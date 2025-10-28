Momentos-chave
- Portas não será candidato a Belém, confirma Nuno Melo. CDS só decide apoio na próxima semana
- Montenegro diz que PS "quis ficar de fora" na lei da nacionalidade
- Cartazes do Chega sobre Bangladesh? "Tentamos cumprir objetivos independentemente dos cartazes", diz Montenegro
- Montenegro: "Não queremos portugueses de ocasião"
- Governo prepara "lei do retorno" para imigrantes que não "cumprem regras"
- Montenegro pede a PS e Chega que não "desvirtuem OE e contas públicas"
- Montenegro: OE e nacionalidade "mostram que Governo está aqui para unir e não dividir"
- Lei da nacionalidade aprovada em votação final global
- Lei da nacionalidade na generalidade. Como previsto, proposta do Governo aprovada. Chumba apenas perda da nacionalidade proposta pelo Chega
- António Rodrigues assegura que PSD "não cedeu ao facilitismo" e conseguiu "proposta da moderação"
- Cristina Rodrigues: "É um grande dia para os portugueses que têm sangue português nas veias"
- João Almeida: "Havia anúncios por todo o lado a dizer que a nacionalidade portuguesa era fácil"
- Rui Rocha nota que se chegou a uma "situação em que o alargamento do prazo se tornou praticamente consensual"
- Paula Santos considera que alterações introduzidas pelo Chega "pioram" a lei
- JPP defende "lei da nacionalidade que una e não descrimine"
- Carneiro diz que é "inaceitável que se use linguagem das portas escancaradas"
- Inês Sousa Real entende que houve "onda populista" na lei da nacionalidade
- Bloco acusa Governo e Chega de "oportunismo político disputa de votos"
- Leitão Amaro agradece a Chega e IL e lamenta "fixação" do PS: "Não nos fechamos como país, nem nos radicalizamos"
- Parlamento aprova voto de pesar a Pinto Balsemão por unanimidade
- Orçamento do Estado aprovado na generalidade. Tal como previsto, PS absteve-se e Chega votou contra
- Margarida Balseiro Lopes acredita que "resultados estão à vista": "Portugal está hoje melhor do que estava há um ano e meio"
- Ana Gabriela Cabilhas diz que orçamento "não chora por tempo de ditaduras" nem toma como exemplo um "governo de geringonça"
- Ventura diz que "para defender a honra do PS eram precisas resmas de papel", Brilhante Dias pede distribuição de "mais de cem mentiras"
- "Três salazares não serão suficientes para fazer calar o PS, por eles três Mários Soares se levantarão", diz Brilhante Dias
- Ventura até poderia aceitar o "nacional-corporativismo" e diz que "caminho [do OE] é o mesmo que o PS já tinha percorrido"
- PS justifica abstenção: "Governo não terá álibis ou desculpas" para "o seu falhanço"
- Mário Amorim Lopes responde a Montenegro: "Pelos vistos é radical ambicionar um país que não olha de baixo para cima"
- Livre vota contra orçamento "em nome de um país melhor" e promete apresentar "cavaleiros orçamentais" na especialidade
- PCP ataca PS por viabilizar OE que "não é uma peça de estabilidade política, mas da estabilidade da política em curso"
- João Almeida garante que este não é um "orçamento de aventura nem de carneirismo"
- Mortágua: "Chega organiza a política do sistema, PSD passa a escrito e PS assina por baixo"
- PAN diz que a sua abstenção é "voto de esperança e de exigência"
- JPP pede que este "orçamento não seja apenas um exercício técnico, mas um passo para país mais equilibrado"
- Hugo Soares diz que Chega vota contra "por birra": "Não quer ficar na fotografia de pé com o PS a aprovar o OE"
- "Acabou o combustível no tanque dos argumentos da oposição para não pôr o país a crescer", afirma Hugo Carneiro
- PS responde a tiros do Chega a sua abstenção: "OE é um assunto sério e para assuntos sérios está cá o PS para resolver"
- António Mendonça Mendes diz que PS vai cumprir equilíbrio orçamental, mas diz que Governo não tem desculpa para não cumprir
- Chega acusa Montenegro de "não gostar" da Justiça e "entre Spinumvivas e betão o tema é questão de fezada"
- Ministra diz que Governo está a fazer obras em todo o país para evitar as "perdas de águas"
- Ventura anuncia que Chega vai votar contra o Orçamento do Estado
- Maria da Graça Carvalho saúda fim das tarifas garantidas na energia, que permite "baixar o preço da eletricidade"
- IL acusa Governo de "despejar jovens de Portugal"
- PSD defende "OE como não há memória a favor dos Açores"
- Rui Rocha critica o "toque de Midas ao contrário" de Montenegro
- Pedro Pinto diz que PSD vive "no mundo cor de rosa do PS"
- PSD diz que Chega só faz do ISP "alfa e ómega" do debate por não ter argumentos. E aconselha Carneiro a não "repetir erros" de Pedro Nuno
- Ministra ataca "espartilho" da esquerda sobre salários e nega "ataque" a mulheres que amamentam
- Livre diz que alargamento da licença parental é "boa notícia", embora ainda curta
- Partidos insistem em aumento de pensões e alargamento da licença parental
- Ministra acusa PS de fazer contas com base em "saldo da Segurança Social que não existe"
- PS e Bloco perguntam se pensões vão "alimentar mercados", CDS sugere aumento da licença de parentalidade
- Ministra do Trabalho quer legislação laboral "que não tolha crescimento". Diz que "dialogará", mas avisa que avançará com a reforma
- Livre diz que OE não pode ser "discussão pró-forma" em "circuito fechado"
- Chega: "Vivemos em democracia e não são os defuntos que destroem a democracia, são os vivos"
- Castro Almeida: "Tomara que se pudesse falar durante muitos anos de um OE de continuidade como este"
- IL critica "Orçamento de continuidade", Chega entende que é "paupérrimo" e PS diz que país está "refém dos fundos comunitários"
- Ministro garante que não há "alarme" com baixa nas exportações e promete pôr fim ao "tormento" da burocracia
- PS alerta para "incumprimento" com autarquias, CDS-PP diz ser "incompreensível crítica à redução da taxa de IRC"
- Castro Almeida reforça que "não há risco de incumprimentos do PRR"
- Oposição critica ministro da Economia: "Faz anos, mas não está de parabéns"
- Ministro da Economia e Coesão atira aos "profetas da desgraça": "Vamos utilizar a totalidade das subvenções do PRR"
- OE. Ventura aguarda sinais do Governo, mas garante que "questão dos combustíveis é mesmo decisiva"
- João Almeida responde ao Chega: "Nunca houve um investimento em Defesa como há neste orçamento"
- Ventura confirma acordo com o PSD na lei da nacionalidade: "A política é a arte da negociação e do possível"
- Vieira da Silva: "Não nos esquecemos quem antes usou mortes para agitar o medo e agora diz que são normais"
- Vieira da Silva fala em "OE de fantasia" e no "regresso à política da suborçamentação" na Saúde
- Miranda Sarmento: "Bancadas do PS e Chega dizem que as contas estão desequilibradas, mas propõem aumentar a despesa"
- "As reformas que estamos a levar a cabo demoram tempo", responde ministro das Finanças à IL
- "É um orçamento de fim de festa". PS diz que Governo estoirou as "contas certas".
- Oposição pergunta por "justiça fiscal", PSD diz que houve "uma enorme redução de impostos" num ano de Governo
- Miranda Sarmento recorda que crescimento que o PS deixou resulta do crescimento pós-pandemia
- Mortágua quer saber "quando e como Governo vai cobrar de volta 200 milhões que está a entregar à banca"
- "Este não é o país de Joaquim nem de Luís". Chega diz que orçamento é "triste surpresa para as famílias"
- Mendonça Mendes diz que ministro tem "contas inconsistentes" e OE "sem política económica subjacente"
- Presidente da República promulga diploma sobre lanchas rápidas
- Hugo Carneiro acusa o PS de "vigarice política" em relação ao crescimento económico
- Sarmento: "Portugal é hoje um exemplo de estabilidade política, económica e financeira".
- "Governo encetou uma profunda agenda de transformação em Portugal, OE para 2026 é continuação disso", diz Miranda Sarmento
- António José Seguro quer "fazer mudança tranquila" e recusa que o "arrumem em gavetas"
- Livre vai votar contra proposta de Orçamento do Estado
- Discussão da proposta do Orçamento do Estado prossegue hoje no Parlamento. Documento tem aprovação garantida
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Bom dia,
Termina aqui a cobertura neste artigo em direto, mas pode continuar a acompanhar a atualidade da política nacional neste novo artigo.
Lei de retorno de estrangeiros vai chegar ao parlamento até dezembro
Obrigado por continuar connosco
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Portas não será candidato a Belém, confirma Nuno Melo. CDS só decide apoio na próxima semana
Paulo Portas não vai ser candidato a Belém. A confirmação foi dada a Nuno Melo “há dias” e, assim, o CDS abre agora a discussão sobre eleições presidenciais, não tomando uma decisão já no Conselho Nacional que decorre agora no Largo do Caldas.
Aos jornalistas, Melo esclareceu que a hipótese Portas esteve “como possibilidade” em cima da mesa mas já está esclarecido que não se confirmará.
Assim, na próxima semana deverá propor uma posição oficial à direção do CDS, sendo certo, recorda, que o partido integra uma coligação — a AD, sendo que o PSD apoia Luís Marques Mendes. São as “circunstâncias de facto” que existem, frisou.
Por agora, Melo quis apenas frisar que o CDS apoiará um candidato que seja “expressão de um Estado de direito democrático”, sem “extremos”, “sabendo que não há ninguém da família política do CDS”.
Quanto a Portas, “ainda é novo” e o CDS continua a acalentar a “esperança” de que no futuro seja candidato.
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Montenegro diz que PS "quis ficar de fora" na lei da nacionalidade
Montenegro defende o critério dos meios de subsistência para atribuir a nacionalidade portuguesa a alguém, que nunca “suscitou nenhuma querela” quando esteve antes em vigor (até 2006). “É verdade que houve uma aproximação, mas não podiam estar à espera de que tivéssemos abertura e não aceitássemos propostas de outros partidos”, diz, lembrando que também acolheu propostas do PS — incluindo a inclusão de cidadãos da UE no período de residência mínimo. “Demonstrámos abertura para também aqui não desvirtuar o eixo principal, as medidas estruturais no diploma, mas naturalmente acedendo à inclusão de algumas propostas”, naturalmente com maior significado dos que estavam disponíveis para votar a favor (ou seja, o Chega).
“Mas eu lamento que o PS, tendo visto essas propostas incluídas e uma abertura demonstrada para aprofundar um pouco mais alguns pontos, tenha querido manifestamente ficar de fora sem razão aparente, que não não reconhecer o erro dos últimos anos — quer na política migratória quer na nacionalidade”, dispara Montenegro. “O PS talvez tenha ainda alguma dificuldade em reconhecer que o caminho de abertura escancarada da porta da imigração e a banalização da nacionalidade não foram positivos e estão a ser alvo de uma modificação estruturante”.
“O dia é de destacar o que nos une e não o que nos divide, não vou prolongar esse tipo de abordagem nem de estado de alma que o secretário-geral do PS evidenciou”, atira, ao ser questionado pelas declarações em que António Leitão Amaro disse ver uma “reengenharia demográfica e política” no país e que valeram um pedido de retratação de José Luís Carneiro.
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Cartazes do Chega sobre Bangladesh? "Tentamos cumprir objetivos independentemente dos cartazes", diz Montenegro
Montenegro responde agora aos jornalistas. O Governo, diz, está “confortável” e até “obrigado” a legislar neste sentido — isto em resposta a uma pergunta sobre se está confortável em aprovar estas alterações com o Chega quando o país tem cartazes na rua dizendo que “isto não é o Bangladesh”. O foco é resolver problemas, argumenta, e foi querendo ter uma imigração regulada e humanista que o Governo votou com o Chega primeiro a lei de estrangeiros, e agora a da nacionalidade, para quem está cá anos suficientes e demonstra uma “vontade profunda e genuína” e uma identificação com os valores e sociedade portuguesa.
“São passos importantes para termos mais coesão social e económica”, defende. “Tentamos prosseguir os nossos objetivos independentemente dos cartazes que qualquer partido possa ter na rua”.
Montenegro diz que é uma “interpretação completamente abusiva” dizer que está a dar mais importância à lei da nacionalidade, porque interveio no debate orçamental e porque também falou do tema nesta declaração.
“É nossa convicção que ambos foram amadurecidos, suscetíveis de merecer uma apreciação ponderada e atempada dos partidos”, argumenta. O atual diploma da nacionalidade, garante, respeita a Constituição e merecerá essa apreciação desde logo do Presidente da República. Promete ainda assim respeitar a sua decisão, embora acredite que há “todas as razões” para haver promulgação e entrada em vigor, e lembrando que teve uma maioria larga na AR.
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Montenegro: "Não queremos portugueses de ocasião"
Montenegro diz que a lei da nacionalidade é uma solução “equilibrada”. “Define quem somos, o que valorizamos e o país que vamos deixar. A nacionalidade é o reconhecimento de um vínculo profundo e não deve ser banalizada. Dignificá-la significa dignificar cada português”.
Ser português, diz, é uma honra e responsabilidade, e não uma conveniência e formalidade. Para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal. Para Montenegro a lei afirma a soberania e identidade portuguesa, exigindo tempo de integração, conhecimento da língua e cultura, ligação efetiva ao país e respeito por regras fundamentais.
“Não queremos portugueses de ocasião”, atira. Com este OE e esta nova lei há passos seguros para um Portugal “mais próspero e mais justo”.
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Governo prepara "lei do retorno" para imigrantes que não "cumprem regras"
Sobre a “grave situação” encontrada sobre imigração, diz Montenegro, o Governo está a fazer uma reforma estrutural, do fim do regime da manifestação de interesse à nova polícia de fronteiras e à resolução de pendências da AIMA. Agora, a AR aprova nova lei da nacionalidade, “através de maioria qualificada de cerca de 70% dos deputados”.
Em breve será apresentada a “lei de retorno” para um repatriamento “digno, eficaz e com melhor cooperação com países de origem de quem não respeitar as regras” em Portugal. “Perante o caos, estamos a devolver a ordem. Perante a crise escolhemos reformar”.
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Montenegro pede a PS e Chega que não "desvirtuem OE e contas públicas"
Montenegro fala do crescimento do país, acima da UE, com menos impostos e contas equilibradas. “Este OE reforça a política de rendimentos, valoriza o trabalho, o mérito e a justiça social”, abrindo esperança aos jovens portugueses, argumenta.
“Os partidos com maior representação têm agora a responsabilidade acrescida de não desvirtuar o OE nem pôr em causa o rumo virtuoso das contas públicas. Reitero que a margem para alterações é muito curta”.
Portugal, diz, é um fator de estabilidade e isso deve merecer a atenção e sentido de responsabilidade de todos.
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Montenegro: OE e nacionalidade "mostram que Governo está aqui para unir e não dividir"
Luís Montenegro fala agora em São Bento, dizendo que este é um dia “marcante” e que “define a vida nacional para os próximos anos”.
Por um lado, por causa da aprovação do OE; por outro, a aprovação por “larga maioria” da nova lei da nacionalidade.”Demonstram que Governo está aqui para unir e não dividir” e é capaz de liderar compromissos, argumenta.
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O debate do Orçamento em versão de bolso. O confiante, o contorcionista e o irritante imposto
Orçamento do Estado está aprovado, graças à abstenção do PS, como já era esperado. Discussão prolongou-se por resmas horas entre a confiança do Governo e o contorcionismo do PS. Chega não largou ISP.
O debate do Orçamento em versão de bolso. O confiante, o contorcionista e o irritante imposto
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Lei da nacionalidade aprovada em votação final global
Na votação final global, a lei da nacionalidade foi aprovada com a seguinte votação: PSD, Chega, IL e CDS e JPP a favor (157 votos) e PS, Livre, PCP, BE e PAN contra (64 votos).
Já a proposta com a alteração do Código Penal, que cria a pena acessória de perda da nacionalidade, também foi aprovada com os mesmos sentidos de voto na votação final global.
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Lei da nacionalidade na generalidade. Como previsto, proposta do Governo aprovada. Chumba apenas perda da nacionalidade proposta pelo Chega
Segue a votação na generalidade de um projeto de lei e dois textos que o Governo substituiu sobre a lei da nacionalidade.
A proposta do Chega para alterar “a Lei da Nacionalidade no sentido de restringir a aquisição da nacionalidade portuguesa e assegurar a possibilidade da sua perda em determinados casos” foi chumbada com os votos contra do CDS, PSD, PS, PAN, L, PCP, IL e BE e a abstenção do JPP — André Ventura já tinha revelado que não havia acordo.
Já as proposta do Governo sobre a lei da nacionalidade, com a alteração do Código Penal criando a pena acessória de perda da nacionalidade, foram aprovadas com os votos a favor de PSD, CDS e Chega IL, os votos contra PS, PAN, L, PCP, BE e abstenção do JPP.
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António Rodrigues assegura que PSD "não cedeu ao facilitismo" e conseguiu "proposta da moderação"
António Rodrigues, do PSD, acredita que esta matéria conseguira a “necessidade de consenso”. “MAa com esta chicana política, ninguém quer discutir a lei da nacionalidade. Querem mostrar que ganharam e quem fica a perder são os portugueses.”
O deputado do PSD garante que foram ouvidas as entidades competentes e que foi apresentada a “proposta da moderação”. “Estivemos disponíveis para que todos, mas mesmo todos, fizessem chegar a sua posição”, explica, destacando que “o país mudou e a condição de ser português mudou”.
Realça que há quem “queira continua a defender que o país é o mesmo”, mas assegura que não é e que houve mudanças. “Não cedemos ao facilitismo”, assegura, realçando que “o que afastou [o PSD] do PS é que em cada discussão havia uma exceção”.
Dentro do que é a linha europeia e a “preocupação” do país, António Rodrigues explica que se “confunde autorizações de residência com nacionalidade”, frisando que são “conceitos que não têm nada a ver”. “O que construímos é em pedra.”
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Cristina Rodrigues: "É um grande dia para os portugueses que têm sangue português nas veias"
Cristina Rodrigues, do Chega, começa pela parte do legislativo para dizer que “a esquerda teria ouvido entidades que de nacionalidade portuguesa nada têm a ver”. “Temos dezenas de pareceres, houve audições, a deputada Mariana Mortágua não se dignou a aparecer porque foi para Gaza”, atira a deputada.
“É um grande dia para os portugueses que têm sangue português nas veias, não são os que estão na AIMA”, acrescenta, criticando a esquerda por “insistir no erro” de querer dar a nacionalidade a quem “nem sabe onde é Portugal”.
Cristina Rodrigues, dirigindo-se a Mariana Mortágua, assegura: “Não é a lei que nós queríamos, é a lei possível.” E elogia a “maioria” que conseguiu as alterações à lei, desde o tempo para a aquisição até aos critérios necessários e possibilidade de perda.
“Ser português é muito mais do que o papel, como foi aquilo a que vocês reduziram a nacionalidade”, defende, concluindo que “quem não compreende isso nem devia estar sentado nesta câmara”.
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Paulo Muacho: "Nunca houve vergonha de criar uma lei que vendia a nacionalidade por 500 mil euros"
Paulo Muacho, do Livre, considera que discussão é sobre o que “há de mais essencial na República”, mas critica que não tenha havido “tempo” e que se trate de uma “cortina de fumo” para que o Governo esconda o que se passa na Saúde ou Habitação.
“É quase como se fosse o quem quer ser milionário, mas os milionários não precisam de testes ou burocracias”, atira, frisando que “nunca houve vergonha de criar uma lei que vendia a nacionalidade por 500 mil euros”. O deputado defende que querem fazer do processo uma “profissão de fé”.
“Tudo isto existe, tudo isto é triste”, afirma, citando Amália Rodrigues, mas completa dizendo que “nem tudo é fado” — “Não estamos resignados”, resume, alertando que “Portugal é mais Portugal quando respeita os emigrantes que tiveram de sair e ouviram as indignidades que agora dizem”.
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João Almeida: "Havia anúncios por todo o lado a dizer que a nacionalidade portuguesa era fácil"
João Almeida, do CDS-PP, considera que é um dos processos mais importantes dos últimos anos, frisando que “estamos longe de ser o único país a rever a lei da nacionalidade”. “Num país em que o número de imigrantes quadruplica a nacionalidade tem uma procura diferente”, realça.
Além de garantir que processo não foi feito “à pressa” e deu a a possibilidade de “todos intervirem”, realçando que o PS ficou a “um ano do que vai ser votado” e colocou uma grande lista de “exceções”. Critica agora as declarações de José Luís Carneiro sobre a postura do SEF. “Havia anúncios por todo o lado a dizer que a nacionalidade portuguesa era fácil”, sublinha, referindo que é um “desrespeito pela história”. “Ser português nunca foi e nunca vai ser fácil.”
O deputado do CDS-PP entende que as alterações à lei trazem “normalidade”, crente de que hoje se dá um “grande passo para honrar história”.
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Rui Rocha nota que se chegou a uma "situação em que o alargamento do prazo se tornou praticamente consensual"
Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, começa por dizer que Portugal enfrentou uma “bancarrota financeira” com Sócrates e uma “bancarrota migratória” com Costa. Diz que o que foi discutido “faria sempre sentido independentemente do número de estrangeiros que vivem em Portugal” e nota que a adesão da nacionalidade “tem de ser feita aos valores” portugueses.
“Chegámos a uma situação em que o alargamento do prazo se tornou praticamente consensual, tivemos uma proposta do PS que alargava para nove anos. Estamos a falar de 95% do Parlamento”, explica o deputado liberal, notando que “há na legislação uma discriminação em função da origem” e que IL fez o aviso sobre questões constitucionais.
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Paula Santos considera que alterações introduzidas pelo Chega "pioram" a lei
Paula Santos, do PCP, tem “pena que Governo e partidos de direita tenham maltratado” a lei da nacionalidade, criticando o processo legislativo e o facto de não ter havido a “devida ponderação”.
“Foi um processo conturbado”, sublinha, frisando que as alterações introduzidas pelo Chega “pioram” a lei que chegou à Assembleia da República. “Lei impõe retrocesso sem precedentes introduzindo critérios para dificultar aquisição, é injusta, desumana e cria dificuldades a quem nasceu e vive no nosso país. E usa critérios diferentes em função do país de origem de quem quer a nacionalidade”, argumenta.
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JPP defende "lei da nacionalidade que una e não descrimine"
Filipe Sousa, do JPP, entende que se criam “desigualdades” no acesso à nacionalidade, pedindo que não se “abram brechas no sistema”. “JPP defende lei da nacionalidade que una e não descrimine”, realça.
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Carneiro diz que é "inaceitável que se use linguagem das portas escancaradas"
José Luís Carneiro, líder do PS, agradece a quem dialogou com o Governo para a lei dos estrangeiros e lei da nacionalidade. “Nunca podemos esquecer uma máxima fundamental: a imigração desloca-se para onde a economia cresce e para onde há empregos e quando a economia entra em declínio parte para outras paragens. É um fenómeno global”, explica, referindo ser “inaceitável que se use linguagem das portas escancaradas”.
“Estávamos disponíveis para ampliar alguns casos e reforçar vínculos à cidadania do país, mas em momento algum estaríamos disponíveis para permitir que falhas do Estado se pudessem abater sob direitos fundamentais”, alerta disponível para ouvir, ao lado do Governo, as forças de segurança e perceber como é que o “país ficou mais ou menos seguro” nos últimos anos.
José Luís Carneiro diz ainda que não quis abrir porta à “subjetividade da cultura portuguesa” e critica Leitão Amaro pela declaração sobre a questão demográfica, pedindo que possa “corrigir declaração”
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Inês Sousa Real entende que houve "onda populista" na lei da nacionalidade
Inês Sousa Real entende que “se for para dar vistos ou nacionalidade a quem for muito rico já não há problemas”. A deputada do PAN critica os “atropelos” da primeira parte do processo e agora o facto de haver uma discussão “em cima do OE”.
“Este processo é tudo menos digno”, alerta, apontando à “onda populista” que acredita ter levado a este processo.