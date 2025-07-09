Défice cognitivo, "smoking gun" e o “caro amigo” que afinal não era. O arranque das declarações de Sócrates

“O arguido não discute a pertinência das perguntas”. José Sócrates ainda não tinha começado a prestar declarações de manhã perante o tribunal na segunda sessão de julgamento do processo Operação Marquês, no Juízo Central Criminal de Lisboa, e já a juíza-presidente Susana Seca fazia um aviso. Premonitório, mas que de pouco serviu para o que se seguiu, numa audiência marcada por vários momentos de maior tensão entre o ex-primeiro-ministro e a magistrada.

Neste primeiro dia de declarações do antigo governante, o foco esteve quase integralmente no núcleo de factos relacionados com a PT e a sua relação com o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado. Sócrates alegou não ser amigo de Salgado e considerou inclusivamente a proximidade que lhes é apontada pelo Ministério Público (MP) como “uma das mais espantosas fabricações do processo“, apesar de terem sido reproduzidas em audiência várias escutas entre o antigo primeiro-ministro e o ex-banqueiro, no qual o primeiro trata o segundo como “caro amigo”.

No entanto, houve ainda mais PT e a história da última década da operadora de telecomunicações, desde o que considerou ser a prática do seu Governo de combate ao monopólio da companhia em diferentes áreas até ao ataque ao executivo seguinte, de Pedro Passos Coelho, que disse ter contribuído ativamente para a “desgraça” que se abateu sobre aquela empresa.

Naquele que é o tema da acusação que parece ser mais difícil ao MP de validar em julgamento, José Sócrates trouxe ainda provas “smoking gun” — isto é, definitiva ou irrefutável —, foi repreendido pela presidente do coletivo de juízas, ‘pegou-se’ com um dos procuradores, citou um verso de Fernando Pessoa, discorreu sobre os seus conhecimentos filosóficos e debateu o uso de adjetivos com o tribunal. Tudo isto em cerca de cinco horas e meia de depoimento, apenas pontuadas por algumas questões da juíza e cujos esclarecimentos ao MP ficam guardados para quarta-feira.

A “smoking gun” na OPA à PT e uma dupla manipulação que não existiu

Preparado para falar “nos próximos dias” e suportado no princípio da “ampla defesa” para prestar declarações, José Sócrates veio disposto a “não deixar pedra sobre pedra” na acusação, como reiterou no exterior do tribunal ao longo do dia.

A abrir, a OPA da Sonae à PT, entre 2006 e 2007, na qual sublinhou uma “dupla acusação”, pela “manipulação do voto” da Caixa Geral de Depósitos (CGD) contra os interesses da Sonae e pela “outra manipulação” dos representantes do Estado na assembleia-geral da PT, a fim de ser usada a golden share para chumbar a OPA, caso fosse necessário. “Onde é que estão as provas disso? Não existem. Vejo-me na condição referida pelo PGR: vou provar a minha inocência“, atirou.

De seguida, com poucos minutos decorridos, a primeira fricção entre arguido e juíza. O ex-primeiro-ministro apresentou uma ata da reunião do Conselho de Administração da CGD, na qual foi aprovada a objeção à OPA antes da assembleia-geral de acionistas da PT. Sem deixar de elencar todos os nomes dos administradores presentes, referiu também os testemunhos nos quais estes elementos garantiram não ter sofrido pressões do Governo.