Momentos-chave
- Salvador Sobral: "Hoje deixou-nos o Luís Represas. Com ele levou também parte da banda sonora da minha infância"
- Simone partilha atuação ao vivo com Luís Represas. "Vou sentir falta desse abraço"
- Anjos despedem-se de "uma das grandes referências da música portuguesa"
- Centro Cultural de Belém manifesta "profundo pesar" pela morte do fundador dos Trovante e recorda espétaculos
- Ruy de Carvalho reage à morte de Luís Represas. "Em breve estaremos todos juntos a cantar"
- Janeiro recorda "primeiro cantor português que viu ao vivo" e letras de canções que tocaram "num lugar muito profundo"
- João Gil: "Até sempre, meu camarada!"
- Festa do Avante! recorda Luís Represas e o seu papel na primeira edição, em 1976
- José Pedro Aguiar-Branco afirma que performance de Luís Represas nos Passos Perdidos "ficará para sempre na memória do Parlamento"
- Carla Andrino: "Inundaste os nossos momentos de VIDA"
- "É imortal enquanto o ouvirmos e celebrarmos", diz Manuel Luís Goucha
- Sofia Nicholson: "Vou sentir falta das nossas conversas regadas a gargalhadas!"
- Isaltino Morais recebeu morte de "uma das mais marcantes vozes da música portuguesa" com "profunda tristeza"
- Joaquim de Almeida partilha fotografia com Luís Represas. "Hoje perdemos um grande cantor e músico e eu perdi um grande amigo"
- Ana Gomes: "Ai, Luís! Se outros calam, cantemos nós!"
- Sérgio Godinho lembra "vida de palco" com Trovante. "E hoje, de repente, tenho uma grande saudade do Luís"
- Sebastião Bugalho chora a morte de Luís Represas: "Gostava mesmo dele"
- Livre reage à morte da voz que "atravessa gerações"
- Música de Represas em Belém: Palácio presta homenagem ao cantor
- Tony Carreira: "Fica o enorme sentido de humor que levava para todos os momentos"
- Luís Represas morreu com cancro do pulmão
- Funeral do músico Luís Represas realiza-se na sexta-feira
- Carlos Moedas recorda "a paixão por Lisboa" de Luís Represas, "que tanto o inspirou e que celebrou através das suas canções"
- Alguns dos "melhores momentos" da vida de Marcelo Rebelo de Sousa foram passados a ouvir Luís Represas
- Os Trovante estiveram presentes 10 vezes na Festa do Avante
- "O que me faz falta hoje é o amigo", confessa o músico Carlos Alberto Moniz
- André Sardet: "Deixa o legado de ser uma pessoa generosa"
- Simone de Oliveira prefere lembrar Luís Represas como o amigo que foi: "Vou ter a maior saudade dele"
- Sónia Tavares: "A sua obra confunde-se com a própria história do país"
- Seguro lembra o amigo: "Enquanto houver quem cante as suas canções, Luís Represas continuará a regressar"
- "A sua música uniu pessoas, despertou causas e mostrou que a cultura também é uma forma de cidadania", realça José Luís Carneiro
- Júlio Isidro em "choque" com a morte do músico
- "Uma das nossas maiores referências musicais." Primeiro-ministro reage à morte de Luís Represas
- Morreu Luís Represas
Histórico de atualizações
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Bom dia, estamos a acompanhar as cerimónias fúnebres e o funeral do cantor Luís Represas no jornal online e na rádio.
Obrigada por estar connosco, até já!
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“Um músico de voz potente e vibrante, um homem de bem”, elogiou Ivan Lins
O cantor brasileiro Ivan Lins reagiu à morte de Luís Represas, ocorrida esta quarta-feira, em Lisboa, definindo-o como “músico comprometido” com a expressão “rural e urbana portuguesa, muito acústico, de voz potente e vibrante, ativista político, um homem de bem”.
O compositor de Começar de novo e Madalena, numa mensagem publicada nas redes sociais, revela que prepara duas canções inéditas sobre letras de Luís Represas.
“Uma já quase toda musicada, um fado em homenagem a Carlos do Carmo, o maior fadista português, que já nos deixou, e [outra] um canto alentejano, ainda sem melodia”, revela Ivan Lins. Estas duas canções juntam-se a duas outras, compostas por ambos, como Asas de Anjo, do álbum Boa Hora (2018), de Luís Represas.
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Missão Paz em Timor lamenta morte de Luís Represas. "As suas músicas foram o nosso mapa, paisagem e código secreto"
O gestor Rui Pereira Marques, que promoveu a iniciativa Missão Paz em Timor — Lusitânia Expresso, no início da década de 1990, lembra o músico Luís Represas, que morreu esta quarta-feira, em Lisboa, e o modo como Timor os “fez companheiros de caminho”.
O fundador da Fórum Estudante, antigo alto-comissário para a Imigração, garante, porém, que dessa proximidade com Luís Represas “fica muito mais”, pois as suas canções “foram o nosso mapa, a nossa paisagem, o nosso código secreto”, como escreveu esta quarta-feira, numa mensagem nas redes sociais.
O gestor Rui Pereira Marques, que promoveu a iniciativa Missão Paz em Timor — Lusitânia Expresso, no início da década de 1990, lembra o músico Luís Represas, que morreu esta quarta-feira, em Lisboa, e o modo como Timor os “fez companheiros de caminho”.
A Missão Paz em Timor — Lusitânia Expresso, iniciativa de solidariedade realizada em 1992, apoiada pela revista Fórum Estudante, reuniu cerca de 120 jovens de mais de 20 países, e personalidades como o anterior Presidente da República Ramalho Eanes, com o objetivo de homenagear as vítimas do Massacre de Santa Cruz, em Díli, ocorrido no ano anterior. A viagem visava furar o bloqueio e denunciar a ocupação, mas foi bloqueada pelas forças indonésias.
Represas foi convidado pelo então Presidente da República Portuguesa Jorge Sampaio para o acompanhar na visita oficial a Timor-Leste, em 2000. Em 2016, seria condecorado com a Medalha da Ordem de Timor-Leste pelo Presidente Taur Matan Ruak.
A canção Timor, com música de João Gil e letra de João Monge, que vinha do álbum do grupo Um Destes Dias (1990), voltou a juntar os Trovante em 1999 e transformou-se num dos principais temas da luta que levou à independência timorense. A letra viria a ser traduzida para tétum, por Xanana Gusmão.
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Salvador Sobral: "Hoje deixou-nos o Luís Represas. Com ele levou também parte da banda sonora da minha infância"
Salvador Sobral lamentou a morte do fundador dos Trovante e partilhou um vídeo onde canta a canção Feiticeira, em conjunto com o músico André Santos, como forma de homenagem.
“Hoje deixou-nos o Luís Represas. Com ele levou também parte da banda sonora da minha infância”, escreveu numa publicação no Instagram.
O irmão de Luísa Sobral contou que Represas “sempre foi muito querido” consigo e com toda a sua família “desde criança até há poucos meses”, quando participaram juntos em Madrid num concerto de homenagem a Pablo Milanes.
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Simone partilha atuação ao vivo com Luís Represas. "Vou sentir falta desse abraço"
A cantora brasileira Simone partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge a cantar ao vivo o tema Desencontro, com Luís Represas, no Campo Pequeno, em fevereiro de 2009.
“Luís Represas, um dos maiores artistas portugueses, um grande amigo. Vou sentir falta desse abraço”, lamentou.Instagram/ @simoneoficial
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Anjos despedem-se de "uma das grandes referências da música portuguesa"
Os Anjos despediram-se de Luís Represas, que consideram ser “uma das grandes referências da música portuguesa”, e recordaram momentos nas “jam sessions” onde partilhavam o palco no Xafarix.
A dupla musical composta pelos irmãos Sérgio e Nelson Rosado escreveu numa publicação no Instagram que Represas já era uma “referência incontornável” quando começaram a dedicar-se à música, há 27 anos.
“A música portuguesa perde hoje uma voz carismática, uma influência que moldou gerações. À família e amigos, o nosso mais sentido pesar. Descansa em paz, Luís”, lamentou a dupla.
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Centro Cultural de Belém manifesta "profundo pesar" pela morte do fundador dos Trovante e recorda espétaculos
O Centro Cultural de Belém (CCB) manifestou “profundo pesar” pela morte do fundador dos Trovante, “uma das principais bandas do panorama musical nacional nas décadas de 1970/1980”.
Num comunicado divulgado nas redes sociais, o Centro Cultural de Belém recordou as várias atuações de Luís Represas na instituição, destacando a série de quatro concertos consecutivos que o músico realizou em 1995. Esses espetáculos deram origem ao álbum Luís Represas – Ao Vivo no CCB, editado no ano seguinte, em 1996.
“Aos familiares e amigos, o CCB presta as mais sinceras condolências”.
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Ruy de Carvalho reage à morte de Luís Represas. "Em breve estaremos todos juntos a cantar"
Ruy de Carvalho lamentou a morte de Luís Represas, considerando que a sua partida foi injusta, e despediu-se do fundador dos Trovante com uma mensagem de grande amizade e carinho, enviando-lhe “um enorme abraço de toda a família”.
“Estiveste sempre a meu lado e não pude despedir-me de ti com a mesma amizade e carinho com que sempre me trataste”,
Portugal deve-te muito. Em breve estaremos todos juntos a cantar”, afirmou o ator português numa publicação do Instagram, acompanhada de uma fotografia dos dois.Instagram/ @carvalhoruyde
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Janeiro recorda "primeiro cantor português que viu ao vivo" e letras de canções que tocaram "num lugar muito profundo"
O músico Janeiro recordou o dia 30 de agosto de 2022, partilhando nas redes sociais um momento em que Luís Represas apareceu num convívio entre amigos, família e “músicos de fado, da pop, da morna, do jazz, instrumentistas de tantos lugares diferentes”.
“Sentia que estávamos prestes a viver um daqueles momentos que ficam para sempre”, disse. “Fizemos-te uma homenagem singela, mas só percebo isso agora, porque toda a gente queria ao máximo era que te sentisses bem e que jamássemos todos juntos”, escreveu no Instagram.
Janeiro contou que, todos juntos, cantaram os temas Perdidamente — que mostra em vídeo — 125 Azul e Feiticeira. “Nunca me esquecerei desse momento”, admitiu.
“Foste o primeiro cantor português que vi ao vivo. O meu pai levou-me a um gig teu quando eu ainda era muito pequeno. Lembro-me da excitação, do nervosismo de te pedir um autógrafo e de saber as tuas canções de cor, como se, ao decorá-las, pudesse torná-las um bocadinho minhas também”.
O cantor admitiu ainda que as letras do fundador dos Trovante sempre lhe tocaram “num lugar muito profundo”, guardando-as “num dos lugares mais bonitos” da sua alma.
“Obrigado por tudo o que nos deste. As canções ficam”, agradeceu.
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João Gil: "Até sempre, meu camarada!"
O guitarrista e compositor português João Gil lamentou a morte de Luís Represas, destacando a marca deixada pelo cantor na sua vida.
Numa mensagem publicada nas redes sociais, João Gil escreveu que “estamos todos agarrados às mesmas canções”, mas que, quando “a voz e a alma desaparecem da nossa vista, há uma parte de nós que morre”.
O guitarrista e compositor agradeceu ainda o legado e a amizade de Represas. “Obrigado, Luís, devemos-te muito, devo-te muito. Até sempre, meu camarada!”, afirmou.Instagram/ @joaogiloficial
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Festa do Avante! recorda Luís Represas e o seu papel na primeira edição, em 1976
A Festa do Avante! lembra Luís Represas, “um artista que nos acompanhou desde 1976, na preparação da primeira festa, a convite de Rúben Carvalho e por sugestão do letrista Francisco Viana”, com quem manteve uma “relação de muitos anos”.
“Para além do Trovante, Luís Represas regressou à Festa ao longo do seu percurso a solo, durante o qual deu sempre a sua voz pela Paz e Solidariedade entre os povos”, escreveu numa publicação na rede social X.
No ano em que celebra, precisamente, 50 anos desde a primeira edição, a Festa do Avante! presta homenagem ao cantor, que “teve um papel importante na sua construção e na afirmação da cultura popular portuguesa, da sua música e dos seus poetas”.
No dia em que nos despedimos de Luís Represas, a Festa do Avante! lembra um artista que nos acompanhou desde 1976, na preparação da primeira festa, a convite de Rúben Carvalho e por sugestão do letrista Francisco Viana, o Trovante nascia para o grande público e assim
+ pic.twitter.com/UEQMqQDdJd
— Festa do Avante! (@festaavante) July 22, 2026
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José Pedro Aguiar-Branco afirma que performance de Luís Represas nos Passos Perdidos "ficará para sempre na memória do Parlamento"
O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, recordou a atuação de Luís Represas nos Passos Perdidos do Parlamento, durante as comemorações do centenário da Sociedade Portuguesa de Autores.
Numa mensagem de homenagem, publicada nas redes sociais, descreveu o concerto como “um momento singular, que ficará para sempre na memória do Parlamento”.
Aguiar-Branco destacou ainda o legado do fundador dos Trovante, sublinhando que foi “uma voz única”, com uma carreira marcada pelo “talento e generosidade”, levando a música e a língua portuguesas além-fronteiras. Citando uma das canções de Represas, acrescentou que, “como o próprio cantava, há sempre alguém que nos faz falta!”.
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Carla Andrino: "Inundaste os nossos momentos de VIDA"
Carla Andrino juntou-se às homenagens a Luís Represas, lamentando a morte do músico e fundador dos Trovante.
“Inundaste os nossos momentos de vida. Descansa em paz, querido Luís”, escreveu a atriz numa mensagem publicada nas redes sociais, acompanhada por uma fotografia onde surge ao lado de Represas, do compositor e pianista Mário Rui Teixeira e da atriz Sofia Nicholson.Instagram/ @andrinocarla
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"É imortal enquanto o ouvirmos e celebrarmos", diz Manuel Luís Goucha
Manuel Luís Goucha juntou-se à lista de figuras públicas que reagiram à morte do Luís Represas. “É imortal enquanto o ouvirmos e celebrarmos. Obrigado, Luís”, escreveu o apresentador numa publicação no Instagram.Instagram/ @mlgoucha
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Sofia Nicholson: "Vou sentir falta das nossas conversas regadas a gargalhadas!"
Sofia Nicholson recordou Luís Represas através de uma fotografia que lhe tirou enquanto estava a cair de uma cadeira.
A atriz contou que, enquanto segurava uma máquina fotográfica numa mão e tentava amparar-se com a outra, pediu ajuda ao músico. Segundo recordou, o fundador dos Trovante riu-se da situação e respondeu que ela estava a cair “tão bem”.
“Vou sentir falta das nossas conversas regadas a gargalhadas! Agora canta e encanta lá em cima, as estrelas vão gostar”, escreveu Sofia Nicholson numa publicação no Instagram.Instagram/ @sofianicholson
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Isaltino Morais recebeu morte de "uma das mais marcantes vozes da música portuguesa" com "profunda tristeza"
O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, recebeu a notícia da morte de Luís Represas, “uma das mais marcantes vozes da música portuguesa, grande amigo e cujo talento marcou várias gerações”, com “profunda tristeza”.
Numa publicação nas redes sociais, o autarca afirmou que o fundador dos Trovante deixará “um legado artístico que permanecerá vivo na memória coletiva do nosso país”, cuja presença nos palcos e iniciativas culturais “ficará para sempre ligada à história cultural” de Oeiras.
“Neste momento de dor, quero expressar as mais sentidas condolências à sua família, aos amigos e a todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele partilhar a vida e a arte”, lamentou Isaltino Morais.
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Joaquim de Almeida partilha fotografia com Luís Represas. "Hoje perdemos um grande cantor e músico e eu perdi um grande amigo"
Joaquim de Almeida lamentou a morte de Luís Represas, recordando a amizade com o “grande cantor e músico”.
“Hoje perdemos um grande cantor e músico e eu perdi um grande amigo. Obrigado por tantos anos de amizade. Vamos todos ter imensas saudades tuas”, escreveu o ator numa publicação no Instagram, acompanhada de uma fotografia dos dois. “Descansa lá no assento eterno para onde partiste”.Instagram/ @joaquim.de.almeida
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Ana Gomes: "Ai, Luís! Se outros calam, cantemos nós!"
Ana Gomes reagiu à morte de Luís Represas com uma breve homenagem na rede social BlueSky, onde partilhou a canção Timor, dos Trovante.
“Ai, Luís! Se outros calam, cantemos nós!”, escreveu a eurodeputada, citando um dos versos mais conhecidos do refrão da música para recordar o cantor e compositor.Bluesky/ @anagomes54.bsky.social
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Sérgio Godinho lembra "vida de palco" com Trovante. "E hoje, de repente, tenho uma grande saudade do Luís"
Sérgio Godinho recordou, numa mensagem publicada nas redes sociais, os tempos da sua “vida de palco com o Trovante””, “tão jovem e energética”. “Deixa-nos saudades, claro. E hoje, de repente, tenho uma grande saudade do Luís”, afirmou.
O músico admitiu que, “mais tarde, já na sua carreira a solo”, recebeu um convite de Luís Represas, “que trazia agarrada uma constatação: nunca tínhamos composto uma canção juntos – e ele queria cantá-la”.
“Para isso, mandou-me uma música, e eu congeminei esta ‘Chave dos sonhos’. Hoje, em que ele partiu para outros sonhos, para nós tão misteriosos e desconhecidos, resta como uma forma de ele poder continuar connosco”, concluiu.Instagram/ sergio.godinho.oficial
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Sebastião Bugalho chora a morte de Luís Represas: "Gostava mesmo dele"
O vice-presidente do PSD, Sebastião Bugalho, na sua página pessoal no Facebook, confessa que lhe é difícil escrever sobre Luís Represas, porque o conheceu e cresceu a ouvi-lo, “não só a tocar, como a conversar”.
“Acho que posso dizer, para ser verdadeiro, que choro a sua morte. Por amizade de quem me educou, ouvi-lhe histórias sobre a sua Cuba, que amava na sua dimensão de música e de sonho. Ouvi-o tocar ao lado de virtuosos do piano como o Miguel Nuñez e oiço-o ainda, todos os dias, a cantar a ‘Feiticeira’ com o Pablo Milanés. Quem trabalha comigo sabe que não há um dia bom em que não a oiçamos uma, duas, três vezes”, escreve Sebastião Bugalho.
“Para mim, que nem da geração do Trovante sou, o verbo ‘ouvir’ e o Luís Represas foram sendo uma e a mesma coisa. Lembro-me com tanto carinho disso tudo que me choca a ideia de ele já não estar. De termos agora de aprender a ouvi-lo a uma distância que já não depende de nós”.
“Gostava mesmo dele e, ainda para mais, tinha graça”, prossegue o vice-presidente do PSD. “Lembro-me, como se tivesse sido ontem, de ter ido tocar a um comício do PS e brincado a seguir, sobre a letra do ‘125 Azul’: Quase que troquei ‘sem portas nem janelas’ por ‘sem Portas nem Manelas’! E lembro-me — e vou lembrar-me sempre — das conversas até de madrugada no sul de Espanha, em que nós, mais pequenos, levávamos rum e café à mesa, para eles, mais velhos, falarem de música e do que nós também havíamos de falar um dia”.
Sebastião Bugalho conclui, aludindo também a canções de Represas: “A nós, que o ouvimos mais ou menos de perto, tenho a certeza — tenho mesmo — que nos vai voltar a encher aquilo que hoje se partiu. Que de uma noite demorada ou numa breve manhã, num sonho feito mar ou num mar não sonhado, ouviremos a música dele — hoje, nas nuvens, deslumbradas”.