Momentos-chave
- O melhor em campo
- Estatísticas finais
- Acabou! Portugal vence em casa e está perto do Mundial (1-0)
- Golo de Portugal! 1-0 por Rúben Neves
- Kelleher defende!
- Penálti para Portugal!
- Recomeça em Alvalade!
- Intervalo! Tudo na mesma (0-0)
- Momento de homenagem a Diogo Jota
- Ronaldo atira ao poste!
- Começa o Portugal-Rep. Irlanda!
- Vitória deixa Portugal praticamente apurado para o Mundial-2026
- Martínez mexe apenas na defesa
- O onze inicial da Rep. Irlanda
- O onze inicial de Portugal
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar assim este liveblog, onde estivemos a acompanhar, nas últimas horas, a vitória tardia de Portugal frente à Rep. Irlanda, que deixou a Seleção praticamente apurada para o Mundial do próximo ano. Obrigado pela companhia, bom fim de semana!
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"É uma responsabilidade lutar pelo sonho do Diogo Jota, que é o sonho de todos": Roberto Martínez diz que "faltou marcar mais cedo"
Desde 1965 que Portugal não vencia os três primeiros jogos em qualificações para o Mundial, onde Ronaldo já leva 50 jogos. Martínez gostou da exibição sem bola e quer conquistar o título por Jota.
“É uma responsabilidade lutar pelo sonho do Diogo Jota, que é o sonho de todos”: Roberto Martínez diz que “faltou marcar mais cedo”
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O melhor em campo
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???????? Portugal 1 – 0 Irlanda ????????
◉ Rúben Neves ???????? foi um (raro) "sinal mais" durante toda a partida e mereceu a alegria de se estrear nos golos pela Selecção, mesmo ao cair do pano e de forma decisiva ⭐️
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Rúben, o improvável herói que é a personificação de uma estrela maior em forma de 21 (a crónica do Portugal-Rep. Irlanda)
No primeiro jogo em casa desde a morte de Jota, não podia haver melhor final. Neves voltou ao onze, transcendeu-se e foi herói. Médio estreou-se a marcar na Seleção com a camisola do amigo (1-0).
Rúben, o improvável herói que é a personificação de uma estrela maior em forma de 21 (a crónica do Portugal-Rep. Irlanda)
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A emoção de Rúben Neves nos festejos
Uma celebração com um significado especial ❤️#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Portugal #Irlanda pic.twitter.com/yezpAHZScN
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Estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???????? Portugal 1 – 0 Irlanda ????????
◉ Martínez activou o “cruzaball” (36 cruzamentos) mas um saiu bem, de Trincão para Rúben Neves e Alvalade festejou uma vitória tardia após um cerco "cinzento" aos irlandeses
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Acabou! Portugal vence em casa e está perto do Mundial (1-0)
No regresso a casa, Rúben Neves vestiu o papel de herói e deu a vitória a Portugal frente à Rep. Irlanda nos descontos. Seleção Nacional pode carimbar o apuramento para o Mundial na terça-feira (1-0).
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Anatomia de um golo
Grande cruzamento de Trincão na direita, a bola vai para o centro da área, onde Rúben Neves aparece a completar de cabeça para o golo. O novo camisola 21 acaba por emocionar-se nos festejos, apontado para o céu.
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Golo de Portugal! 1-0 por Rúben Neves
Portugal chega ao golo nos descontos! É do novo camisola 21, Rúben Neves.
RÚBEN NEVES NAS ALTURAS ✈️#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Portugal #Irlanda pic.twitter.com/09nZXQvR64
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Sete minutos de compensação
Vão jogar-se mais sete minutos em Alvalade.
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Amarelo para Cullen
Por travar um contra-ataque, a meio-campo.
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Ramos atira ao lado
Cruzamento da direita, Ramos ganha nas alturas e cabeceia ao lado.
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Martínez também mexe
Sai Bruno Fernandes, entra Gonçalo Ramos.
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Substituição na Rep. Irlanda
Sai Seamus Coleman, entra John Egan.
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Amarelo para Manning
Por perder tempo num lançamento.
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Números oficiais
Estão em Alvalade 48.821 espectadores.
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Irlandeses voltam a mexer
Saem Evan Ferguson e Chiedozie Ogbene, entram Troy Parrott e Will Smallbone.
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Amarelo para Molumby
Por protestos.
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Kelleher defende!
Ronaldo atira para o meio, mas Kelleher defende com as pernas.
Kelleher defendeu a grande penalidade de Cristiano com o pé ????#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Portugal #Irlanda pic.twitter.com/esKOi2eOzZ
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Penálti para Portugal!
Trincão cruza à queima-roupa e há um corte com o braço de O’Shea. O árbitro assinala de pronto o penálti.