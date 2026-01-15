Mariana Leitão: "Não há nenhuma queixa, relato ou denúncia sobre o João Cotrim de Figueiredo"

Henrique Gouveia e Melo voltou a atacar André Ventura por ter vestido uma parte de farda militar num encontro com ex-combatentes. “Hoje assisti a uma coisa que me deixou profundamente chocado, que foi ver um candidato que não foi militar, que não fez Serviço Militar, que não se ofereceu para as Forças Armadas a utilizar uma peça uniforme. É indigno“, disse.

Num comício na Alfândega do Porto falou diretamente para André Ventura: “Não vale tudo. Quando o vi assim, lembrei-me de uma coisa do género, que foi a falta de respeito aos bombeiros. Quando havia incêndios há 12 dias esse candidato apareceu depois para fazer um filme com um raminho a apagar um foguinho. É indigno, senhor candidato. Os bombeiros não gostaram de ver e eu também não”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Gouveia e Melo diz ainda ao líder do Chega: “O senhor não merece andar fardado. Não ande fardado por favor. Não ande a fazer desse tipo de coisas.”

O almirante, aí já numa referência a António José Seguro, diz que não gostou de ver um candidato a pedir para fazer filmagens numa instalação militar, quando no passado se limitou a “fazer instrução” e depois foi “para o gabinete de um ministro” cumprir o período do Serviço Militar Obrigatório. Gouveia e Melo referia-se a uma notícia do 24 Horas que deu conta que António José Seguro se teria escapado a passar mais tempo na tropa porque foi requisitado como assessor por um ministro de Cavaco Silva.

Quanto a Cotrim, Gouveia e Melo repetiu que também não gosta de “pessoas vaidosas, exibicionistas, que nunca fizeram Serviço Voluntário Obrigatório. Que podiam ter-se oferecido como voluntários à nação.”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

O almirante também alertou que uma segunda volta entre Seguro e Ventura pode levar a esquerda e a direita a acordarem com um Presidente que não querem. “A esquerda pode correr o risco de acabar com o Presidente da extrema-direita”, diz o almirante. E diz também que “a direita pode acabar por inutilidade do seu voto com um Presidente da esquerda.”

No fim garante aos indecisos: “Sou equilibrado, moderado, honesto e estou aqui para vos servir até à morte, se assim for necessário”.