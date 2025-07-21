Acordo em Lisboa estabelece que IL terá dois vereadores e três candidatos a presidentes de junta (os que o CDS perde)

O acordo entre PSD, CDS e IL para Lisboa está fechado a sete chaves, mas o Observador teve acesso a vários detalhes que mostram que os democratas-cristãos tiveram de ceder parte da sua quota de 2021 para acomodar os liberais nas listas da coligação “Por ti, Lisboa”. Na vereação, os centristas tinham quatro dos nove primeiros lugares (elegíveis num bom resultado) e agora passam a ter os mesmos do que a IL: dois. Nas juntas de freguesia, a tendência é a mesma: o CDS passa de ter o candidato a presidente em nove juntas para apenas seis. No novo acordo, ao qual o Observador teve acesso, a IL vai indicar o candidato a presidente de três juntas de freguesia: Campolide, Olivais e Alcântara.

Fonte oficial da coligação “Por Ti, Lisboa” explica que os lugares em que cada partido segue na lista vão ser conhecidos esta quarta-feira, dia 23 de julho. A mesma fonte diz que o acordo atingido “é bastante equilibrado, pacificou e acabou com melindres” existentes entre os dois parceiros do PSD (IL e CDS). Falta ainda saber se o líder do CDS, Nuno Melo, marcará presença nesse evento, uma vez que — ao contrário de Luís Montenegro e Miguel Rangel, então presidente interino da IL – não esteve na apresentação de Carlos Moedas na Estufa Fria, em Lisboa.

A lista de vereadores mostra que Carlos Moedas é o todo-poderoso nas escolhas e pode indicar os três nomes a seguir ao seu (a expectativa é que vá buscar Gonçalo Reis, que Observador já tinha avançado ser hipótese para vice-presidente e que mantenha Filipa Roseta). A dúvida que subsiste é se o quarto lugar vai para Filipe Anacoreta Correia ou se o atual vice é desviado para outros voos, como a presidência da Carris.

Além dos quatro primeiros nomes com a marca PSD, os lugares do 5.º ao 8.º — todos potencialmente elegíveis — são repartidos entre o CDS e a IL. Os dois nomes indicados pela IL para vereadores, de acordo com o documento submetido ao Conselho Nacional dos liberais, a que o Observador teve acesso, são Rodrigo Mello Gonçalves, que é o atual coordenador do núcleo de Lisboa e deputado municipal, e ainda Vasco Anjos.

Apesar de ficar 2-2 em número de vereadores para os parceiros da coligação, a ordem é um pouco indiferente em termos práticos, uma vez que os quatro são potencialmente elegíveis, mas pode criar melindres. Ainda assim, é provável que o partido que indicar uma mulher (o que, tendo em conta os nomes conhecidos, só pode acontecer no caso do CDS) esteja mais bem posicionado. O nono lugar, que também é elegível nestas contas, é escolhido pela distrital de Lisboa: o mais provável é que Rui Cordeiro continue nessas funções.