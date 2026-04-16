Era um jejum que durava há 15 anos e que parecia cada vez mais perto de terminar, mas que terá de esperar por uma nova tentativa. O FC Porto perdeu com o Nottingham Forest e falhou novamente as meias-finais de uma competição europeia — a última vez que chegou a essa fase foi precisamente em 2010/11, quando derrotou o Sp. Braga na final de Dublin e conquistou a Liga Europa.

Num jogo muito marcado pela expulsão embrionária de Jan Bednarek, que viu cartão vermelho direto ainda dentro dos 10 minutos iniciais após uma entrada muito dura sobre Chris Wood, os dragões acabaram por sofrer o único golo da partida enquanto ainda se habituavam à inferioridade numérica e nunca conseguiram recuperar. Foi a quinta derrota do FC Porto na atual temporada, a segunda às mãos do Nottingham Forest — que vai defrontar o Aston Villa de Unai Emery, que eliminou o Bolonha, nas meias-finais –, e o clube continua sem conseguir ganhar em Inglaterra, somando 22 derrotas e três empates em 25 jogos.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Francesco Farioli não escondeu o impacto da expulsão no resultado. “Claro que toda a gente tem a questão de como estes ‘quartos’ poderiam ter sido se tivesse sido 11 contra 11. Os jogadores foram até ao limite, principalmente na segunda parte, com um espírito incrível. Não estamos felizes por termos sido eliminados, mas estou orgulhoso por poder trabalhar com este grupo de jogadores”, começou por dizer.

“Tivemos duas oportunidades em seis minutos, tivemos o controlo. Depois com o vermelho não foi fácil reajustar. A performance esteve lá, o espírito muito bom. Temos de aceitar o resultado. O nosso foco tem de mudar rapidamente para as competições internas. Não perdemos o jogo aqui, perdemos as grandes oportunidades no Dragão. Não podíamos ter feito mais do que fizemos”, acrescentou o treinador italiano.

Em 15 eliminatórias frente a equipas ???????????????????????????? nas provas organizadas pela UEFA, o FC Porto só se qualificou 3 vezes:

1974/75 Wolverhampton

1977/78 Man. United

2003/04 Man. United ⚠ Os portistas foram eliminados nas 9 últimas vezes que defrontaram equipas ???????????????????????????? pic.twitter.com/Isdi2BEneS — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026

Os maus registos do FC Porto em ???????????????????????????? Inglaterra:

➡ Nenhuma vitória, em 25 jogos

➡ 6 derrotas consecutivas

➡ 4 jogos sem marcar

➡ 11 derrotas nos 12 últimos jogos

➡ Apenas um golos nos 12 últimos jogos pic.twitter.com/DvFgF7aAc5 — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026

Mais à frente, Farioli lembrou que os jogadores não têm tempo para recuperar física ou animicamente. “Não temos tempo para recuperar, amanhã voltamos aos treinos. Não há muito tempo para recuperar, os jogadores estão capazes de voltar rapidamente. Estamos a meio de abril, com o desejo de ir jogo a jogo. Vamos estar focados no Campeonato antes de pensarmos na Taça”, terminou.

Também Diogo Costa não escondeu a desilusão. “Custa muito perder assim, mas tenho grande orgulho na nossa equipa, o que estamos a construir está a ser muito positivo. Temos todo o clube metido na atitude do FC Porto, estamos a construir algo positivo e hoje é prova disso. Devíamos ter resolvido a eliminatória em casa, mas seguimos de pé”, começou por dizer.

“Temos todos os portistas, todos os adeptos, funcionários do clube, estamos todos com muita força de querer mudar a vida do FC Porto. Hoje foi a prova, a união e atitude é enorme. A nossa identidade sempre foi jogo a jogo. Ficámos arrumados da Liga Europa, agora seguimos para conquistar os dois títulos que é isso que queremos”, acrescentou o guarda-redes português.

FC Porto eliminado da Liga Europa: os portistas não atingem uma meia-final da Liga Europa desde 2010/11, quando venceram a prova pic.twitter.com/49CqKkiGLx — Playmaker (@playmaker_PT) April 16, 2026