Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Sporting vence P. Ferreira e segue na Taça de Portugal (2-3)
- Começa a segunda parte do prolongamento do P. Ferreira-Sporting!
- Intervalo no prolongamento! O Sporting está a vencer o P. Ferreira (2-3)
- Golo do Sporting!
- Começa o prolongamento do P. Ferreira-Sporting!
- Final da partida! P. Ferreira e Sporting seguem para prolongamento (2-2)
- Golo do Sporting!
- Golo do P. Ferreira!
- Arranca a segunda parte do P. Ferreira-Sporting!
- Intervalo! P. Ferreira e Sporting estão empatados (1-1)
- Golo do P. Ferreira!
- Começa o P. Ferreira-Sporting!
- Onze inicial do Sporting
- Onze inicial do P. Ferreira
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting venceu o P. Ferreira após prolongamento e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"São jogos de Taça, também vim destes escalões e sei a motivação." Rui Borges diz que não podia "pedir mais" à equipa
Treinador do Sporting não escondeu que meia-hora adicional era evitável, mas mostrou-se satisfeito com a reação da equipa aos golos sofridos. Leões vão encontrar Anadia ou Marinhense na próxima ronda.
“São jogos de Taça, também vim destes escalões e sei a motivação.” Rui Borges diz que não podia “pedir mais” à equipa
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As estatísticas finais
????Sporting com registos avassaladores a nível estatístico frente ao FC Paços de Ferreira:
????70% posse de bola
????39 remates (!!!)
????25 cantos a favor e nenhum concedido pic.twitter.com/H38fY0DlWu
— Playmaker (@playmaker_PT) October 18, 2025
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Um jogo com demasiadas alucinações para quem não gosta de histórias alucinantes (a crónica do P. Ferreira-Sporting)
Num jogo surpreendentemente complexo e perigoso, onde foi sempre pálido, o Sporting precisou do prolongamento e de um autogolo para afastar o P. Ferreira e seguir em frente na Taça de Portugal (2-3).
Um jogo com demasiadas alucinações para quem não gosta de histórias alucinantes (a crónica do P. Ferreira-Sporting)
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O Sporting já sabe que, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Anadia e o Marinhense, que só jogam amanhã (15h)
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Final da partida! Sporting vence P. Ferreira e segue na Taça de Portugal (2-3)
Fim do jogo! O Sporting vence o P. Ferreira após prolongamento e segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Ronaldo Lumungo, João Victor, Pedro Gonçalves, Ioannidis e Tiago Ferreira (ag) marcaram os golos da partida (2-3)
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Agora foi Matheus Martins a rematar, mas ao lado da baliza do Sporting.
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Remate de Nito Gomes, de fora de área, a passar por cima da baliza de João Virgínia.
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Cartão amarelo para Rafael Vieira.
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????????Tiago Ferreira faz o 5.º autogolo da carreira:
vs ????????Sporting (Paços Ferreira)
vs ????????Egnatia (FK Kukësi)
vs ????????Gyirmot (MTK)
vs ????????Mezokovesdi (MTK)
vs ????????Politehnica Iasi (CS Universitatea Craiova) pic.twitter.com/or7fipZJZC
— Playmaker (@playmaker_PT) October 18, 2025
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Remate de Geny Catamo, na direita, com Jeimes Menezes a defender.
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Remate de Miguel Mota, depois de passar por Quenda, com João Virgínia a encaixar.
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O golo que está a dar vantagem ao Sporting
Tiago Ferreira foi infeliz e o Sporting está na frente ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #taçadeportugal #fcpaçosdeferreira #sportingcp pic.twitter.com/IPseZMIOr3
— sport tv (@sporttvportugal) October 18, 2025
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Começa a segunda parte do prolongamento do P. Ferreira-Sporting!
Arranca a meia-hora extra na Capital do Móvel!
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Intervalo no prolongamento! O Sporting está a vencer o P. Ferreira (2-3)
Fim da primeira parte do prolongamento! O Sporting está a vencer o P. Ferreira (2-3)
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Um minuto de tempo extra para jogar na primeira parte do prolongamento.
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Geny Catamo arrancou na direita, combinou com Fresneda e o lateral espanhol cruzou para a área, onde Tiago Ferreira apareceu a desviar para a própria baliza ao primeiro poste.
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Golo do Sporting!
Está feita a reviravolta! Autogolo de Tiago Ferreira.
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Cartão amarelo para Pedro Gonçalves, por falta sobre Nito Gomes.
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Substituição no P. Ferreira
Sai Ronaldo Lumungo, entra Matheus Martins.