha, para avaliações das condições de saúde de cada membro da tripulação da missão Artemis II.
-
Todos os astronautas retirados
Christina Koch foi a primeira e o comandante Reid Wiseman foi o último, mas ao fim de quase uma hora e trinta minutos depois de terem amarado no Oceano Atlântico, todos os astronautas já estão a respirar ar terrestre, fora da cápsula Orion.
-
-
Astronautas retirados. Christina Koch é a primeira a sair da cápsula
Christina Koch foi a primeira astronauta a ser retirada da nave Integrity mais de uma hora após a aterragem. Depois da astronauta, que se sentou na esquina do bote insuflável a olhar para o mar, seguiram-se os restantes, gradualmente, que replicaram o comportamento da especialista de missão.
-
Trump saúda "ótima e muito talentosa" tripulação da Artemis II após "aterragem perfeita"
Ainda antes de os astronautas serem retirados da cápsula Orion, Donald Trump celebrou, na rede social Truth, a “aterragem perfeita” e saudou os esforços de uma tripulação “ótima e muito talentosa.
“Toda a viagem foi espetacular e, enquanto Presidente dos Estados Unidos, não podia estar mais orgulhoso”, escreveu o Chefe de Estado, aproveitando a oportunidade para estender um convite aos quatro astronautas para o visitarem na Casa Branca “em breve”.
“Vamos fazê-lo outra vez e, depois, o próximo passo, Marte!”, lançou Trump.
-
Médicos confirmam que os astronautas estão "ótimos e felizes por estarem em casa"
Quatro médicos, um por cada astronauta, estão neste momento dentro daquele espaço apertado na cápsula Orion onde a tripulação se encontra ainda confinada. De acordo com o responsável pelos médicos no terreno, os quatro estão “ótimos e felizes por estarem em casa”.
Segundo a emissão oficial da NASA, será Christina Koch a primeira a ser evacuada da nave, seguida por Jeremy Hansen, uma vez que estão sentados mais perto da porta que dá acesso ao tal “alpendre insuflável” que em breve ficará conectado à nave que flutua no Pacífico há mais de uma hora.
-
Resgate dos astronautas já começou, quase uma hora após amaragem
A porta lateral da Orion já foi aberta e a equipa de resgate começou o processo de retirada dos astronautas daquela cápsula que os levou em torno da Lua nos últimos 10 dias. Quatro membros desta equipa externa entraram dentro da cápsula para avaliar medicamente a tripulação, à medida que é retirado o “alpendre insuflável” que irá receber os quatro astronautas no exterior da Orion.