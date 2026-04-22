Armindo Monteiro, presidente da CIP, pede à UGT que clarifique “aos trabalhadores portugueses quais são os pontos de divergência”. À saída do encontro com António José Seguro, desafia a UGT a indicar “qual é a divergência tão profunda que impede um acordo”.

Só depois da clarificação, afirma, é que a CIP está disponível para voltar à mesa de negociações. É que, “ao fim de nove meses” de discussão já não é possível falar “no abstrato”, tem de “ser no concreto”. “Que não se diga o que a proposta não tem, que se diga o que tem e o que falta consensualizar.”

Mas, com a reunião do secretariado nacional da UGT marcada para amanhã, para avaliar a proposta, considera que “provavelmente não terá bom sucesso”.

Armindo Monteiro afirma que a CIP “tem contribuído para a paz social”, mas lamenta que “daqui a três ou quatro anos tudo o que está a ser discutido esteja perfeitamente desatualizado por força da inteligência artificial, por força das evoluções tecnológicas”.

“Não conseguimos compreender que não se aprovem medidas que, não sendo prejudiciais aos trabalhadores, não possam ser favoráveis às empresas. É a dificuldade que temos tido”, refere.

Armindo Monteiro considera que a CIP continuou “o processo até à exaustão”. “São nove meses, 200 horas, quase 60 reuniões, para consensualizar 100 artigos? Alguém consegue compreender isso?”

O líder da CIP teme que, quando a matéria chegar à Assembleia, “é já um tratamento de eleitor, não de trabalhador — e essa diferença é grande”. Questionado sobre os partidos, nomeadamente se tem receio de que o Chega seja o único partido disponível para negociar, refere que quando só “há um parceiro disponível é questão perigosa, porque esse parceiro sente que tem todo o poder negocial”.

“É importante que, em matérias como estas, houvesse a serenidade suficiente para não transformar este ponto num ponto de arremesso político”, destaca. “O que tememos, e esperamos que não, esperamos que haja responsabilidade, é que este projeto podia ir consensualizado” entre parceiros “e não vai”. “Não indo, pode haver a tentação de algum partido poder fixar clientelas eleitorais e isto é perigoso, porque foge à realidade económica.”

“Um salário depende de realidade económica, não depende de propaganda e muito menos de afirmações panfletárias.”