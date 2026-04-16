Foi uma nota de rodapé durante grande parte da temporada, tornou-se um claro objetivo no final da temporada. Sem ser campeão nacional desde 2022, o FC Porto sempre teve o Campeonato como a prioridade natural, deixando a Liga Europa como o espaço perfeito para gerir o plantel, rodar o onze inicial e testar soluções. Com a possibilidade de voltar a ser campeão nacional cada vez mais perto de ser uma realidade, o FC Porto passou a olhar para a Liga Europa como a maneira perfeita de coroar o plantel, o onze inicial e as soluções.

A cinco jornadas do fim do Campeonato, os dragões têm mais cinco pontos do que o Sporting, sendo que também têm mais um jogo do que os leões, e estão prestes a entrar numa jornada em que há dérbi em Alvalade. Ou seja, o timing para chegar às meias-finais da Liga Europa era o ideal — sendo que para isso era necessário vencer o Nottingham Forest em Inglaterra depois de uma primeira mão complexa há uma semana, no Dragão, graças ao autogolo inexplicável de Martim Fernandes.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Nottingham Forest-FC Porto, 1-0 (2-1 no conjunto das duas mãos) Quartos de final da Liga Europa City Ground, em Nottingham (Inglaterra) Árbitro: Danny Makkelie (Países Baixos) Nottingham Forest: Stefan Ortega, Jair Cunha, Murillo (Morato, 72′), Neco Williams, Ola Aina, Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré, Nicolás Domínguez, Dan Ndoye (Nikola Milenkovic, 65′), Omari Hutchinson (Callum Hudson-Odoi, 45′, Dilane Bakwa, 72′), Chris Wood (Igor Jesus, 17′) Suplentes não utilizados: Matz Sels, Keehan Willows, Lorenzo Lucca, Ryan Yates, James McAtee, Zack Abbott, James Sinclair Treinador: Vítor Pereira FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa (Kiwior, 45′), Thiago Silva, Bednarek, Zaidu (Victor Froholdt, 45′), Seko Fofana, Pablo Rosario, Gabri Veiga (Alan Varela, 45′), William Gomes, Terem Moffi (Deniz Gül, 65′), Borja Sainz (Francisco Moura, 45′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, João Costa, Pepê, Prpic, Tiago Silva, Gabriel Brás, Rodrigo Mora Treinador: Francesco Farioli Golos: Morgan Gibbs-White (12′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Terem Moffi (32′), a Alberto Costa (36′), a Omari Hutchinson (40′), a William Gomes (90′); cartão vermelho direto a Bednarek (8′)

“Acho que uma boa exibição ajuda sempre a construir os níveis de confiança, mas desde o início da época que temos essa exigência. Jogo após jogo… Competições diferentes, adversários diferentes, táticas diferentes. A capacidade que os jogadores têm para reajustar consoante o tipo de jogo que vão jogar é muito positiva. Mas acima de tudo está o espírito, a coesão, a fome, o desejo de entrar em campo e dar tudo. Temos a intenção de lutar por tudo, porque estamos a trabalhar a um nível que nos permite ter essa ambição. O apoio que estamos a receber dos nossos adeptos não é normal. No último jogo havia duas mil pessoas junto ao autocarro, amanhã o estádio estará novamente cheio”, disse Francesco Farioli, que no fim de semana viu os dragões vencerem o Estoril na Amoreira, na antevisão.

Assim e no mítico City Ground, o treinador italiano praticamente repetia o onze inicial da primeira mão, trocando apenas o lesionado Martim Fernandes por Alberto Costa na direita da defesa — Pepê e Borja Sainz voltavam a apoiar Terem Moffi e, no meio-campo, Seko Fofana, Pablo Rosario e Gabri Veiga apareciam em conjunto. Do outro lado, num Nottingham Forest que no intervalo da eliminatória empatou com o Aston Villa, Vítor Pereira tinha Chris Wood como referência ofensiva.

2.ª ???? expulsão da carreira de Bednarek: a anterior também tinha sido em ????????????????????????????, pelo Southampton, frente ao Man. United, em 2020/21 pic.twitter.com/jfdc4DTwLF — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026

O FC Porto até criou a primeira situação de perigo do jogo, com William Gomes a atirar por cima depois de Terem Moffi aparecer na cara de Stefan Ortega (2′), mas a montanha-russa não demorou a tornar-se demasiado tortuosa para os dragões. Bednarek entrou de forma inexplicável sobre Chris Wood, acertando com a sola da chuteira no joelho do adversário, e foi expulso com cartão vermelho direto quando Danny Makkelie foi chamado ao ecrã pelo VAR. Ainda dentro dos 10 minutos iniciais, o FC Porto já estava em inferioridade numérica.

Francesco Farioli não mexeu e Pablo Rosario recuou para o lado de Thiago Silva, mas os dragões só conseguiram equilibrar-se durante cerca de quatro minutos. Ainda durante o primeiro quarto de hora, Alberto Costa perdeu a bola no meio-campo defensivo, Morgan Gibbs-White acelerou e rematou de fora de área, aproveitando ainda um desvio em Pablo Rosario para bater Diogo Costa e abrir o marcador (12′).

12.º ⚽ golo de Gibbs White esta época, o 3.º na Liga Europa ⚠ O médio do Forest já tinha marcado ao FC Porto esta época, no jogo entre as duas equipas na fase Liga pic.twitter.com/Y3PfFoDZvU — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026

Chris Wood acabou mesmo por ser substituído por Igor Jesus, já que não recuperou dos danos causados por Bednarek, e os dragões conseguiram encontrar alguma organização defensiva que permitia não serem asfixiados pelo Nottingham Forest, mas impedia qualquer tipo de expressão ofensiva. Os ingleses dominaram toda a primeira parte, ainda que sem muitas verdadeiras oportunidades de golo, e os portugueses pouco ou nada conseguiram fazer junto da baliza de Stefan Ortega.

Omari Hutchinson ficou muito perto de aumentar a vantagem com um remate à malha lateral (27′), Igor Jesus cabeceou para Diogo Costa defender (30′) e também ao lado (34′), Murillo falhou o alvo de fora de área (37′) e Nicolás Domínguez, já nos descontos, ainda cabeceou a rasar o poste (45+1′). Ao intervalo e em Inglaterra, o FC Porto estava em inferioridade numérica e a perder com o Nottingham Forest, precisando de dar a volta ao jogo e à eliminatória para chegar às meias-finais da Liga Europa.

Vantagem no marcador e no número de jogadores do Forest ao intervalo, com a estatística a espelhar essa superioridade pic.twitter.com/TdlI2bfHho — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026

Francesco Farioli mexeu logo no início da segunda parte e desenhou uma pequena revolução, lançando Francisco Moura, Kiwior, Victor Froholdt e Alan Varela de uma vez, enquanto que Vítor Pereira também colocou Callum Hudson-Odoi. O Nottingham Forest teve uma boa ocasião para marcar logo nos primeiros minutos, com Igor Jesus a obrigar Diogo Costa a uma defesa atenta (50′), mas o FC Porto apresentava-se mais agressivo e intencional, com Seko Fofana a avançar para atirar ao lado de fora de área (53′) — algo que raramente se viu em toda a primeira parte.

As melhorias dos dragões eram notórias e explicavam-se principalmente através das entradas de Kiwior, já que o polaco completou uma linha de três centrais com Pablo Rosario e Thiago Silva, autêntico globetrotter, enchia o meio-campo e servia como o pêndulo habitual entre a defesa e o ataque. William Gomes desperdiçou uma enorme oportunidade para empatar ao acertar na trave após cruzamento de Fofana na esquerda (57′), Vítor Pereira lançou Nikola Milenkovic antes de ter de tirar Murillo e Hudson-Odoi por lesão e Francesco Farioli esgotou as substituições para colocar Deniz Gül.

Mais jogos pelo FC Porto na Liga Europa:

25 Diogo Costa⬆ ????

24 Pepê

22 Deco

20 Varela

20 Helton

20 Jorge Costa pic.twitter.com/LjCqm2Hh56 — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026

O jogo perdeu ritmo e intensidade com as substituições e as paragens e ia favorecendo os interesses dos ingleses, que preferiam quebrar a dinâmica e parar a boa entrada dos dragões na segunda parte. Diogo Costa evitou o golo de Igor Jesus com uma boa defesa (76′) e Fofana continuava a ser o grande inconformado dos portugueses, atirando cruzado na área mas ao lado (79′) antes de Alan Varela também acertar na trave (84′). Até ao fim, e com Igor Jesus a acertar também na barra já nos descontos (90+4′), já nada mudou.

O FC Porto perdeu com o Nottingham Forest em Inglaterra e está fora da Liga Europa, falhando as meias-finais em que os ingleses vão defrontar os também ingleses do Aston Villa, que eliminaram o Bolonha. Num jogo obviamente marcado pela expulsão embrionária de Bednarek, fica a ideia de que os dragões poderiam ter conseguido algo mais mesmo com essa contrariedade — mas o ferro não quis.

ADEUS CINZENTO : Tiro no pé a abrir tira fogo ao Dragão ❌ ◉ Vermelho directo de Bednarek trocou as voltas ao plano de Farioli e o FC Porto despede-se do sonho de voltar a conquistar a Liga Europa, às mãos de um velho conhecido, Vitor Pereira ◉ Todos os statscards no site… pic.twitter.com/xL0AJpsUhj — GoalPoint (@_Goalpoint) April 16, 2026