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    23:30
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting venceu o P. Ferreira após prolongamento e está na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:29
    Mariana Fernandes

    "São jogos de Taça, também vim destes escalões e sei a motivação." Rui Borges diz que não podia "pedir mais" à equipa

    Treinador do Sporting não escondeu que meia-hora adicional era evitável, mas mostrou-se satisfeito com a reação da equipa aos golos sofridos. Leões vão encontrar Anadia ou Marinhense na próxima ronda.

    “São jogos de Taça, também vim destes escalões e sei a motivação.” Rui Borges diz que não podia “pedir mais” à equipa

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    23:01
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    23:01
    Mariana Fernandes

    Um jogo com demasiadas alucinações para quem não gosta de histórias alucinantes (a crónica do P. Ferreira-Sporting)

    Num jogo surpreendentemente complexo e perigoso, onde foi sempre pálido, o Sporting precisou do prolongamento e de um autogolo para afastar o P. Ferreira e seguir em frente na Taça de Portugal (2-3).

    Um jogo com demasiadas alucinações para quem não gosta de histórias alucinantes (a crónica do P. Ferreira-Sporting)

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    22:56
    Mariana Fernandes

    O Sporting já sabe que, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Anadia e o Marinhense, que só jogam amanhã (15h)

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    22:51
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Sporting vence P. Ferreira e segue na Taça de Portugal (2-3)

    Fim do jogo! O Sporting vence o P. Ferreira após prolongamento e segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Ronaldo Lumungo, João Victor, Pedro Gonçalves, Ioannidis e Tiago Ferreira (ag) marcaram os golos da partida (2-3)

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    120'
    Mariana Fernandes

    Agora foi Matheus Martins a rematar, mas ao lado da baliza do Sporting.

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    119'
    Mariana Fernandes

    Remate de Nito Gomes, de fora de área, a passar por cima da baliza de João Virgínia.

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    116'
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    Cartão amarelo para Rafael Vieira.

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    22:45
    Mariana Fernandes

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    114'
    Mariana Fernandes

    Remate de Geny Catamo, na direita, com Jeimes Menezes a defender.

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    108'
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    Remate de Miguel Mota, depois de passar por Quenda, com João Virgínia a encaixar.

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    22:35
    Mariana Fernandes

    O golo que está a dar vantagem ao Sporting

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    105'
    Mariana Fernandes

    Começa a segunda parte do prolongamento do P. Ferreira-Sporting!

    Arranca a meia-hora extra na Capital do Móvel!

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    22:32
    Mariana Fernandes

    Intervalo no prolongamento! O Sporting está a vencer o P. Ferreira (2-3)

    Fim da primeira parte do prolongamento! O Sporting está a vencer o P. Ferreira (2-3)

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    105'
    Mariana Fernandes

    Um minuto de tempo extra para jogar na primeira parte do prolongamento.

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    105'
    Mariana Fernandes

    Geny Catamo arrancou na direita, combinou com Fresneda e o lateral espanhol cruzou para a área, onde Tiago Ferreira apareceu a desviar para a própria baliza ao primeiro poste.

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    104'
    Mariana Fernandes

    Golo do Sporting!

    Está feita a reviravolta! Autogolo de Tiago Ferreira.

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    102'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Pedro Gonçalves, por falta sobre Nito Gomes.

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    98'
    Mariana Fernandes

    Substituição no P. Ferreira

    Sai Ronaldo Lumungo, entra Matheus Martins.

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