No mesmo evento, JD Vance assinalou que Donald Trump não deseja um “acordo limitado” com o Irão, mas antes um “grande acordo que termine com o conflito totalmente”.

O vice-presidente norte-americano recorda que o “acordo de cessar-fogo no Irão está a aguentar-se, enquanto as negociações se prolongam”.

JD Vance assegurou que o Irão nunca vai permitir que o Irão tenha armas nucleares. “A nossa oferta a Teerão é clara: ajam como um país normal e vamos tratar-vos com um país normal”, destacou o vice-presidente dos Estados Unidos.

O número dois da presidência norte-americana sublinhou que o Presidente Trump está a oferecer transformar o Irão num “Estado economicamente próspero” se desistir das “ambições nucleares”.

No Paquistão, JD Vance assegurou que houve “grandes progressos”, ainda que tivesse realçado que havia um “grande nível” de “desconfiança” entre Washington e Teerão.