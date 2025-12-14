Há 60 anos, desde 1965 e Eusébio, que ninguém marcava 42 ou mais golos num ano civil pelo Benfica. Ao chegar aos 42 golos em 2025 com os três que marcou este domingo contra o Moreirense, Vangelis Pavlidis entrou oficialmente na história dos encarnados e igualou números que ainda pertenciam aos anos 60 e ao melhor jogador de sempre do clube.

Mas foi mais do que isso. Com o hat-trick em Moreira de Cónegos, que muito contribuiu para a goleada do Benfica frente ao Moreirense, o avançado grego chegou aos 13 golos na Primeira Liga e voltou a assumir a dianteira dos melhores marcadores da competição, superando os 11 de Luis Suárez. Pavlidis fez o segundo hat-trick da época, depois de já ter marcado três vezes ao Arouca, e chegou aos 49 de forma global pelos encarnados, superando Luisão e Darwin e aproximando-se dos 51 de Di María e dos 52 de Mitroglou.

Naturalmente eleito o melhor jogador em campo, o avançado estava satisfeito com a exibição individual e coletiva. “Quando a equipa ganha e consigo marcar… É sempre bom ajudar a equipa e conseguir os três pontos. Sabíamos que o Moreirense é uma equipa muito boa e pratica bom futebol. No ano passado tivemos um grande problema aqui, mas hoje jogámos de forma inteligente. Marcámos na primeira parte e, com a pressão que fizemos, recuperámos algumas bolas para fazer mais golos. Ganhámos jogos importantes, mas não é suficiente. Queremos melhorar sempre. Ganhar aqui por 4-0 traduz-se numa noite boa para nós. Queremos continuar assim”, disse o internacional grego.

Pavlidis já marcou 42 golos pelo Benfica no ano de 2025:

➡ Há 53 que ninguém marcava 40 + golos num ano pelos encarnados (Eusébio, em 1962)

➡ Há 60 anos que ninguém marcava 42 + golos num ano pelos encarnados (Eusébio, em 1965) pic.twitter.com/2vF73JT8iz — Playmaker (@playmaker_PT) December 14, 2025

Já José Mourinho, que viu o Benfica voltar aos triunfos na Primeira Liga depois do empate com o Sporting na última jornada, analisou um jogo em que os encarnados mantiveram a distância para o segundo lugar dos leões e ficaram à condição a cinco pontos da liderança do FC Porto, que só joga esta segunda-feira. “Este ano o Moreirense apresenta-se ainda melhor do que nos anteriores. Boa equipa, bem organizada, bons jogadores. Acho que tornámos o jogo fácil pela maneira como os jogadores o encararam. E depois, principalmente na segunda parte, com a confiança, estabilidade e até com um bocadinho de arrogância no sentido de não aceitar o 1-0, o risco do resultado e ir à procura de mais e fazer uma grande segunda parte”, começou por dizer.

Mais à frente, o treinador encarnado confirmou que está a gostar cada vez mais das prestações do Benfica. “Temos tido a capacidade de esconder algumas limitações que temos, de evoluir nas coisas boas. A equipa joga muito organizada e segura de si própria, com grande concentração também. Acho que são três pontos importantes. Aqui é difícil de ganhar e principalmente pela forma como fizemos, acho que os jogadores estão de parabéns”, acrescentou.

Por fim, Mourinho comentou o facto de os adeptos presentes em Moreira de Cónegos terem pedido a conquista do título depois do apito final. “Os adeptos querem, mas não querem mais do que nós. Obviamente que queremos mais do que eles. Mas temos uma desvantagem, que só poderemos recuperar ganhando jogos e obviamente esperando que os que vão à nossa frente não ganhem sempre. Mas isso não depende de nós, a única coisa que depende de nós são os nossos jogos. O próximo no Campeonato é outro adversário daqueles que está a fazer um grande semestre. É mais um jogo que precisamos de ganhar e que terá muita dificuldade”, terminou, antecipando desde já a receção ao Famalicão.