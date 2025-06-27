A matemática era complexa, sim, mas ninguém deixava de acreditar. Em Nashville, o Al Hilal defrontava o eliminado Pachuca e sabia que ainda tinha chances de seguir para os oitavos de final do Mundial de Clubes — mesmo que, em Filadélfia, RB Salzbugo e Real Madrid pudessem anular-se mutuamente e seguir em conjunto para a fase seguinte.
Depois dos empates com os austríacos e os espanhóis nas duas jornadas anteriores, os sauditas chegavam ao último dia da fase de grupos com as contas decoradas: era preciso ganhar ao Pachuca e esperar que, no outro jogo do Grupo H que decorria à mesma hora, alguém perdesse ou existisse um empate por menos golos que os marcados pelo Al Hilal. Se esse cenário se confirmasse, algo que nem sequer era assim tão estratosférico, o clube de Riade assegurava uma das derradeiras vagas nos oitavos de final.
???? MI ETERNO AMOR PACHUCA ????
#FIFACWC | #PachucaParaElMundo pic.twitter.com/TGWWCF4Jjl
— Club Pachuca (@Tuzos) June 27, 2025
“Criámos muitas oportunidades nos últimos dois jogos, mas precisamos de as explorar melhor. O Pachuca vai lutar até ao fim, mesmo já não tendo hipóteses de se qualificar. Estiveram muito bem nos outros dois jogos, mesmo tendo perdido, e temos de estar concentrados e lidar com tudo de forma inteligente”, explicou Simone Inzaghi, que chegou aos sauditas já durante este verão, na antevisão.
Assim, no Geodis Park, o treinador italiano apostava em Malcom, Milinkovic-Savic e Aldawsari no apoio a Marcos Leonardo, com João Cancelo e Rúben Neves a serem ambos titulares e o brasileiro Kaio César a começar no banco. Do outro lado, Jaime Lozano apostava no crónico Salomón Rondón como referência ofensiva, com Kenedy e Alexéi Domínguez nas costas do avançado venezuelano.
White at night ⚪️???? pic.twitter.com/ybdBMCpWbW
— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 27, 2025
Numa primeira parte em que a superioridade do Al Hilal foi uma constante, Aldawsari fez a diferença ainda dentro da meia-hora inicial. Nasser Al Dawsari tirou um passe perfeito a descobrir o capitão de equipa e o avançado, à saída de Sebastián Jurado, picou a bola e abriu o marcador (22′). Ao intervalo, os sauditas estavam a vencer o Pachuca com mérito e já sabiam que, à mesma e em Filadélfia, o Real Madrid estava também a vencer o RB Salzburgo — ou seja, virtualmente, a equipa de Simone Inzaghi estava a apenas 45 minutos de carimbar o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes.
Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Al Hilal baixou as linhas, com Rúben Neves a assumir uma posição híbrida entre os centrais e os sauditas a atuarem de forma mais cínica, com recurso à transição rápida e ao espaço que o Pachuca deixava nas costas da defesa. Simone Inzaghi mexeu pela primeira vez já dentro dos últimos 20 minutos, para lançar Moteb Al Harbi, Ali Lajami e Kanno, e os sauditas ainda fecharam as contas nos descontos por intermédio de Marcos Leonardo (90+5′).
O Al Hilal venceu o Pachuca em Nashville e aproveitou o triunfo do Real Madrid contra o RB Salzburgo para subir ao segundo lugar do Grupo H e garantir presença nos oitavos de final do Mundial de Clubes, onde vai defrontar o Manchester City.
AL HILAL TAKES THE LEAD!
Group H is wide open ???? @Alhilal_EN
Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #HILPAC pic.twitter.com/zav5edUhTa
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
A SECOND GOAL TO SEAL THE WIN FOR AL-HILAL IN STOPPAGE TIME!
Catch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game. Free. | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #HILPAC pic.twitter.com/mg5CiNypqW
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 27, 2025
A pérola
Numa equipa com estrelas europeias e muitos milhões investidos, o herói do dia voltou a ser o menino da casa. Aos 33 anos, com uma carreira passada quase por inteiro no Al Hilal à exceção de um empréstimo ao Villarreal, Salem Aldawsari foi novamente decisivo e marcou o golo que deixou os sauditas a sonhar com o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes.
O joker
Com experiência e capacidade de adaptação, Rúben Neves é agora um elemento crucial para Simone Inzaghi tal como já tinha sido anteriormente para Jorge Jesus. O médio português foi crucial para a dimensão ofensiva do Al Hilal na primeira parte e, na segunda, recuou para se intrometer entre os centrais e colaborar na nova estratégia da equipa.
A sentença
Com este resultado e a vitória do Real Madrid frente ao RB Salzburgo, o Al Hilal garantiu o segundo lugar do Grupo H e vai agora defrontar o Manchester City nos oitavos de final do Mundial de Clubes. Já o Pachuca, que entrava para a última jornada já eliminado, despede-se mesmo com três derrotas em três jornadas e zero pontos conquistados.
A mentira
O Al Hilal nunca poderia ser um dos elos mais fracos do Grupo H. Sem perder qualquer jogo, com dois empates e uma vitória, a equipa de Simone Inzaghi mostrou que pode competir com os melhores conjuntos europeus e mostrar-se a um nível interessante. Agora, contra o Manchester City, terá de manter essa premissa contra um grupo de Pep Guardiola que venceu as três jornadas até aqui disputadas.