O Governo português condenou hoje o ataque aéreo russo a uma aldeia na região de Donetsk, que segundo as autoridades ucranianas matou pelo menos 24 pessoas, e insistiu que “o fim da agressão russa é urgente”.

“O MNE [Ministério dos Negócios Estrangeiros] condena liminarmente o ataque aéreo russo à aldeia ucraniana de Yarova, no Donetsk, do qual resultaram duas dezenas de mortos civis”, pode ler-se numa nota na rede social X.

O MNE condena liminarmente o ataque aéreo russo à aldeia ucraniana de Yarova, no Donetsk, que resultou em duas dezenas de mortos civis. Deixa as mais sentidas condolências às famílias, ao povo ucraniano e às suas autoridades. O fim da agressão russa é urgente. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) September 9, 2025

O ministério liderado por Paulo Rangel deixou ainda “as mais sentidas condolências às famílias, ao povo ucraniano e às suas autoridades”, sublinhando que “o fim da agressão russa é urgente”.

A embaixada ucraniana em Portugal partilhou, na mesma rede social, a mensagem do MNE, agradecendo a solidariedade portuguesa e a condenação de “mais um ataque bárbaro da Rússia contra civis na região de Donetsk”.