Requerimentos, advertências e o "quarto de banho". O 'show' do primeiro dia de julgamento da Operação Marquês

Passavam poucos minutos das 11h30 desta quinta-feira quando José Sócrates se levantou da sua cadeira na sala de audiência do julgamento do processo Operação Marquês. Na altura, o seu advogado, Pedro Delille, e a presidente do coletivo de juízas, Susana Seca, falavam sobre um requerimento. O ex-primeiro-ministro percorreu a fila de cadeiras até ao outro lado da sala e, à saída da porta, perguntou aos polícias ali presentes onde era o WC, que lhe apontaram para o lado direito do corredor.

Quando ainda estava fora da sala, a magistrada procurou José Sócrates e, ao não o ver, desabafou: “Pediu autorização para sair da sala?”

Ato contínuo, o antigo governante ressurgiu à entrada da sala, para logo ser interpelado pela oficial de justiça sobre aquela situação. “Agora tenho de dizer quando vou ao quarto de banho?“, atirou, indignado.

Quando se encaminhou para o seu lugar, José Sócrates ouviu logo um recado da juíza: “Tem de pedir autorização”. E, de repente, a tensão escalou na sala, com um diálogo direto entre magistrada e arguido, falando um por cima do outro.

José Sócrates (JS) — Senhora juíza, quero pedir a palavra…

Juíza (J) — Neste momento, não…

JS — Não me vai dar a palavra?

J — Neste momento, o tribunal não lhe vai dar a palavra.

JS — Pedi para falar e não me dá a palavra. É isso?

J — Vou advertir o arguido…

JS — O tribunal não me dá a palavra e ainda me adverte?

J — Neste momento, o tribunal não lhe vai dar a palavra. E vamos fazer uma interrupção para melhor apreciar os requerimentos.

Esta interação entre José Sócrates e a juíza presidente Susana Seca, que precipitou a primeira interrupção dos trabalhos ao fim de apenas uma hora de julgamento, foi apenas um dos vários momentos ‘quentes’ do primeiro dia do julgamento da Operação Marquês, 12 anos depois da abertura do inquérito, quase oito anos após a acusação do Ministério Público (MP) e quatro anos decorridos desde a fase de instrução.

Antes, já vários requerimentos de Pedro Delille tinham ditado um ritmo lento na marcha do julgamento, algo que Sócrates assumiu frontalmente, no exterior do tribunal, querer travar: “O julgamento nunca deveria existir. Estou a batalhar para que não exista”.

Requerimentos, nulidades e mais requerimentos

Se houve uma palavra a marcar a manhã, essa palavra foi “requerimento”. Foi apenas pelas 10h30, com cerca de uma hora de atraso, que o julgamento começou, depois de uma longa logística até ter arguidos, advogados, jornalistas e magistrados na sala de audiência do sexto piso do edifício A do Campus, com José Sócrates e o seu amigo empresário Carlos Santos Silva, sentados lado a lado durante toda a sessão, a trocarem algumas palavras enquanto esperavam, colocando a ‘conversa em dia’.

No entanto, depois de resumir os factos da pronúncia e de se informar sobre que arguidos iriam querer prestar declarações e quando o julgamento entrou numa sucessão de requerimentos da defesa do ex-primeiro-ministro. Durante esse processo, Tiago Rodrigues Bastos, mandatário de Armando Vara, brincou que não saberia se o antigo ministro de António Guterres quereria falar “daqui a quatro ou cinco anos”, com a juíza-presidente a contrapor de forma bem humorada com o “otimismo” do advogado.