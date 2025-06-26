Momentos-chave
Histórico de atualizações
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    04:11
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Mundial de Clubes termina assim a fase de grupos e segue agora para os oitavos de final, que arrancam já no sábado com o Palmeiras-Botafogo (17h) e o Benfica-Chelsea (21h). Amanhã é dia de descanso. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    04:09
    Mariana Fernandes

    O problema era a matemática e eles resolveram a equação (a crónica do Al Hilal-Pachuca)

    Sem depender apenas de si para seguir em frente, o Al Hilal fez o próprio trabalho ao vencer o Pachuca e agradeceu a derrota do RB Salzburgo para chegar aos oitavos, onde vai encontrar o City (2-0).

    O problema era a matemática e eles resolveram a equação (a crónica do Al Hilal-Pachuca)

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    04:02
    Mariana Fernandes

    O segundo golo do Al Hilal

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    04:02
    Mariana Fernandes

    Vinícius, um Rocky que assina um KO a sorrir (a crónica do RB Salzburgo-Real Madrid)

    Na cidade de Balboa, Vinícius foi a pérola de um Real Madrid que anulou o RB Salzburgo e garantiu o primeiro lugar do Grupo H (0-3). Espanhóis vão agora defrontar a Juventus nos oitavos de final.

    Vinícius, um Rocky que assina um KO a sorrir (a crónica do RB Salzburgo-Real Madrid)

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    03:57
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Al Hilal vence Pachuca (2-0), Real Madrid bate RB Salzburgo (0-3)

    Fim do jogo em Nashville e Filadélfia! O Al Hilal venceu o Pachuca com golos de Aldawsari e Marcos Leonardo (2-0), enquanto que o Real Madrid derrotou o RB Salzburgo com golos de Vinícius, Fede Valverde e Gonzalo García (0-2)

    Com esta conjugação de resultados, o Real Madrid vence o Grupo H e vai defrontar a Juventus nos oitavos de final, enquanto que o Al Hilal fica no segundo lugar e cruza com o Manchester City na próxima fase. RB Salzburgo e Pachuca estão eliminados.

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    96'
    Mariana Fernandes

    Golo do Al Hilal!

    Está feito o segundo dos sauditas! Marca Marcos Leonardo!

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    03:49
    Mariana Fernandes

    O terceiro golo do Real Madrid

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    86'
    Mariana Fernandes

    Erro grave da defesa do RB Salzburgo, com Gonzalo García a aproveitar para arrancar sem oposição e, na cara do guarda-redes, finalizar com muita classe e sem hipótese para aumentar a vantagem.

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    84'
    Mariana Fernandes

    Golo do Real Madrid!

    Está feito o terceiro dos espanhóis! Marca Gonzalo García!

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    52'
    Mariana Fernandes

    Quase o golo do RB Salzburgo! Daghim apareceu na área do Real Madrid, descaído na esquerda, e rematou por cima da baliza de Courtois.

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    45'
    Mariana Fernandes

    Arranca a segunda parte do Al Hilal-Pachuca e do RB Salzburgo-Real Madrid!

    Recomeçam as partidas em Nashville e Filadélfia!

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    02:55
    Mariana Fernandes

    O segundo golo do Real Madrid

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    02:50
    Mariana Fernandes

    Intervalo! Al Hilal está a vencer o Pachuca (1-0), Real Madrid está a bater o RB Salzburgo (0-2)

    Fim da primeira parte em Nashville e em Filadélfia. O Al Hilal está a vencer o Pachuca com um golo de Aldawsari (1-0), enquanto que o Real Madrid está a bater o RB Salzburgo com golos de Vinícius e Fede Valverde (0-2). Com esta conjugação de resultados, espanhóis e sauditas estão nos oitavos de final e os austríacos estão eliminados.

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    50'
    Mariana Fernandes

    Arda Guler descobre Vinícius em transição da esquerda para dentro, o avançado brasileiro deixa de calcanhar para trás e Fede Valverde, completamente solto de marcação, atirou para voltar a bater o guarda-redes do RB Salzburgo.

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    48'
    Mariana Fernandes

    Golo do Real Madrid!

    Está feito o segundo dos espanhóis! Marca Fede Valverde!

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    02:45
    Mariana Fernandes

    O golo que está a dar vantagem ao Real Madrid

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    41'
    Mariana Fernandes

    É uma enorme transição rápida do Real Madrid. Fran García roubou a bola junto à própria grande área, entregou a Jude Bellingham e o inglês tirou um passe perfeito a descobrir Vinícius, que tirou um adversário da frente na passada antes de rematar colocado de pé esquerdo.

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    40'
    Mariana Fernandes

    Golo do Real Madrid!

    Está feito o primeiro do jogo! Marca Vinícius!

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    02:30
    Mariana Fernandes

    O golo que está a dar vantagem ao Al Hilal

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    25'
    Mariana Fernandes

    É um belo golo do Al Hilal. Recuperação de bola em zona elevada, com Nasser Al Dawsari a descobrir Aldawsari na área e o avançado saudita a picar a bola por cima de Sebastián Jurado à saída do guarda-redes.

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