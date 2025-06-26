Momentos-chave
- Final da partida! Al Hilal vence Pachuca (2-0), Real Madrid bate RB Salzburgo (0-3)
- Golo do Al Hilal!
- Golo do Real Madrid!
- Arranca a segunda parte do Al Hilal-Pachuca e do RB Salzburgo-Real Madrid!
- Intervalo! Al Hilal está a vencer o Pachuca (1-0), Real Madrid está a bater o RB Salzburgo (0-2)
- Golo do Real Madrid!
- Golo do Real Madrid!
- Golo do Al Hilal!
- Arrancam o Al Hilal-Pachuca e o RB Salzburgo-Real Madrid!
- Onze inicial do Real Madrid
- Onze inicial do RB Salzburgo
- Onze inicial do Pachuca
- Onze inicial do Al Hilal
- Final da partida! City goleia Juventus e fica com o 1.º lugar do Grupo G (2-5), Al Ain vence Wydad AC (1-2)
- Golo da Juventus!
- Golo do Manchester City!
- Golo do Manchester City!
- Golo do Al Ain!
- Golo do Manchester City!
- Arranca a segunda parte do Juventus-Manchester City e do Wydad AC-Al Ain!
- Intervalo! City está a vencer a Juventus (1-2), Wydad AC e Al Ain estão empatados (1-1)
- Golo do Al Ain!
- Golo do Juventus!
- Golo do Manchester City!
- Golo do Wydad AC!
- Começam o Juventus-Manchester City e o Wydad-Al Ain!
- Onze inicial do Al Ain
- Onze inicial do Wydad AC
- Onze inicial do Manchester City
- Onze inicial da Juventus
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Mundial de Clubes termina assim a fase de grupos e segue agora para os oitavos de final, que arrancam já no sábado com o Palmeiras-Botafogo (17h) e o Benfica-Chelsea (21h). Amanhã é dia de descanso. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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O problema era a matemática e eles resolveram a equação (a crónica do Al Hilal-Pachuca)
Sem depender apenas de si para seguir em frente, o Al Hilal fez o próprio trabalho ao vencer o Pachuca e agradeceu a derrota do RB Salzburgo para chegar aos oitavos, onde vai encontrar o City (2-0).
O problema era a matemática e eles resolveram a equação (a crónica do Al Hilal-Pachuca)
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O segundo golo do Al Hilal
A SECOND GOAL TO SEAL THE WIN FOR AL-HILAL IN STOPPAGE TIME!
Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #HILPAC pic.twitter.com/mg5CiNypqW
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
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Vinícius, um Rocky que assina um KO a sorrir (a crónica do RB Salzburgo-Real Madrid)
Na cidade de Balboa, Vinícius foi a pérola de um Real Madrid que anulou o RB Salzburgo e garantiu o primeiro lugar do Grupo H (0-3). Espanhóis vão agora defrontar a Juventus nos oitavos de final.
Vinícius, um Rocky que assina um KO a sorrir (a crónica do RB Salzburgo-Real Madrid)
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Final da partida! Al Hilal vence Pachuca (2-0), Real Madrid bate RB Salzburgo (0-3)
Fim do jogo em Nashville e Filadélfia! O Al Hilal venceu o Pachuca com golos de Aldawsari e Marcos Leonardo (2-0), enquanto que o Real Madrid derrotou o RB Salzburgo com golos de Vinícius, Fede Valverde e Gonzalo García (0-2)
Com esta conjugação de resultados, o Real Madrid vence o Grupo H e vai defrontar a Juventus nos oitavos de final, enquanto que o Al Hilal fica no segundo lugar e cruza com o Manchester City na próxima fase. RB Salzburgo e Pachuca estão eliminados.
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Golo do Al Hilal!
Está feito o segundo dos sauditas! Marca Marcos Leonardo!
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O terceiro golo do Real Madrid
84' ⚽ GOAL — GONZALO GARCÍA!
Real Madrid grab their third as the youngster gets on the scoresheet.
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/wg4B0ERPAD
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
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Erro grave da defesa do RB Salzburgo, com Gonzalo García a aproveitar para arrancar sem oposição e, na cara do guarda-redes, finalizar com muita classe e sem hipótese para aumentar a vantagem.
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Golo do Real Madrid!
Está feito o terceiro dos espanhóis! Marca Gonzalo García!
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Quase o golo do RB Salzburgo! Daghim apareceu na área do Real Madrid, descaído na esquerda, e rematou por cima da baliza de Courtois.
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Arranca a segunda parte do Al Hilal-Pachuca e do RB Salzburgo-Real Madrid!
Recomeçam as partidas em Nashville e Filadélfia!
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O segundo golo do Real Madrid
45'+3'⚽ GOAL — VALVERDE!
A stunning assist from Vinícius Jr. sets up the second for Real Madrid.
Silky, smooth, and clinical.
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SALRMA pic.twitter.com/XodQ0uItng
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
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Intervalo! Al Hilal está a vencer o Pachuca (1-0), Real Madrid está a bater o RB Salzburgo (0-2)
Fim da primeira parte em Nashville e em Filadélfia. O Al Hilal está a vencer o Pachuca com um golo de Aldawsari (1-0), enquanto que o Real Madrid está a bater o RB Salzburgo com golos de Vinícius e Fede Valverde (0-2). Com esta conjugação de resultados, espanhóis e sauditas estão nos oitavos de final e os austríacos estão eliminados.
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Arda Guler descobre Vinícius em transição da esquerda para dentro, o avançado brasileiro deixa de calcanhar para trás e Fede Valverde, completamente solto de marcação, atirou para voltar a bater o guarda-redes do RB Salzburgo.
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Golo do Real Madrid!
Está feito o segundo dos espanhóis! Marca Fede Valverde!
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O golo que está a dar vantagem ao Real Madrid
40' ⚽ GOAL — VINÍCIUS JR!
A touch of class from the Brazilian as he puts Real Madrid in front.
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SALRMA pic.twitter.com/lamciYVf2b
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
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É uma enorme transição rápida do Real Madrid. Fran García roubou a bola junto à própria grande área, entregou a Jude Bellingham e o inglês tirou um passe perfeito a descobrir Vinícius, que tirou um adversário da frente na passada antes de rematar colocado de pé esquerdo.
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Golo do Real Madrid!
Está feito o primeiro do jogo! Marca Vinícius!
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O golo que está a dar vantagem ao Al Hilal
AL HILAL TAKES THE LEAD!
Group H is wide open ???? @Alhilal_EN
Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #HILPAC pic.twitter.com/zav5edUhTa
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
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É um belo golo do Al Hilal. Recuperação de bola em zona elevada, com Nasser Al Dawsari a descobrir Aldawsari na área e o avançado saudita a picar a bola por cima de Sebastián Jurado à saída do guarda-redes.