O debate do Orçamento em versão de bolso. O confiante, o contorcionista e o irritante imposto

O confiante

O resultado do PSD nas autárquicas, somado à certeza de que o Orçamento do Estado seria aprovado sem espinhas, levou Montenegro a aparecer claramente confiante no debate. Tão confiante que declarou desde logo que os portugueses estão “alinhados com os objetivos do país” e que até têm pedido, numa voz “firme e repetida”, que se deixe “o Governo trabalhar”. Convicto de que a marca da AD está a ganhar espaço e raízes no eleitorado, Montenegro falou à oposição pedindo que “dispa a camisola”, deu lições de estratégia política aos liberais (ver abaixo) e até ao PCP disse desconfiar de que alguns comunistas votariam neste OE de bom grado. A confiança de Montenegro parece estar no auge, num momento em que parece claro que as últimas legislativas e as últimas autárquicas validaram esse sentimento.

O humilde

A “humildade” só chegou, como o próprio Montenegro assumiu, no tópico da Saúde – disse o primeiro-ministro que vê com humildade o progresso feito nesta área e no SNS, ainda que frisando números como o aumento de consultas e de cirurgias, incluindo oncológicas, e a diminuição do tempo de espera nas urgências. Mas este foi um daqueles pontos em que o Governo acabou por ser criticado por todos os lados, da direita à esquerda, fosse pelos casos de mulheres que dão à luz fora dos hospitais, pelas dúvidas sobre quem substituirá os médicos tarefeiros ou pelas verbas dedicadas às parcerias público-privadas (num aumento de 40%). A Saúde continua a ser um calcanhar de aquiles e um dos principais motivos de crítica ao Governo, que se foi justificando com a herança que recebeu do PS nesta área. E a ministra da Saúde entrou muda e saiu calada.

O contorcionista

Viabilizar o Orçamento do Estado, sem acreditar nele. O PS tentou aparecer neste debate como o fiel guardião das contas públicas, a defesa possível para um partido que já se comprometeu com a viabilização da proposta do Governo AD para a generalidade e para a votação final global. Surgiu, assim, a jurar que só se abstém pela “estabilidade” política, porque, de resto, tudo o faz desconfiar, a começar pelas contas apresentadas pelo ministro das Finanças.

Neste ponto, os socialistas foram apoiados em pareceres da UTAO e do Conselho de Finanças Públicas dos quais Eurico Brilhante Dias destaca avisos sobre a “suborçamentação da despesa, receitas extraordinárias de difícil concretização e um quadro que nos expõe ao primeiro solavanco externo”. Os socialistas chamaram-lhe “contas inconsistentes” e um “verdadeiro Orçamento de fim de festa eleitoralista de Luís Montenegro nas duas últimas legislativas”. Atiraram aos “projetos que se atrasam no PRR”, aos alunos sem professores em que “não acertam” e a um ministro que “não acerta no saldo da Segurança Social”. A contestar por todos os lados, mas sozinho (ao lado da deputada única do PAN e do deputado único do JPP) na viabilização de tal proposta pela abstenção.

No final, restou-lhe agarrar-se à alteração que se segue, à legislação laboral, como uma tábua de salvação da honra da oposição que jura querer ser. Vai opor-se, ao contrário dos “neoliberais e da extrema direita do nacional corporativismo”. O consolo possível para dois dias de justificação pouco convicta da abstenção – que o líder parlamentar sublinhou, mesmo no fim, serve para “este Orçamento”. O próximo se verá.

O indisponível

O Governo manteve-se irredutível e Luís Montenegro foi claro logo no primeiro dia de discussão do orçamento na generalidade. “O Governo não está disponível para assumir o aumento permanente das pensões”, afirmou, referindo que a medida poderia “prejudicar todo o sistema”. Recordou o “acordo político” entre PS e Chega, no ano passado, e deixou apelos aos socialistas para que não o repitam e estejam, desta vez, ao lado do Governo.

Do outro lado da barricada esteve o PS, a acenar com o “aumento de mil milhões no saldo da Segurança Social”, valor acima das previsões do Governo no ano passado e que, defendem os socialistas, pode aumentar de novo em 2026. O partido perguntou ao Governo se estaria “disponível para fazer esse aumento extraordinários nas pensões mais baixas em 2026”, mas o não continuou a ser não no segundo dia de discussão do orçamento na generalidade.

Foi então a vez de Joaquim Miranda Sarmento defender que não há condições para mais do que o aumento correspondente à atualização regular das pensões. O ministro do Estado e das Finanças deitou também por terra o argumento socialista em relação aos tais mil milhões de saldo e afirmou que o secretário-geral do PS está “equivocado” em relação ao saldo da Segurança Social. Avisou que o socialista não teve em conta que este saldo de mil milhões de euros remonta a agosto e por isso se destinaram ao pagamento do bónus aos pensionistas e ao reforço da despesa do CSI e garantiu que o saldo é, por isso, de 400 milhões, sendo que com ele — que serve para garantir a sustentabilidade da Segurança Social — não há margem para mais do que aquilo que está inscrito na proposta de orçamento para 2026.

À terceira foi de vez e a ministra do Trabalho e da Segurança Social deu o segundo “não”, garantindo que o Governo não tem condições para aumentar de forma permanente as pensões, voltando a acusar o PS de fazer contas sobre o saldo da segurança social “a partir de um saldo que não existia”. E repetiu o que já afirmara: as pensões serão aumentadas segundo o cálculo previsto na lei. Ainda assim o Governo não deixa de acenar com novo suplemento (que é dado de forma extraordinária e sem contar para o apuramento das reformas futuras) se as contas ao longo de 2026 o permitirem.

O irritante imposto

Dentro e fora do hemiciclo, André Ventura foi repetindo que a questão dos combustíveis era “decisiva” para o sentido de voto do Chega num Orçamento do Estado que já estava viabilizado através do PS. E não largou o tema desde o arranque do debate. Disse que “o Governo prevê arrecadar mais 187 milhões de euros” com este imposto, sugeriu que “ou vai haver um aumento brutal de consumo de gasóleo e gasolina ou vão sacar dinheiro aos portugueses” e concluiu que os portugueses vão pagar mais 500 milhões de euros em 2026. Luís Montenegro foi tentando, de todas as forças, assegurar que “não vai haver mais impostos” e que o que está em causa é a “eliminação do desconto” que Portugal aplicou em 2022, depois de diversos avisos da Comissão Europeia. Consciente de que não é possível adiar “eternamente” o fim do desconto, o Governo pretende que não seja, para já, “repercutido” no valor pago pelo consumidor, tentando aproveitar uma fase em que a descida dos combustíveis seja suficiente para compensar.

Ficou para o deputado Alexandre Poço, no segundo dia de debate, mais uma ronda sobre o tema, argumentando que o ISP é o “alfa e o ómega” do Chega, acusando o partido de se “agarrar” ao tema “como quem se agarra ao último bidão de gasolina num deserto de ideias”. “O Chega, tirando o ISP, não tem nada a apontar ao Orçamento”, atirou, em resposta a Pedro Pinto, que acusou Miranda Sarmento de “não baixar os impostos aos portugueses” e realçou que os combustíveis em Portugal “estão muito acima da média europeia”. Poço salvaguardou que o Chega só “juntou mentira à mentira” e prometeu que o fim do desconto será feito com “prudência”. Seja como for, o ISP acabou por ser o grande irritante deste Orçamento, pelo menos aos olhos do PSD, já que Ventura fez os possíveis e impossíveis para passar a ideia de que é um aumento — e logo num tema que afeta diretamente o bolso das pessoas.