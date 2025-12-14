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    20:30
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica goleou o Moreirense em Moreira de Cónegos e manteve a distância para o segundo lugar do Sporting, ficando à condição a cinco pontos da liderança do FC Porto. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    20:29
    Mariana Fernandes

    Desde Eusébio que ninguém marcava tanto num ano pelo Benfica: Pavlidis já leva 42 golos em 2025

    Com o hat-trick apontado em Moreira de Cónegos, o grego chegou aos 42 golos pelo Benfica em 2025 e igualou números que não surgiam desde Eusébio nos anos 60. Mourinho ficou satisfeito com a equipa.

    Desde Eusébio que ninguém marcava tanto num ano pelo Benfica: Pavlidis já leva 42 golos em 2025

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    20:18
    Mariana Fernandes

    Pavlidis, o MVP estatístico

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    20:08
    Mariana Fernandes

    Pavlidis só precisou de se lembrar das melhores manhãs de Natal (a crónica do Moreirense-Benfica)

    Num jogo que até começou complicado, o Benfica só teve de aproveitar os presentes do Moreirense para chegar à goleada e voltar às vitórias na Liga, com Pavlidis a destacar-se com um hat-trick (0-4).

    Pavlidis só precisou de se lembrar das melhores manhãs de Natal (a crónica do Moreirense-Benfica)

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    20:04
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    19:58
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Benfica goleia Moreirense (0-4)

    Fim do jogo! O Benfica goleia o Moreirense em Moreira de Cónegos e mantém a distância para o segundo lugar do Sporting, ficando agora a cinco pontos à condição da liderança do FC Porto. Pavlidis e Fredrik Aursnes marcaram os golos da partida (0-4)

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    90'
    Mariana Fernandes

    Três minutos de tempo extra para jogar em Moreira de Cónegos.

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    85'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Benfica

    Sai Samuel Dahl, entra José Neto, que cumpre os primeiros minutos na Primeira Liga.

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    19:47
    Mariana Fernandes

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    82'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Moreirense

    Sai Francisco Domingues, entra Álvaro Martínez.

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    82'
    Mariana Fernandes

    Sai Enzo Barrenechea, entra Manu Silva.

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    81'
    Mariana Fernandes

    Remate de Rodrigo Rêgo, de fora de área, a passar ao lado da baliza.

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    80'
    Mariana Fernandes

    Remate de Ivanovic, na grande área e descaído na esquerda, a sair ao lado da baliza.

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    77'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Benfica

    Saem Pavlidis e Sudakov, entram Ivanovic e Schjelderup.

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    77'
    Mariana Fernandes

    Mais uma oferta inacreditável do Moreirense. André Ferreira erra um passe na saída de bola, Aursnes aproveita e tira um chapéu perfeito ao guarda-redes, com a bola a bater ainda na trave antes de entrar.

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    76'
    Mariana Fernandes

    Golo do Benfica!

    Está feita a goleada! Marca Fredrik Aursnes!

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    71'
    Mariana Fernandes

    Mais um erro da defesa do Moreirense, mais um golo do Benfica. Passe errado na saída de bola, com Pavlidis a recuperar ainda dentro da grande área e a atirar forte e cruzado para voltar a marcar.

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    70'
    Mariana Fernandes

    Golo do Benfica!

    Está feito o terceiro! Pavlidis completa o hat-trick!

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    19:31
    Mariana Fernandes

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    66'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Moreirense

    Saem Guilherme Schettine e Benny, entram Kiko Bondoso e Luís Hemir.

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