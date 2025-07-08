À saída do Campus da Justiça, o ex-primeiro-ministro reiterou que “não ficou pedra sobre pedra sobre a questão da PT, nem sobre a OPA da Sonae, nem sobre o veto da Vivo” — uma expressão que já tinha utilizado na declaração aos jornalistas no final das sessão da manhã.

José Sócrates passou então ao assunto das escutas dos telefonemas com o antigo líder do Banco Espírito Santo. O antigo governante sublinhou que são provas de que não tinha uma relação de amizade com Ricardo Salgado, declarando, como já tinha feito na sessão de hoje, que não tinha o seu número e que Salgado chegou a ligar-lhe por engano.

“Eu tratei-o [por caro amigo] pela consideração que era necessário tratar”, afirmou. “Utilizo a expressão muitas vezes e isso não significa amizade. É preciso estar de muita má-fé para tirar essa conclusão”, disse aos jornalistas, acrescentando que usou essas palavras como quem diz: “cumprimentos lá em casa”.

“Tratei-o com a consideração que era necessário ser tratado. Alguém que estava a passar por um processo criminal muito severo. Depois também ficou evidente, nessas conversas, que nós tivemos uma disputa a propósito da Vivo e isso é importante porque o Ministério Público diz que havia um entendimento meu e de Ricardo Salgado sobre a Vivo”, afirmou.

O antigo governante falou ainda sobre as entregas de dinheiro vivo descritas na acusação. “O Ministério Público diz, mas ‘temos o dinheiro.’ Bom, mas o dinheiro não é meu. O dinheiro é de outro”, assegurou.