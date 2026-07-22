O vice-presidente do PSD, Sebastião Bugalho, na sua página pessoal no Facebook, confessa que lhe é difícil escrever sobre Luís Represas, porque o conheceu e cresceu a ouvi-lo, “não só a tocar, como a conversar”.

“Acho que posso dizer, para ser verdadeiro, que choro a sua morte. Por amizade de quem me educou, ouvi-lhe histórias sobre a sua Cuba, que amava na sua dimensão de música e de sonho. Ouvi-o tocar ao lado de virtuosos do piano como o Miguel Nuñez e oiço-o ainda, todos os dias, a cantar a ‘Feiticeira’ com o Pablo Milanés. Quem trabalha comigo sabe que não há um dia bom em que não a oiçamos uma, duas, três vezes”, escreve Sebastião Bugalho.

“Para mim, que nem da geração do Trovante sou, o verbo ‘ouvir’ e o Luís Represas foram sendo uma e a mesma coisa. Lembro-me com tanto carinho disso tudo que me choca a ideia de ele já não estar. De termos agora de aprender a ouvi-lo a uma distância que já não depende de nós”.

“Gostava mesmo dele e, ainda para mais, tinha graça”, prossegue o vice-presidente do PSD. “Lembro-me, como se tivesse sido ontem, de ter ido tocar a um comício do PS e brincado a seguir, sobre a letra do ‘125 Azul’: Quase que troquei ‘sem portas nem janelas’ por ‘sem Portas nem Manelas’! E lembro-me — e vou lembrar-me sempre — das conversas até de madrugada no sul de Espanha, em que nós, mais pequenos, levávamos rum e café à mesa, para eles, mais velhos, falarem de música e do que nós também havíamos de falar um dia”.

Sebastião Bugalho conclui, aludindo também a canções de Represas: “A nós, que o ouvimos mais ou menos de perto, tenho a certeza — tenho mesmo — que nos vai voltar a encher aquilo que hoje se partiu. Que de uma noite demorada ou numa breve manhã, num sonho feito mar ou num mar não sonhado, ouviremos a música dele — hoje, nas nuvens, deslumbradas”.