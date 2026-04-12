Desenhado por uma criança e com uma missão muito importante. Quem é Rise, a mascote da Artemis II?

No dia em que Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman e Victor Glover partiram rumo à Lua, não iam sozinhos. Na sua nave ia um outro tripulante: a mascote Rise. Foi desenhada por Lucas Ye, de 8 anos, que se inspirou na missão Apollo 8 e criou um peluche redondo com um boné de basebol semelhante à superfície da Terra.

Tudo começou em março de 2025, cerca de um ano antes do início da missão, quando a NASA, em parceria com empresa de crowdsourcing Freelancer, lançou o concurso ‘ZGI Design’. O objetivo era que os participantes submetessem uma proposta de mascote, que teria uma missão muito importante: servir como indicador de gravidade zero, de forma a que os astronautas soubessem rapidamente que se encontravam num momento sem gravidade.

No entanto, havia alguns parâmetros a cumprir: a mascote tinha de ser pequena (e caber numa caixa quadrada com 15cm de lado), pesar no máximo 340 gramas e representar a humanidade e a missão da Artemis. As candidaturas só foram aceites até junho e bastaram 3 meses para surgirem mais de 2.600 propostas, oriundas de mais de 50 países, escreve a CBS News. De mais de 2 mil mascotes, restaram apenas 25 e dessas apenas cinco. A exclusão de candidaturas foi sempre feita pela empresa Freelancer até aos últimos cinco, ficando a decisão final a cargo dos astronautas que iriam embarcar nesta viagem com a mascote.

“Estamos muito entusiasmados por anunciar o vencedor do concurso”, afirmou a astronauta Christina Koch no final de março deste ano. “O nosso amigo, chamado Rise, foi desenhado pelo aluno de 2.º ano Lucas Ye, da Califórnia. Bem vindo a bordo, amigo.”

A astronauta explicou depois que a escolha, que foi difícil, teve por base o tema do boneco, nomeadamente o tema “Nascer da Terra”, que partiu de uma fotografia tirada na missão Apollo 8, em 1968, que “é uma inspiração para nós e é uma missão que se assemelha à nossa”, disse, referindo-se ao facto de ser a primeira missão tripulada que chegou até à Lua.

A mascote vencedora tem o formato de uma bola branca (que se assemelha à Lua), e usa um boné que se assemelha à superfície da Terra. Mas há muitos mais detalhes nesta criação de Lucas Ye: na parte de trás da bola, por exemplo, há uma pequena pegada, que faz referência à chegada de Neil Armstrong à Lua em 1969. E na pala do boné há decorações de foguetões e galáxias, estando também presente no boneco a constelação de Orion (o nome da cápsula que os astronautas da Artemis II usaram).