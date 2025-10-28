Paulo Portas não vai ser candidato a Belém. A confirmação foi dada a Nuno Melo “há dias” e, assim, o CDS abre agora a discussão sobre eleições presidenciais, não tomando uma decisão já no Conselho Nacional que decorre agora no Largo do Caldas.

Aos jornalistas, Melo esclareceu que a hipótese Portas esteve “como possibilidade” em cima da mesa mas já está esclarecido que não se confirmará.

Assim, na próxima semana deverá propor uma posição oficial à direção do CDS, sendo certo, recorda, que o partido integra uma coligação — a AD, sendo que o PSD apoia Luís Marques Mendes. São as “circunstâncias de facto” que existem, frisou.

Por agora, Melo quis apenas frisar que o CDS apoiará um candidato que seja “expressão de um Estado de direito democrático”, sem “extremos”, “sabendo que não há ninguém da família política do CDS”.

Quanto a Portas, “ainda é novo” e o CDS continua a acalentar a “esperança” de que no futuro seja candidato.