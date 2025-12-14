Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Benfica goleia Moreirense (0-4)
- Golo do Benfica!
- Golo do Benfica!
- Golo do Benfica!
- Arranca a segunda parte do Moreirense-Benfica!
- Intervalo! Benfica está a vencer o Moreirense (0-1)
- Golo do Benfica!
- Começa o Moreirense-Benfica!
- Onze inicial do Benfica
- Onze inicial do Moreirense
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Benfica goleou o Moreirense em Moreira de Cónegos e manteve a distância para o segundo lugar do Sporting, ficando à condição a cinco pontos da liderança do FC Porto. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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Desde Eusébio que ninguém marcava tanto num ano pelo Benfica: Pavlidis já leva 42 golos em 2025
Com o hat-trick apontado em Moreira de Cónegos, o grego chegou aos 42 golos pelo Benfica em 2025 e igualou números que não surgiam desde Eusébio nos anos 60. Mourinho ficou satisfeito com a equipa.
Desde Eusébio que ninguém marcava tanto num ano pelo Benfica: Pavlidis já leva 42 golos em 2025
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Pavlidis, o MVP estatístico
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Moreirense 0 – 4 Benfica ????
◉ Vangelis TRIvlidis ???????? aproveitou quase tudo o que colegas (e adversários) lhe puseram nos pés, destacando-se como "artilheiro" da Liga, com 1⃣3⃣ golos, 7 deles com impacto directo no andamento do marcador ⭐️
◉ Todos os… pic.twitter.com/zbmEcblngY
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 14, 2025
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Pavlidis só precisou de se lembrar das melhores manhãs de Natal (a crónica do Moreirense-Benfica)
Num jogo que até começou complicado, o Benfica só teve de aproveitar os presentes do Moreirense para chegar à goleada e voltar às vitórias na Liga, com Pavlidis a destacar-se com um hat-trick (0-4).
Pavlidis só precisou de se lembrar das melhores manhãs de Natal (a crónica do Moreirense-Benfica)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Moreirense 0 – 4 Benfica ????
◉ Águia goleia em Moreira de Cónegos, com grande eficácia (3,14 golos acima dos xG, novo máximo da Liga 24/25), sobretudo do matador grego PAVLIDIS (hat-trick) com Aursnes a participar também em três golos (2A e o último golo, a picar… pic.twitter.com/IQYNlqDd8k
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 14, 2025
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Final da partida! Benfica goleia Moreirense (0-4)
Fim do jogo! O Benfica goleia o Moreirense em Moreira de Cónegos e mantém a distância para o segundo lugar do Sporting, ficando agora a cinco pontos à condição da liderança do FC Porto. Pavlidis e Fredrik Aursnes marcaram os golos da partida (0-4)
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Três minutos de tempo extra para jogar em Moreira de Cónegos.
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Substituição no Benfica
Sai Samuel Dahl, entra José Neto, que cumpre os primeiros minutos na Primeira Liga.
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3.º golo de Aursnes esta época, o 2.º na Liga
⚠ Os 2 golos apontados por Aursnes tinham sido ambos apontados em agosto, frente ao Nice e ao CD Tondela pic.twitter.com/DEf1EkpuCS
— Playmaker (@playmaker_PT) December 14, 2025
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Substituição no Moreirense
Sai Francisco Domingues, entra Álvaro Martínez.
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Sai Enzo Barrenechea, entra Manu Silva.
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Remate de Rodrigo Rêgo, de fora de área, a passar ao lado da baliza.
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Remate de Ivanovic, na grande área e descaído na esquerda, a sair ao lado da baliza.
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Dupla substituição no Benfica
Saem Pavlidis e Sudakov, entram Ivanovic e Schjelderup.
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Mais uma oferta inacreditável do Moreirense. André Ferreira erra um passe na saída de bola, Aursnes aproveita e tira um chapéu perfeito ao guarda-redes, com a bola a bater ainda na trave antes de entrar.
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Golo do Benfica!
Está feita a goleada! Marca Fredrik Aursnes!
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Mais um erro da defesa do Moreirense, mais um golo do Benfica. Passe errado na saída de bola, com Pavlidis a recuperar ainda dentro da grande área e a atirar forte e cruzado para voltar a marcar.
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Golo do Benfica!
Está feito o terceiro! Pavlidis completa o hat-trick!
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Pavlidis chega aos 12 golos na Liga ???????? : ultrapassa Suárez e volta a isolar-se como melhor marcador da prova⬆ ???? pic.twitter.com/bYUATcIOdv
— Playmaker (@playmaker_PT) December 14, 2025
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Dupla substituição no Moreirense
Saem Guilherme Schettine e Benny, entram Kiko Bondoso e Luís Hemir.