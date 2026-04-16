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    22:57
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto perdeu com o Nottingham Forest e está fora da Liga Europa, enquanto que o Sp. Braga eliminou o Betis e vai defrontar o Friburgo nas meias-finais. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    22:56
    Mariana Fernandes

    "Não perdemos o jogo aqui, perdemos as grandes oportunidades no Dragão." Farioli diz que FC Porto "não podia ter feito mais do que fez"

    O italiano não escondeu a desilusão com a eliminação europeia, mas garantiu que o FC Porto fez tudo o que podia para passar. Dragões continuam sem ganhar em Inglaterra, com 22 derrotas em 25 jogos.

    “Não perdemos o jogo aqui, perdemos as grandes oportunidades no Dragão.” Farioli diz que FC Porto “não podia ter feito mais do que fez”

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    22:20
    Mariana Fernandes

    Nos outros resultados da noite, o Sp. Braga eliminou o Betis ao golear em Sevilha (2-4) e o Aston Villa afastou o Bolonha ao ganhar em Inglaterra (4-0).

    Assim, as meias-finais da Liga Europa são Friburgo-Sp. Braga e Aston Villa-Nottingham Forest.

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    22:19
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:09
    Mariana Fernandes

    Bednarek e a má lição sobre como decidir um jogo a ferro e fogo sem estar lá (a crónica do Nottingham Forest-FC Porto)

    A segunda mão estava completamente em aberto, mas fechou-se quando o central polaco foi expulso ainda nos 10 minutos iniciais. FC Porto perdeu com o Nottingham Forest e está fora da Europa (1-0, 2-1).

    Bednarek e a má lição sobre como decidir um jogo a ferro e fogo sem estar lá (a crónica do Nottingham Forest-FC Porto)

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    21:58
    Mariana Fernandes

    Final da partida! FC Porto perde com o Nottingham Forest e está fora da Liga Europa (1-0, 2-1)

    Fim do jogo! O FC Porto perde com o Nottingham Forest em Inglaterra e está fora da Liga Europa, enquanto que os ingleses seguem para as meias-finais da competição, onde vão defrontar o Aston Villa. Morgan Gibbs-White marcou o único golo da partida (1-0, 2-1)

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    90'
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    Cinco minutos de tempo extra para jogar em Inglaterra.

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    21:51
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    84'
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    Outra vez na trave! Grande remate de Alan Varela de fora de área, a acertar em cheio na barra da baliza de Stefan Ortega. Na resposta, Domínguez atirou de fora de área, mas ao lado.

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    79'
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    Remate cruzado de Fofana, descaído na esquerda já na grande área, a passar ao lado da baliza.

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    76'
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    Diogo Costa! Grande oportunidade para o Nottingham Forest, com Igor Jesus a rematar já na área para o guarda-redes português defender.

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    72'
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    Dupla substituição no Nottingham Forest

    Saem Murillo e Hudson-Odoi, ambos por lesão, e entram Morato e Dilane Bakwa.

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    66'
    Mariana Fernandes

    Remate de Hudson-Odoi, na ressaca de um canto e de fora de área, a passar por cima da baliza.

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    65'
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    Substituição no FC Porto

    Sai Terem Moffi, entra Deniz Gül.

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    65'
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    Substituição no Nottingham Forest

    Sai Dan Ndoye, entra Nikola Milenkovic.

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    57'
    Mariana Fernandes

    Na trave! Grande oportunidade para o FC Porto, com William Gomes a acertar em cheio na barra depois de um cruzamento de Seko Fofana na esquerda. Na resposta, Gibbs-White atirou ao lado de fora de área.

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    53'
    Mariana Fernandes

    Remate de Seko Fofana, ainda de longe, a passar ao lado da baliza.

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    50'
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    Remate de Igor Jesus, já dentro da grande área, com Diogo Costa a defender.

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    48'
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    Livre direto de William Gomes, mesmo à entrada da grande área, a sair contra a barreira dos ingleses.

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    45'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Nottingham Forest ao intervalo

    Sai Omari Hutchinson, entra Callum Hudson-Odoi.

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