Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! FC Porto perde com o Nottingham Forest e está fora da Liga Europa (1-0, 2-1)
- Arranca a segunda parte do Nottingham Forest-FC Porto!
- Intervalo! FC Porto está a perder com o Nottingham Forest (1-0)
- Golo do Nottingham Forest!
- Bednarek é expulso!
- Começa o Nottingham Forest-FC Porto!
- Onze inicial do FC Porto
- Onze inicial do Nottingham Forest
Histórico de atualizações
-
O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto perdeu com o Nottingham Forest e está fora da Liga Europa, enquanto que o Sp. Braga eliminou o Betis e vai defrontar o Friburgo nas meias-finais. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
-
-
"Não perdemos o jogo aqui, perdemos as grandes oportunidades no Dragão." Farioli diz que FC Porto "não podia ter feito mais do que fez"
O italiano não escondeu a desilusão com a eliminação europeia, mas garantiu que o FC Porto fez tudo o que podia para passar. Dragões continuam sem ganhar em Inglaterra, com 22 derrotas em 25 jogos.
“Não perdemos o jogo aqui, perdemos as grandes oportunidades no Dragão.” Farioli diz que FC Porto “não podia ter feito mais do que fez”
-
Nos outros resultados da noite, o Sp. Braga eliminou o Betis ao golear em Sevilha (2-4) e o Aston Villa afastou o Bolonha ao ganhar em Inglaterra (4-0).
Assim, as meias-finais da Liga Europa são Friburgo-Sp. Braga e Aston Villa-Nottingham Forest.
-
-
As estatísticas finais
ADEUS CINZENTO : Tiro no pé a abrir tira fogo ao Dragão ❌
◉ Vermelho directo de Bednarek trocou as voltas ao plano de Farioli e o FC Porto despede-se do sonho de voltar a conquistar a Liga Europa, às mãos de um velho conhecido, Vitor Pereira
◉ Todos os statscards no site… pic.twitter.com/xL0AJpsUhj
— GoalPoint (@_Goalpoint) April 16, 2026
-
-
Bednarek e a má lição sobre como decidir um jogo a ferro e fogo sem estar lá (a crónica do Nottingham Forest-FC Porto)
A segunda mão estava completamente em aberto, mas fechou-se quando o central polaco foi expulso ainda nos 10 minutos iniciais. FC Porto perdeu com o Nottingham Forest e está fora da Europa (1-0, 2-1).
Bednarek e a má lição sobre como decidir um jogo a ferro e fogo sem estar lá (a crónica do Nottingham Forest-FC Porto)
-
-
Final da partida! FC Porto perde com o Nottingham Forest e está fora da Liga Europa (1-0, 2-1)
Fim do jogo! O FC Porto perde com o Nottingham Forest em Inglaterra e está fora da Liga Europa, enquanto que os ingleses seguem para as meias-finais da competição, onde vão defrontar o Aston Villa. Morgan Gibbs-White marcou o único golo da partida (1-0, 2-1)
-
Cinco minutos de tempo extra para jogar em Inglaterra.
-
Mais jogos pelo FC Porto na Liga Europa:
25 Diogo Costa⬆ ????
24 Pepê
22 Deco
20 Varela
20 Helton
20 Jorge Costa pic.twitter.com/LjCqm2Hh56
— Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026
-
-
Outra vez na trave! Grande remate de Alan Varela de fora de área, a acertar em cheio na barra da baliza de Stefan Ortega. Na resposta, Domínguez atirou de fora de área, mas ao lado.
-
Remate cruzado de Fofana, descaído na esquerda já na grande área, a passar ao lado da baliza.
-
-
Diogo Costa! Grande oportunidade para o Nottingham Forest, com Igor Jesus a rematar já na área para o guarda-redes português defender.
-
Dupla substituição no Nottingham Forest
Saem Murillo e Hudson-Odoi, ambos por lesão, e entram Morato e Dilane Bakwa.
-
-
Remate de Hudson-Odoi, na ressaca de um canto e de fora de área, a passar por cima da baliza.
-
Substituição no FC Porto
Sai Terem Moffi, entra Deniz Gül.
-
Substituição no Nottingham Forest
Sai Dan Ndoye, entra Nikola Milenkovic.
-
Na trave! Grande oportunidade para o FC Porto, com William Gomes a acertar em cheio na barra depois de um cruzamento de Seko Fofana na esquerda. Na resposta, Gibbs-White atirou ao lado de fora de área.
-
-
Remate de Seko Fofana, ainda de longe, a passar ao lado da baliza.
-
Remate de Igor Jesus, já dentro da grande área, com Diogo Costa a defender.
-
Livre direto de William Gomes, mesmo à entrada da grande área, a sair contra a barreira dos ingleses.
-
Substituição no Nottingham Forest ao intervalo
Sai Omari Hutchinson, entra Callum Hudson-Odoi.