À receção no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas, os quatro astronautas da missão Artemis II, recebidos sob aplausos, não esconderam emoção. Subirem ao palco chamados pelo administrador da NASA, Jared Isaacman: “A Artemis II será sempre relembrada. Foi o momento em que voltámos a ver a Lua” e que a NASA voltou a enviar homens ao redor da Lua e a trazê-los de volta à Terra.

“Ajudaram o mundo a sonhar outra vez — e isso é algo que nunca ninguém vai esquecer”, declarou o administrador da agência espacial dos EUA, antes de lhes passar a palavra, pela primeira vez desde que amararam no Pacífico na madrugada de sábado.

A missão Artemis II enviou ao espaço quatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e o canadiano Jeremy Hansen. Todos expressaram, na conferência na NASA, o que sentiram e o que sentem nesta missão histórica.

Reid Wiseman, o primeiro dos quatro astronautas a falar, admite, entre risos, que a tripulação ainda está um pouco distraída. “Há 24 horas a Terra era algo grande na janela. E agora estamos aqui de volta a casa, em Houston”, assumindo uma ligação “para sempre” a “Victor, Christina e Jeremy”. “Nunca ninguém aqui vai saber aquilo pelo qual nós os quatro passámos. Foi a coisa mais especial que alguma vez irá acontecer na minha vida.”

Ninguém saberá pelo qual passaram os astronautas, nem as famílias que passaram por uma provação a cada dia da missão. “Não foi fácil” estar tão longe da família. “Antes de partir achamos que é o maior sonho. Mas lá só queremos voltar para as famílias e amigos. É uma coisa especial ser humano e estar de volta à Terra”, conclui visivelmente emocionado, admitindo que irá comer no McDonald’s mais tarde.

"It's a special thing to be a human and it's a special thing to be on planet Earth."



Remarks from Artemis II commander Reid Wiseman upon arriving to @NASA_Johnson. pic.twitter.com/OD5TKebGN1 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Victor Glover prometeu, por seu lado, ser breve — “tenho medo de começar a falar”. “Ainda não processei o que aconteceu e temo só de começar a fazê-lo”, declarou o piloto, voltando a agradecer publicamente a Deus. “A gratidão de termos visto o que vimos, de termos feito o que fizemos e de ter estado com quem estive é algo de muito grande para estar apenas num único corpo”. Depois de mais um agradecimento emocionado às famílias, o agradecimento ainda à liderança da NASA que mudou desde 2023 mas “a qualidade não”.

“Somos uns privilegiados de estarmos nesta Agência neste momento juntos”.

"We are fortunate to be in this agency at this time together."



Artemis II pilot Victor Glover expresses gratitude for everyone who supported him throughout his lunar mission. pic.twitter.com/xWhOs5Ie3I — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Outro abraço entre os quatro e a passagem do microfone a Christina Koch, especialista de missão. Muitas coisas aconteceram mas “o início e o fim foram momentos humanos aqui na Terra” — quando lhe bateram à porta do dormitório para se levantar e preparar-se para o lançamento ou quando a enfermeira no navio (depois de recolhidos da cápsula Orion) a deitou e lhe pediu um abraço.

Depois, tenta explicar a diferença entre uma equipa e uma tripulação — que não é nada do que antes dizia ser. Os últimos 10 dias permitiram-lhe uma melhor resposta: “Uma tripulação é um grupo que está envolvido o tempo todo, independentemente do que aconteça, que está a remar a cada minuto com o mesmo propósito. Que está disposto a sacrificar-se, em silêncio, pelos outros, que agradece, que se responsabiliza. Tem o mesmo cuidado e as mesmas necessidades. E está indubitavelmente, inequivocamente, lindamente ligada”.

Ao observar a “pequena” Terra do espaço, o que a mais impressionou “não foi só a Terra, mas ver toda a escuridão à sua volta”. “A Terra era só um salva-vidas a pairar no Universo”, declara, ficando sem palavras, apesar de ter dito que tinha escrito mentalmente a sua mensagem nessa manhã. “Sei que não aprendi tudo o que esta viagem tem para ensinar. Mas há algo que sei. Planeta Terra vocês são uma tripulação”.

"Planet Earth: You. Are. A. Crew."



Artemis II mission specialist Christina Koch reflects on what it means to be a "crew." pic.twitter.com/Aw3agt04GG — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

“Tem sido muito [intenso] e isto não ajuda”. O canadiano Jeremy Hansen começa a dizer que a distância a que está na conferência de Reid Weisman é a maior “em muito tempo”. A plateia ri-se e o comandante Weisman muda de lugar para a cadeira mais próxima do canadiano.

“Ouvem-nos a falar muito sobre ciência, as coisas que aprendemos, e é porque aconteceram e são incríveis. Mas é a experiência humana que é extraordinária para nós”. Fala da gratidão para com a família, a NASA, a sua liderança, a Agência Espacial do Canadá, os canadianos. E é num francês (com sotaque) que se dirige aos canadianos: “Espero poder ir com o Reid, Christina e Victor ao Canadá” — no final de março o presidente da Air Canada demitiu-se depois de criticado por não ter dado as condolências também em francês (só o fez em inglês) às famílias das vítimas do acidente de aviação no aeroporto La Guardia Airport em Nova Iorque.

Da única frase em francês volta ao inglês para declarar o apoio que receberam durante a missão “É quase inacreditável”.

“Viram muita felicidade lá em cima”, e houve muita felicidade lá em cima, mas nem sempre “estivemos no ‘comboio’ da felicidade”, mas a ele voltavam assim que conseguiam.

A terceira experiência — “preciso da vossa ajuda nisto” — é “amor” e abraça-se aos companheiros. “Vimos um grupo de pessoas que adora contribuir, a ter felicidade, e temos ouvido que isso também foi algo especial para vocês testemunharem”. Dirigindo-se ao público, deixa um conselho: “Quando olharem para aqui não nos vejam a nós, nós somos um espelho que vos reflete. E se gostarem do que veem olhem mais profundamente. Isto são vocês!”