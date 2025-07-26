Israel volta a abrir portas a lançamentos aéreos de ajuda humanitária para Gaza

Esta noite, as forças militares de Israel vão levar a cabo um lançamento aéreo de ajuda humanitária para Gaza. Esta medida, anunciada em comunicado, é apenas uma da “série de ações” planeadas pelas IDF para melhorar a situação humanitária no enclave.

“Os lançamentos aéreos vão incluir sete paletes de ajuda com farinha, açúcar e comida enlatada fornecida por organizações internacionais”, escrevem as forças israelitas, garantindo que estes lançamentos têm também como objetivo “refutar as afirmações de falsas” de que as pessoas em Gaza estão a morrer à fome devido a um plano “deliberado” de Israel.

Em paralelo, anunciam também que vão ser estabelecidos “corredores humanitários” para assegurar a passagem dos camiões das Nações Unidas que entregam comida e medicamentos à população palestiniana. “As IDF estão preparadas para implementar pausas humanitárias em áreas com elevada densidade populacional, e vão continuar a desmantelar infraestrutura terrorista e a eliminar terroristas nas áreas de atividade”, concluem, citados pelo The Times of Israel.