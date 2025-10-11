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    23:11
    Tiago Gama Alexandre

    Vamos encerrar assim este liveblog, onde estivemos a acompanhar, nas últimas horas, a vitória tardia de Portugal frente à Rep. Irlanda, que deixou a Seleção praticamente apurada para o Mundial do próximo ano. Obrigado pela companhia, bom fim de semana!

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    23:08
    Tiago Gama Alexandre

    "É uma responsabilidade lutar pelo sonho do Diogo Jota, que é o sonho de todos": Roberto Martínez diz que "faltou marcar mais cedo"

    Desde 1965 que Portugal não vencia os três primeiros jogos em qualificações para o Mundial, onde Ronaldo já leva 50 jogos. Martínez gostou da exibição sem bola e quer conquistar o título por Jota.

    “É uma responsabilidade lutar pelo sonho do Diogo Jota, que é o sonho de todos”: Roberto Martínez diz que “faltou marcar mais cedo”

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    21:58
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    21:56
    Tiago Gama Alexandre

    Rúben, o improvável herói que é a personificação de uma estrela maior em forma de 21 (a crónica do Portugal-Rep. Irlanda)

    No primeiro jogo em casa desde a morte de Jota, não podia haver melhor final. Neves voltou ao onze, transcendeu-se e foi herói. Médio estreou-se a marcar na Seleção com a camisola do amigo (1-0).

    Rúben, o improvável herói que é a personificação de uma estrela maior em forma de 21 (a crónica do Portugal-Rep. Irlanda)

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    21:53
    Tiago Gama Alexandre

    A emoção de Rúben Neves nos festejos

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    21:46
    Tiago Gama Alexandre

    Estatísticas finais

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    21:42
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Portugal vence em casa e está perto do Mundial (1-0)

    No regresso a casa, Rúben Neves vestiu o papel de herói e deu a vitória a Portugal frente à Rep. Irlanda nos descontos. Seleção Nacional pode carimbar o apuramento para o Mundial na terça-feira (1-0).

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    21:36
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Grande cruzamento de Trincão na direita, a bola vai para o centro da área, onde Rúben Neves aparece a completar de cabeça para o golo. O novo camisola 21 acaba por emocionar-se nos festejos, apontado para o céu.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo de Portugal! 1-0 por Rúben Neves

    Portugal chega ao golo nos descontos! É do novo camisola 21, Rúben Neves.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Sete minutos de compensação

    Vão jogar-se mais sete minutos em Alvalade.

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    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Cullen

    Por travar um contra-ataque, a meio-campo.

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    Tiago Gama Alexandre

    Ramos atira ao lado

    Cruzamento da direita, Ramos ganha nas alturas e cabeceia ao lado.

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    86'
    Tiago Gama Alexandre

    Martínez também mexe

    Sai Bruno Fernandes, entra Gonçalo Ramos.

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    Tiago Gama Alexandre

    Substituição na Rep. Irlanda

    Sai Seamus Coleman, entra John Egan.

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    84'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Manning

    Por perder tempo num lançamento.

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    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    Estão em Alvalade 48.821 espectadores.

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    77'
    Tiago Gama Alexandre

    Irlandeses voltam a mexer

    Saem Evan Ferguson e Chiedozie Ogbene, entram Troy Parrott e Will Smallbone.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Molumby

    Por protestos.

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    Tiago Gama Alexandre

    Kelleher defende!

    Ronaldo atira para o meio, mas Kelleher defende com as pernas.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Penálti para Portugal!

    Trincão cruza à queima-roupa e há um corte com o braço de O’Shea. O árbitro assinala de pronto o penálti.

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