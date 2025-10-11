⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???????? Portugal 1 – 0 Irlanda ????????

◉ Rúben Neves ???????? foi um (raro) "sinal mais" durante toda a partida e mereceu a alegria de se estrear nos golos pela Selecção, mesmo ao cair do pano e de forma decisiva ⭐️

◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyuNke… pic.twitter.com/B4t5qMTaKO

— GoalPoint (@_Goalpoint) October 11, 2025