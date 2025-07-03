Depois da primeira sessão de julgamento da Operação Marquês, José Sócrates acusou hoje a juíza Susana Seca de não ser imparcial e justificou essa sua impressão com o que disse ser uma “tutela administrativa” do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

“A advertência da juíza foi porque eu pedi a palavra, não foi porque eu usei da palavra. Mas a senhora juíza está com uma grande hostilidade e manifesta uma grande parcialidade, que tem a ver com tudo o que se passou com o CSM. O facto de haver uma tutela administrativa sobre o poder judicial é uma coisa horrível que deve ser denunciada e vou continuar a fazê-lo”, afirmou.

Em declarações aos jornalistas à saída do tribunal, o ex-primeiro-ministro expressou uma “sensação de déjà-vu” após a sessão inaugural do julgamento e recordou a fase de instrução, concluída em abril de 2021. “Eu já vi este filme. O que se passa aqui foi exatamente aquilo que se passou em três anos de instrução, vamos discutir outra vez as mesmas coisas, tudo o que já foi desmentido, todas as invenções. Tudo já foi provado que é falso. O que tenho de fazer é repetir de novo”, frisou.

José Sócrates regressou às recentes declarações do Procurador-geral da República — em entrevista ao Observador, na qual disse que devia ter oportunidade de provar a sua inocência — para vincar que já a provou na instrução. “Demorou três anos e foram ouvidas muitas testemunhas. E a conclusão em 6.780 páginas do juiz Ivo Rosa foi que todas as acusações eram fantasiosas, incongruentes e especulativas”.