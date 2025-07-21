Líder do CDS-PP diz acreditar “na redenção” mas precisa de “mais umas provazitas” do Chega

Após responder sobre possíveis entendimentos com o Chega em Lisboa, Carlos Moedas é questionado sobre se existem mais hipóteses de consensos ou diálogos da AD com o Chega do que com o PS. “Espero que não, porque isso queria dizer que o PS se radicalizou”, começa por responder.

De seguida, o presidente da Câmara de Lisboa diz que o Partido Socialista “se radicalizou” com Pedro Nuno Santos, que “deixou efetivamente essas marcas de destruição de um Partido Socialista que é um partido histórico da democracia portuguesa; que é um partido, de certa forma, centrista”.

“Muita pena ver que o Partido Socialista se pode estar a deixar ir para esse lado”, diz, antes de atirar a José Luís Carneiro. “Tinha esperança que este secretário-geral do Partido Socialista trouxesse o Partido Socialista mais para essa área. Aquilo que estou a ver é que eventualmente não. E em Lisboa seguramente não. Porque em Lisboa temos aqui um caso realmente de um PS muito à esquerda, a aliar-se com esquerda mais à esquerda”.

Quanto ao PSD, diz que vê o partido “como sempre foi”: “Um partido ao centro”, “muito importante” num momento em que o Chega está “num extremo” e “vemos um Partido Socialista ainda a hesitar entre estar na extrema-esquerda ou no centro”. “Seria bom, para os portugueses, que a AD e o PS estivessem mais ao centro”, reflete Carlos Moedas, deixando a indicação de que Lisboa se vai manter “ao centro”.